Не лай(кай) в хокима. УзбМинЮст угрожает блогерам ответственностью за комменты читателей

08:14 15.08.2019

Министерство юстиции Узбекистана предупредило блогеров об ответственности за комментарии читателей



Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале отмечает, что в соответствии с внесенными в 2014 году поправками в Закон "Об информатизации" (эти требования также касаются блогера) не допускается использование веб-сайта и (или) страницы веб-сайта в целях:

призыва к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;

пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь;

пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

пропаганды порнографии;

совершения других действий, влекущих за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом.

"Значит, если под постами есть комментарии, призывы, которые содержат вышеупомянутую информацию, блогеры должны будут удалить эти комментарии в соответствии с требованиями закона", - отмечается в сообщении минюста.