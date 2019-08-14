 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон хочет отправить свои ракеты средней дальности в Азию, - "НГ"
08:08 15.08.2019

Вашингтон вознамерился отправить свои ракеты в Азию

Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"

Ракеты средней дальности (РСД), которые Америка, вероятно, будет нацеливать на российские города, могут появиться и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекинское отделение агентства Ассошиэйтед Пресс во вторник сообщило, что Вашингтон приступил к обсуждению со своими союзниками в АТР возможности развертывания здесь тактических ракет Пентагона. Об этом объявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, которая, согласно заявлению Госдепартамента, с 2 по 14 августа посещала Австралию и Новую Зеландию.

Как подчеркнула высокопоставленная дама, руководители стран региона будут самостоятельно решать вопрос о размещении на их территории американских вооружений этого класса. "Принимать решение на этот счет - это суверенное право лидеров данных государств", - заявила Томпсон. Она также подчеркнула, что, со своей стороны, "любое решение относительно этого региона" Белый дом будет принимать в рамках консультаций со своими союзниками, а не в одностороннем порядке.
По утверждению заместительницы главы внешнеполитического ведомства Америки Майкла Помпео, союзники и партнеры Вашингтона "положительно отреагировали" на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Чиновница Госдепартамента объявила и о том, что США надеются на участие Китая и России в консультациях с Америкой по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями.

В июле этого года госсекретарь США в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон развернет новые РСД в Азии. Агентство отмечает, что в число стран, на территории которых могут быть размещены американские ракеты, входят Япония, Южная Корея и Австралия. Все эти государства, в свое время, заключили с США договоры о военном сотрудничестве.

Пекин довольно жестко отреагировал на новую ракетную идею Вашингтона и даже пригрозил ответными мерами. Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил прессе, что, если США разместят новые ракеты в АТР, то Китай примет ответные меры. Дипломат, правда, не указал какие конкретно шаги в этом направлении может предпринять КНР, но сказал, что "Китай не будет стоять в стороне".
"Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул представитель МИД КНР. В ответ на уточняющий вопрос об ответных мерах дипломат добавил, что "все возможные варианты будут на столе". Фу Цун также выразил сожаление из-за одностороннего выхода США из ДРСМД. "С нашей точки зрения, это еще один акт унилатерализма, еще один отказ от их международных обязательств. Он неминуемо окажет прямое негативное влияние на мировую стратегическую стабильность, а также на мир и безопасность в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, это негативно скажется на ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул дипломат.
Ранее официальный Пекин также предостерег страны Азии от участия в планах США по размещению американских РСД в этих странах и предупредил их лидеров о возможных ответных мерах.

Не далее, как 7 июля советник президента США по безопасности Джон Болтон заявил, что США вышли ДРСМД из-за невозможности контролировать ракетную программу КНР. "Они не были участником ДРСМД и были свободны в своих действиях - это одна из причин, почему президент Трамп вышел из договора", - сказал Болтон.
По его словам, отсутствие Китая в договоре угрожает возможностям США защищать свои военные базы в Южной Корее и в Японии и обеспечивать безопасность других стран, перед которыми у Вашингтона есть соответствующие обязательства. Болтон также отметил, что "Китай укрепляет свои вооруженные силы" и представляет "серьезную угрозу" интересам Америки в этом регионе.

Источник - НВО
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