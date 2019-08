The Hill: Китай представляет растущую угрозу для... здравоохранения США

14:24 15.08.2019

Менее четко проартикулированной, но не менее опасной угрозой для национальной безопасности США, особенно в условиях нынешней торговой войны с Китаем, являются произведенные в Китае некачественные или испорченные лекарственные препараты.



Нынешние угрозы, исходящие со стороны Китая, подробно описаны в документах по национальной безопасности США. Деятельность Китая на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море, исследования и разработки в области гиперзвукового оружия, а также модернизация вооруженных сил КНР представляют собой растущую угрозу для американского образа жизни. Менее четко проартикулированной, но не менее опасной угрозой для национальной безопасности США, особенно в условиях нынешней торговой войны с Китаем, являются произведенные в Китае некачественные или испорченные лекарственные препараты, пишет Грегори Кели в статье для издания The Hill.



Красные таблетки



Китай стал крупнейшим в мире поставщиком активных фармацевтических ингредиентов (API), он поставляет ключевые компоненты для производителей лекарств по всему миру. "Нельзя преувеличить риски для национальной безопасности, связанные с растущим доминированием Китая на глобальном рынке API", - заявил исполняющий обязанности заместителя помощника директора по операциям в области здравоохранения Агентства по здравоохранению министерства обороны США Кристофер Прист на заседании комиссии по обзору экономики и безопасности США. Агентство по здравоохранению министерства обороны США отвечает за медицинское обслуживание военнослужащих, в том числе и за выписываемые по рецепту лекарства. Обеспокоенность по поводу качества лекарственных препаратов китайского производства дополнительно усилилась на фоне обострения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.



Медики в армии США

The U.S. Army

Как недавно сообщило издание Bloomberg, "администрация президента США Дональда Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарственных препаратах, принимаемых американскими войсками и гражданским населением, как угрозу для национальной безопасности". Комиссия по контролю за лекарствами и питательными веществами США (FDA) неоднократно изымала из оборота препарат валсартан, используемый для понижения артериального давления, из-за присутствия в нем канцерогенного химического вещества под названием NDMA, которое получают при производстве ракетного топлива. По данным издания The New York Times, "испорченный валсартан произвела китайской фармацевтической компанией Zhejiang Huahai", данный препарат распространялся в США израильской компанией Teva Pharmaceutical Industries, которая специализируется на производстве препаратов-дженериков.



Испорченный китайский валсартан приобрело агентство по оборонной логистике США, которое осуществляет надзор за цепочками поставок необходимых медикаментов в военные медицинские учреждения США. Издание Bloomberg процитировало члена комиссии по обзору экономики и безопасности США Ларри Вортцеля, который заявил, что его лекарства от давления были загрязнены ракетным топливом. Вортцель добавил, что данное обстоятельство может повлиять на боеготовность американских войск.

Слабый контроль в зарубежных странах также ставит под угрозу безопасность пациентов. Несмотря на то, что количество непатентованных лекарственных препаратов, одобренных комиссией по контролю за лекарствами и питательными веществами США, увеличилось на 94% с 2014 финансового года, количество инспекционных проверок, проводимых по всему миру для того, чтобы убедиться в том, что иностранные фармацевтические заводы соответствуют стандартам США, сократилось на 11% в 2018 финансовом году. Маргарет Гамбург, занимавшая должность комиссара FDA при администрации бывшего президента США Барака Обамы, считает, что снижение количества инспекционных проверок может лишь увеличить обеспокоенность в отношении качества лекарственных препаратов.



Проблемы с надежностью данных, предоставляемых китайскими компаниями, вынуждают врачей часто задаваться вопросом, работают ли лекарственные препараты так, как им следовало бы работать. В комиссии по контролю за лекарствами и питательными веществами США обычно рассчитывают на то, что производители выявят возможные проблемы с лекарствами на этапе тестирования и сообщат о них. Представители FDA все чаще отправляют предупредительные письма на предприятия Индии и Китая. В 2017 году на долю Индии и Китая пришлось 39 из 61 уведомления, отправленного FDA.



По данным FDA, около 80% производителей активных фармацевтических ингредиентов, используемых для производства лекарств, потребляемых в США, находятся за пределами Соединенных Штатов. Учитывая обеспокоенность по поводу сокращения количества инспекционных проверок и снижения уровня надзора за иностранными и отечественными предприятиями по производству лекарств, в комитете Сената США по энергетике и торговле потребовали, чтобы комиссар FDA Скотт Готлиб предоставил информацию об усилиях FDA в рамках контроля за качеством лекарств, используемых американскими пациентами.



Хорошая новость заключается в том, что Совет национальной безопасности США взял под контроль процесс поставок лекарственных средств из КНР. Некоторые эксперты призывают к более строгому изучению источников лекарственных препаратов, которые выписывают военным. Как заявила автор книги "Риски зависимости от Китая для медицины Америки" Розмари Гибсон, США никогда не позволили бы, чтобы американские авианосцы или подлодки строили в Китае, добавив, что когда речь заходит о действительно важных лекарствах, то в первую очередь нужно смотреть на качество, а не только на низкую цену.



Рынок лекарств



Суть заключается в том, что зависимость от иностранных лекарств, которые производят потенциально враждебные державы, подвергает США риску дефицита, если Китай будет вынужден прекратить поставки лекарственных препаратов, чтобы получить рычаги влияния в рамках внешнеполитических переговоров. Небезопасные дженерики китайского производства не только угрожают национальной безопасности США из-за поставок потенциально ядовитых лекарств в военные учреждения, но также угрожают здоровью и благополучию всего населения.

Максим Исаев