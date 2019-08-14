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Десантники из Кыргызстана стали победителями в соревнованиях Десантный взвод в РоссииДесантники из Кыргызстана стали победителями в соревнованиях "Десантный взвод" в России
13:07 15.08.2019

В городе Псков (Россия) 3-13 августа в рамках Международных армейских игр 2019 года (АрМИ- 2019) прошли соревнования "Десантный взвод".

По данным пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, в конкурсе приняли участие команды из России, Китая, Беларуси, Ирана, Казахстана, Алжира, Венесуэлы, Кыргызстана, Абхазии, Анголы, Армении, Камбоджи, Мали, Южной Осетии, Южно-Африканской Республики, Судана, Таджикистана, Кубы, Марокко, Шри-Ланки и Сирии.

Команда Кыргызстана, представленная курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, выступили в подгруппе, где проходили состязания без боевых машин.

Конкурс состоял из 4 этапов:

- десантирование, марш бросок на 10 км;

- биатлон со стрельбой из трех положений, на маршруте в 10 км;

- гонка патрулей без экипажа, ориентирование на местности;

- эстафета на 5 км в военной экипировке в 8 кг с преодолением полосы препятствий и стрельбой.

"Результатом завершившихся игр стала безоговорочная победа кыргызской команды в своей группе с опережением по очкам в 2 раза. С набранными 49-ю очками против 26 от ближайших соперников курсанты-десантники Ислам Нарынбеков, Кубат Бейшекеев, Эрдин Касымов, Акжол Аскаров, Элдос Абдрахманов, Дастан Ажыгулов, Дастан Сагынтаев заняли 1 место среди 10 команд", - говорится в сообщении.

Источник - АКИpress
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