Тухлое "ЕдРо". В России разбегается "партия власти"

13:12 15.08.2019 Депутат Бортко: Жду, когда от позора "ЕдРа" отречется еще и Медведев

Ставленник Путина - Беглов уже публично бежал от партии власти



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Алексей Рощин

Андрей Дмитриев

Владимир Бортко



Партия "Единая Россия" окончательно превратилась в "черную метку" для отечественных политиков и чиновников. Очередным беглецом с партийного корабля стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.



В ходе дебатов кандидатов в губернаторы он назвал себя беспартийным. Это случилось после того, как присутствующие конкуренты Беглова согласились, что пора менять систему управления, выстроенную "Единой Россией".



"Я здесь единственный хозяйственник среди политиков, единственный, не принадлежащий ни к одной политической партии. У меня одна партия - наши горожане. Я работаю, чтобы сделать город лучше", - цитируют СМИ слова ставленника Владимира Путина.



Вскоре после признания Беглова с сайта "Единой России" удалили его биографию и само упоминание о политике. При попытке зайти на его страницу система выдавала "ошибку 404". Тем не менее в кэше поисковика копия страницы Беглова сохранилась.



Отречение Беглова от "Единой России" произошло вслед за массовым отречением его московских коллег. Кандидаты от партии власти на выборах в Мосгордуму все как один предпочли скрыть свою причастность к "лучшим" людям и шли как самовыдвиженцы.



О своем впечатлении о признании Беглова, с нами поделился своим мнением депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко.



- Беглов меня просто "убил" своим заявлением. При том, что он является членом высшего руководящего органа этой партии. Я просто не хотел прерывать течение передачи. Таковы условия дебатов. Но потом, после передачи, я спросил его: "Мой дорогой, куда вы все-таки подевались?"



"СП": - И что Беглов вам ответил?



- Хмыкнул, но промолчал.



"СП": - Интересно, что биографию Беглова оперативно удалили с сайта "Единой России"…



- Да, там сейчас пустое место. Думаю, это был экспромт петербургского штаба. В Москве такого не ожидали. Иначе, это признание своего полного поражения.



"СП": - Что все это значит? Ведь до этого массовый отказ от членства в партии был в столице…



- Заявление Беглова - это крик о том, что "Единая Россия" зашла в тупик. Один из ее руководителей, человек, претендующий на руководство городом от этой партии (от кого же еще?) ее бросает и открещивается. После этого говорить больше не о чем.



Есть книжка одна и там написано: по делам их узнаете их. Происходящее с единороссами - следствие "мощных" дел, которые они натворили. Пенсионная реформа, пожалуй, самый "яркий" мазок в их палитре. И для народа, для избирателя это не осталось незамеченным. Само название "Единой России" превратилось чуть ли не в ругань.



Они это прекрасно понимают, но уступать место не хотят. И поэтому мимикрируют, скрывают свою принадлежность к партии. Но ослиные уши не спрячешь. Теперь жду, когда такое же признание сделает Дмитрий Анатольевич Медведев - лидер "Единой России" - Вот тогда будет совсем…



Вообще, любое ренегатство люди воспринимают негативно, - говорит социальный психолог Алексей Рощин.



"СП": - Тогда почему в сфере политике ренегаты не переводятся. Вот и Беглов, похоже…



- Здесь существуют два фактора. Первый - наши люди чрезвычайно апатичны и мало интересуются политикой и выборами. Большинство из них узнают, кем является Беглов только на избирательных участках. Неважно, что происходит сейчас - в период агитации, которую никто не читает, а важно то, что будет написано в бюллетенях. По крайней мере, так считают пиарщики Беглова. Видимо, они его в этом убедили.



А второе… "Единая Россия" хотя и выглядит красной тряпкой, но вместе с тем не воспринимается людьми как правящая партия. Есть разница между партией власти и правящей партией. Для большинства "ЕдРо" - это не политическая сила, а знак на лбу: я одобряю пенсионную реформу и я целиком за Путина. Это знак принадлежности к лоялистам, что-то вроде членского билета, пропуска в номенклатуру.



"СП": - Тем более, старшие товарищи подают такой же пример…



- Да, например, Собянин, будучи членом Высшего совета "Единой России" на все выборы шел самовыдвиженцем. Это известный феномен. А Путин даже подчеркивал, что он не является членом "Единой России". Знаменитый план Путина рекламировался отдельно от "Единой России". Эта традиция была заложена с самого начала. Эта партия используется, извините, как презерватив - в зависимости от ситуации.



О том, как выглядят кандидаты в губернаторы Петербурга с точки зрения жителей города, нам рассказал лидер петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрей Дмитриев.



- Причины произошедшего, в общем, лежат на поверхности. Пиарщики Беглова пытаются выстраивать компанию так, чтобы на его сиятельный образ не пало никакой тени.



К прежнему градоначальнику Георгию Полтавченко были претензии, что он сидит в кабинете и ничего не делает? Пожалуйста, вот вам кипучая деятельность, когда из каждого утюга в нон-стоп режиме рассказывают, как он ездит по городу, пристает к прохожим и детям, называя себя "дядей Сашей", и даже лично берет в руки лопату во время памятного зимнего снежного коллапса. Неважно, что такая топорная активность вызывает скорее отторжение - зато есть, о чем отчитаться.



На прошлых выборах не было кандидата от демократов? Извольте, вот вам Михаил Амосов. Хотя он, по-видимому, давным-давно на побегушках у Смольного. Например, в 2006-ом году подписал вместе с депутатами от "Единой России" требование наказать наших партийцев, проводивших в здании ЗакСа акцию с требованием не строить в центре башню "Газпрома", после чего двое ее участников оказались в СИЗО "Кресты".



И вообще, бывший "яблочник", ныне возглавляющий виртуальное движение с навевающим тоску названием "Движение демократического обновления", по факту никого кроме себя не представляет. Но кого это волнует: картинка типа политической конкуренции создана.



"СП": - Беглов напротив - прикинулся беспартийным…



- Из той же оперы - и бегство от ассоциаций с партией власти, которое в условиях ее рухнувшего рейтинга приняло лавинообразный характер на выборах по всей стране. А ведь Беглов не просто вступил в "ЕдРо" в 2003 году, но и стал ее высокопоставленным функционером, членом руководящих органов.



В ходе кампании было сказано, что он-де приостановил членство в партии еще в 2012-ом (по какой причине интересно и почему именно тогда - неведомо). И сам врио на дебатах гордо объявил себя беспартийным. А тут на сайте партии обнаружилось, что он по-прежнему числится членом ее Высшего совета. Конфуз вышел, пришлось "медведям" срочно подтирать за собой.



Это просто лишний раз доказывает тот факт, что "Единая Россия" - никакая не партия, а сборище бюрократии. И приостановил там Беглов членство или нет, значения не имеет. По сути, никуда он не уходил и продолжает интересы этой самой бюрократии представлять, как и другие срочно побросавшие ее партбилеты чиновники. На месте президента я бы задумался… Источник - СвободнаяПресса

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