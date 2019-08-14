 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин нашел тайную руку Америки в Гонконге, - В.Скосырев
08:05 15.08.2019

Член политбюро КПК предупредил Помпео о недопустимости вмешательства в дела Китая

Китай и США возобновили переговоры по линии дипломатии и торговли. Высокопоставленный функционер Ян Цзечи встретился в Нью-Йорке с госсекретарем Майклом Помпео. А главный китайский торговый переговорщик Лю Хэ побеседовал по телефону с Робертом Лайтхайзером и Стивеном Мнучиным. Очевидно, желая создать хороший фон для контактов, США отложили введение пошлин на ряд товаров из КНР. Эксперты отмечают, что Ян представляет не МИД, а партию, поэтому речь на встрече шла о Гонконге, где дипломата из США "поймали" на связях с демонстрантами.
За визитом Ян Цзечи в Соединенныме Штаты тщательно следят в Гонконге, на Тайване и в Японии. Комментаторы отмечают, что обе стороны ограничились краткой официальной информацией.

Японская телекомпания NHK высказывает предположение, что главной темой его дискуссии с Помпео стал Гонконг. Пропекинские медиа в специальном административном районе КНР сообщили, что сотрудница дипломатической миссии США встретилась со студентами, участвующими в протестах. Ее обвинили в разжигании цветной революции.
Обозреватели в Китае и Гонконге считают полет Яна в Нью-Йорк попыткой не допустить разрастания масштаба конфликтов. Так, Шэнь Динли, профессор Фуданьского университета в Шанхае, говорит: "Две державы понимают, что нужно не допустить неконтролируемого расширения кризиса между ними. По Гонконгу Китай попросит США не вмешиваться, а США попросят Китай проявлять сдержанность. Что касается торговли, то она не входит в круг прямых обязанностей Яна и Помпео".

Клейтон Дьюб, директор Института США–Китай в университете Южной Калифорнии, обращает внимание на то, что ни одна из сторон не назвала обмен мнениями полезным и конструктивным. Это показывает, что они просто донесли свои точки зрения друг до друга. Укреплению взаимопонимания не способствовало и то, что Госдепартамент объявил о начале переговоров с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе о размещении наземных ракет среднего радиуса действия. Консультации идут с Японией, Южной Кореей и Австралией.
Впрочем, мировые рынки реагируют прежде всего на сводки с фронта американо-китайской торговой войны. А тут обстановка меняется чуть ли не каждый день.

Вашингтонское издание Hill сообщило, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, фигурально выражаясь, долго и пристально смотрели друг другу в глаза. И Трамп не выдержал и мигнул.
Имеется в виду, что Белый дом сообщил, что отсрочил введение пошлин в размере 10% на ряд китайских потребительских товаров. Они должны были вступить в силу с 1 сентября. А теперь начнут действовать с 15 декабря.

"Мы делаем это ради сезона рождества, на тот случай, чтобы пошлины не повредили потребителям в США", – сказал Трамп. Речь идет о том, что многие американцы закупают перед Рождеством компьютеры, телефоны, ТВ, игровые приставки, одежду китайского производства и дарят их близким. Если эти товары подорожают из-за повышения пошлин, потребитель будет недоволен.
Трамп утверждает, что у него полное преимущество в бою с Китаем. Си якобы жаждет заключить сделку. Судя по версии агентства "Синьхуа", картина совсем иная. Китайская сторона в жесткой форме выразила протест против новых американских пошлин.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский сказал: "Через месяц-другой Гонконг сдуется. А с американцами сохранится статус-кво как минимум до конца года. Выяснилось, что китайские ответные меры столь же действенны, как и американские. Тут они играют на равных. А у Трампа выборы на носу. Снижение китайского импорта плохо отразится на бюджете американского обывателя. Ведь он уже подсел на китайский ширпотреб".

Владимир Скосырев
14 авг. 2019

Источник - ng.ru
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