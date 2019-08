Сексуальные преступления: тайные миры Джеффри Эпштейна, - Le Figaro

08:36 15.08.2019

Морен Пикар | Le Figaro



"После самоубийства финансиста в Манхэттенской тюрьме ФБР возобновляет расследование в отношении его империи и его связей. Следователи стремятся, в частности, установить сообщников мультимиллионера, обвиняемого в сексуальных преступлениях, совершенных против девочек-подростков во время вечеринок, организованных для престижных гостей", - пишет журналист LeFigaro Морен Пикар.



"(...) Как ни парадоксально, федеральным агентам потребовался целый месяц после ареста и смерть Эпштейна в его камере в тюрьме в Манхэттене, чтобы, наконец, найти еще один пункт имущества скончавшегося подозреваемого - его остров Сент-Джеймс на Виргинских островах США, в центре Карибского моря и в двух часах полета о Майами. Эта задержка необъяснима, поскольку "остров педофила", прозванный так со времен первых неприятностей Эпштейна с правосудием Флориды в 2007 году, долгое время был местом, где устраивалось множество изысканных вечеринок с участием престижных гостей, политиков, ученых и бизнесменов", - отмечает автор статьи.



"(...) Несмотря на странные задержки, федеральные судьи гарантируют, что рано или поздно будет возбуждено уголовное дело в отношении сообщников Эпштейна, при том, что его судебное разбирательство, первоначально назначенное на июнь 2020 года в Нью-Йорке, превратилось в клочок бумаги. В результате обыска в "имении" были обнаружены фальшивый паспорт, а также фотографии обнаженных несовершеннолетних, что открывает возможность для уголовного преследования участников первого круга, личных секретарей и доверенных лиц Эпштейна, а также для выявления новых жертв, помимо шестидесяти, названных ежедневной газетой The Miami Herald более десяти лет назад", - говорится в статье.

"Талантливый" мистер Эпштейн, виртуоз сложных финансовых схем и высококлассной проституции, несомненно, унес с собой в могилу немало тайн. Таких, которые могут нести угрозу для репутации и свободы клиентов и закоренелых распутников, ставших соучастниками половых преступлений в отношении несовершеннолетних на острове Сент-Джеймс, в Палм-Бич или в Верхнем Ист-Сайде. И даже во Франции, где растет интерес к частым пребываниям этого "очень спокойного американца", - пишет Пикар.



(...) Спецкор издания The New York Times Джеймс Б. Стюарт, похоже, является последним журналистом, который встретился с Джеффри Эпштейном в его доме 16 августа 2018 года. (...) Джеффри Эпштейн постоянно говорил о своем положении "отверженного в благонамеренном обществе", о всех тех знаменитостях, которые доверялись ему, привлеченные "его известностью", "без малейшего смущения рассказывали о самом сокровенном", которые принимали приглашения на ужин, несмотря на его юридические сложности, отдающие крамолой. "У каждого есть свои секреты, и его собственные, по сравнению с другими, казались ему безобидными", - пишет нью-йоркский журналист, которому Эпштейн сказал, что он "знает обо всех этих людях многого такого, что потенциально может их сокрушить, в том числе их сексуальные предпочтения и употребление наркотиков". Джеффри Эпштейн, в частности, пытался убедить своего собеседника в том, что уголовное наказание за секс с несовершеннолетними является "культурным извращением", осмелившись на сравнение с гомосексуализмом, который долгое время оставался запрещенным.



"Эти "тайны" просто ждут случая, чтобы выйти из-под слабо натянутого покрова. Смерть Эпштейна теперь развяжет язык всем тем домашним работникам, членам экипажа самолета, пассивным сообщникам, жертвам, с которыми он подписал соглашение о неразглашении в обмен на значительную финансовую компенсацию. У следователей и журналистов-расследователей есть отличное основание для выхода на след педофильской сети, инициированной Эпштейном: его "черная книжка", драгоценная адресная книга, обнародованная в 2015 году ушедшим в прошлое сайтом Gawker, где многие личные данные были запрещены цензурой", - указывает автор статьи.



"Le Figaro удалось получить неотредактированную копию, - сообщается в статье. - В дополнение к громким именам, уже упомянутым среди соратников бывшего профессора математики, таким как Дональд Трамп и Билл Клинтон, фигурируют бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар, демократ Джон Керри и многие французские известные личности: актеры, джетсеттеры, промышленные магнаты, архитекторы, дизайнеры, модельные агенты. А в рубрике "массаж" - некая физиотерапевт из Сен-Тропе или парижский фотограф, вкупе с адресами отелей и номерами сотовых телефонов молодых девушек, появляющихся лишь с именем и любопытными пометками: "совсем не говорит по-английски" или "контакт от Николь".



"Просмотр этой записной книжки приобретает особое значение после публикации в пятницу американских судебных документов в 2 тыс. страниц, куда входят длинные свидетельские показания бывшей жертвы Эпштейна Вирджинии Джуффре (урожденной Робертс). 36-летняя женщина была завербована Эпштейном подростком, служила ему секс-рабыней, а затем он "делился" ею с несколькими влиятельными мужчинами", - говорится в статье.



"(...) Постепенно начинает проливаться свет на трагедию, которая произошла в Особом жилищном блоке Манхэттенской федеральной тюрьмы в ночь с 9 на 10 августа. Будучи один в своей камере, Джеффри Эпштейн повесился с помощью простыни, встав на колени и наклонившись к полу. Вопреки протоколу, требующему посещения камеры каждые 30 минут, Эпштейн оставался без присмотра от трех до шести часов", - указывает издание.



"(..) Пока все ожидают результатов вскрытия, сценарий, очерченный внутренними анонимными источниками, подтверждает несколько нарушений протокола, которые министр юстиции Билл Барр считает "очень тревожными". Президент Дональд Трамп во вторник призвал к "полному расследованию". Первое последствие этого требования "ясности": начальник данной тюрьмы был временно отстранен от исполнения обязанностей, а два охранника, дежуривших в то время, во вторник вечером были отправлены в административный отпуск. Профсоюзы тюремной администрации, в свою очередь, заявляют о вопиющей нехватке персонала", - резюмирует Пикар.



Источник: Le Figaro