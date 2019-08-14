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США подталкивают Россию и Китай к созданию военного блока
08:42 15.08.2019

Америка намерена разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые ракеты. Они будут угрожать не только Китаю, но и России. Москве и Пекину, возможно, придется объединиться против общей угрозы – уже звучат идеи о создании российско-китайской системы противоракетной обороны и превращении Шанхайской организации сотрудничества в военный блок

Иван Абакумов, Дарья Рыночнова, vz.ru, 14 августа

Америка намерена разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые ракеты. Они будут угрожать не только Китаю, но и России. Москве и Пекину, возможно, придется объединиться против общей угрозы – уже звучат идеи о создании российско-китайской системы противоракетной обороны и превращении Шанхайской организации сотрудничества в военный блок.
Вашингтон обсуждает с союзниками в Азии развертывание новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как заверила замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, это не одностороннее решение США и страны-партнеры сами определятся с тем, размещать ли эти ракеты или нет.
О базировании новых ракет за рубежом американцы заговорили после выхода из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил свое существование в начале августа. По словам Томпсон, реакция союзников США на выход из ДРСМД была "положительной". Впрочем, США рассчитывают, что в работе над новым соглашением по ограничению ракетных вооружений примет участие не только Москва, но и Пекин.
О том, что идет переориентация на азиатское направление, могут свидетельствовать слова посла США в России Джона Хантсмана. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" дипломат заверил, что США не планируют размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Он напомнил слова нового министра обороны США Марка Эспера о том, "что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе".
Показательно, что глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии буквально на следующий день после прекращения действия ДРСМД. По его словам, такое решение может быть принято в ближайшие месяцы. В распространенном Пентагоном заявлении говорилось о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и содержался призыв к России и КНР сесть за стол переговоров. Более того, Пентагон официально объявил, что с 2017 года ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены ДРСМД. Но с уходом договора в историю США приступают к этим разработкам в "полной мере".
Эсперу ответил МИД Китая. В Пекине пообещали принять ответные меры, потому что появление в регионе американских ракет крайне негативно скажется на международной и региональной безопасности. Китай выразил надежду на то, что США не будут совершать действия по "подрыву международного и регионального мира". Планами американцев озаботились и в Пхеньяне. Как передает ТАСС, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) разместило статью с призывом к южнокорейским властям пересмотреть планы по развертыванию американских ракет средней дальности на территории страны.
"Планы по развертыванию нового вооружения на территории Южной Кореи, в том числе американских комплексов ПРО THAAD, могут привести к росту напряженности в регионе, а также к началу новой холодной войны и очередной гонке вооружений", – говорится в материале ЦТАК.
В том, что возможность размещения американцами ракет в АТР вполне реальна, уверен член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, это могут быть ракеты наземного базирования Tomahawk и Pershing II, которые ранее попадали под ДРСМД. "США точно могут разместить ракеты в своих странах-союзниках – Южной Корее и Японии. Получить согласие правительств этих государств для американцев несложно. Ракеты эти будут направлены как против Китая, так и против наших объектов в восточных регионах России", – заявил Бартош газете ВЗГЛЯД.
В свою очередь доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что для сдерживания Китая американцы также могут разместить ракеты во Вьетнаме и на Филиппинах. Он добавил, что элементы системы ПРО США в Японии и Южной Корее в первую очередь нацелены против Китая и России, хотя официально в Вашингтоне объясняют свои действия желанием защитить союзников от северокорейской ядерной угрозы.
"Развертывание новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе обостряет международную обстановку. Москва и Пекин должны будут сближаться из-за американской угрозы", – считает Перенджиев.
Эксперт убежден, что России и Китаю на фоне разрушения системы ядерной безопасности необходимо задуматься о создании общей системы противоракетной обороны. "Со временем Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать военной организацией. В ее рамках может образоваться структура по обеспечению безопасности, мы к этому идем", – прогнозирует Перенджиев.
Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков согласен, что американские ракеты в АТР будут направлены не только на Китай, но и Россию. В частности, американцы возьмут на мушку российские стратегические ядерные силы на Камчатке.
Впрочем, он высказался против идеи создания российско-китайской системы ПРО "по той причине, что Москве нужно использовать собственные технологии, и не обязательно делиться ими даже с Китаем".
"Сегодня Китай нам друг, а завтра может не быть им. Надо не создавать общую систему противоракетной обороны, а совместно принимать меры по противодействию американской гегемонии, – призвал эксперт. – США настойчиво стремятся к мировому господству, причем пытаются задавить по пути и Россию, и Китай. А значит, эти две страны имеют все основания принять меры на случай совместной войны против США – подготовиться к многогранному конфликту, который охватит разные аспекты".
Однако профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что угроза размещения американских ракет в Тихоокеанском регионе останется на уровне риторики. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил "о желании начать переговоры по ограничению стратегических вооружений". "Американцы рассчитывают привлечь к этому диалогу Китай. Не исключено, что информация о планах США размещать ракеты в АТР направлена в первую очередь на то, чтобы подтолкнуть Китай к этим переговорам, поскольку сегодня мы не видим никаких признаков того, что китайцы планируют участвовать в таких переговорах", – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.
Эксперт подчеркивает, что китайские ядерные силы по масштабу несопоставимо меньше американских и российских, поэтому, с точки зрения эксперта, непонятно – на какой основе можно договариваться с Пекином. "Не думаю, что США заинтересованы вступать в гонку вооружений в этом регионе, поскольку у Китая будет право ответить, и потенциал КНР в этом случае будет расти. Не стоит будить лихо, пока оно тихо", – поделился Козюлин.
В то же время он не видит выгоды от идеи создания единой ПРО России и Китая. "Мы участвуем в дискуссии по этом вопросу и этого достаточно. В АТР скрестили шпаги два глобальных региональных титана. России не стоит участвовать в этой схватке, имея достаточный ракетно-ядерный потенциал, который вполне обеспечивает безопасность, – отметил профессор Академии военных наук. – Президент России Владимир Путин совершенно правильно замечал, что "мы не станем втягиваться в гонку вооружений". Вот этой стратегии и стоит придерживаться".

Источник - vz.ru
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