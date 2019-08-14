 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дедушка Гитлера все-таки был евреем? - Focus
08:37 15.08.2019

14 августа 2019 г.
Армин Фурер | Focus

"После того, как Ганс Франк, доверенный человек Адольфа Гитлера, заявил в 1946 году, что дедушка фюрера был евреем, слухи об этом больше никогда не умолкали, несмотря на то, что они всегда оспаривались историками. Теперь американский исследователь утверждает, что нашел им новое подтверждение в австрийском архиве", - сообщает немецкий журнал Focus.

Когда мемуары Ганса Франка были опубликованы, они произвели сенсацию, повествует журналист Армин Фурер. "Франк утверждал, что в 1930 году он обнаружил, что дедушка Гитлера был евреем по отцовской линии и проживал в австрийском городе Грац. Племянник Гитлера Уильям Патрик Гитлер якобы написал фюреру письмо, в котором угрожал, что расскажет об этом общественности, в связи с чем Гитлер попросил Франка заняться этим вопросом в качестве адвоката", - говорится в статье.
"Во время своего расследования, так утверждал Франк, он наткнулся на датированную 1836 годом переписку бабушки Гитлера Марии Анны Шикльгрубер с человеком по фамилии Франкенбергер, в семье которого она работала. Как следует из писем, у этого человека был 19-летний сын, от которого якобы забеременела домработница (...). В этой переписке Франкенбергер заявил о своей готовности платить алименты на ребенка до его 14-летия. (...) Проблема для Гитлера заключалась в том, что Франкенбергер и, следовательно, его сын были евреями".

Историки, активно занимавшиеся биографией Гитлера, постоянно подвергали сомнению заявления Франка, в частности потому, что переписка, на которую он ссылался, никогда не была найдена в архивах, а в 1836 году в Граце якобы вообще не было евреев. Однако этот аргумент пытается теперь опровергнуть американский исследователь Леонард Сакс, который, будучи не историком, а врачом и экспертом по гендерным вопросам, опубликовал в авторитетном научном журнале Journal of European History соответствующую статью.
Впервые с утверждением о том, что в Граце и во всей Штирии во то время не проживали евреи, выступил австриец Николаус фон Прерадович, пишет издание. В одной из своих статей он также утверждал, "что поиски в архивах города Граца абсолютно ясно показали, что в период с 1820 по 1860 год в Граце вовсе не было семьи с фамилией Франкенбергер".

Сакс в свою очередь выяснил, что Прерадович "был сторонником праворадикальных взглядов и восхищался Гитлером". Прерадович утверждал, что первые свидетельства проживания в Граце евреев датируются 1856 годом. "Сакс же обнаружил документ, подтверждающий существование в городе маленькой еврейской общины уже в 1850 году", в связи с чем исследователь считает вероятным, что евреи жили в Граце и раньше, то есть и в 1836 году. Официально евреям тогда было запрещено жить в Штирии, но, по мнению Сакса, дельцы вроде семьи Франкенбергер могли жить в Граце нелегально, занимаясь там торговлей.

"Таким образом, бабушка Гитлера вполне могла работать в еврейской семье и забеременеть от Франкенбергера, который был младше ее на 23 года. Именно это могло также быть причиной того, что старший Франкенбергер добровольно платил алименты Шикльгрубер, так как, возможно, опасался, что в случае судебного процесса выяснится, что он живет в Граце незаконно", - передает издание.

Известный британский эксперт Ричард Эванс в свою очередь указывает на отсутствие достоверных доказательств того, что Мария Анна Шикльгрубер когда-либо жила в Граце, а также того, что в городе проживала семья Франкенбергер. "Эванс считает, что домыслы о возможных еврейских корнях Гитлера появляются из-за того, что многие люди не могут объяснить себе его крайне глубокий антисемитизм - кроме как тем, что у Гитлера были на это личные причины", - пишет Focus.

Источник: Focus

Источник - inopressa.ru
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