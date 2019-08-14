 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский пассажирский А321 сел без мотора в кукурузное поле
14:30 15.08.2019

Западные СМИ написали о российском чуде на кукурузном поле

15 августа 2019, Текст: Ольга Никитина

Героический пилот благополучно посадил на брюхо пылающий самолет, перевозивший 233 человека, на сельхозугодья после того, как стая птиц попала в оба двигателя во время взлета, пишут британские СМИ об аварийной посадке А321 на поле вблизи аэропорта Жуковский.
Британская Daily Mail называет произошедшее "чудом на кукурузном поле", подчеркивая, что происшествие не повлекло серьезных травм ни у кого из пассажиров или членов экипажа.
Издание отмечает, что аварийную посадку под Жуковским уже сравнивают с "Чудом на Гудзоне" в 2009 году, когда пилот Чесли Салленбергер совершил успешную вынужденную посадку пассажирского лайнера на Гудзон после столкновения Airbus A320 с птицами над Нью-Йорком. Тогда все 155 человек на борту самолета были спасены.

Читатели британской газеты восхитились этой историей, многие хвалят российских пилотов, отмечая, однако, что вряд ли их будут чествовать так же, как Салленбергера.
Так, пользователь dai2000 подчеркнул, что экипаж самолета отлично контролировал ситуацию, никакой паники среди пассажиров не было. "Интересно, будут ли пилота чествовать, как Салли? Сомневаюсь в этом", – написал он.
На ваш взгляд

"Блестящий полет", – пишет Clapham Omnibus.
DaveResnam в свою очередь похвалил пилотов и пошутил, что из аварийно севшего в поле А321 получится отличный сарай.
Британская газета Sun приводит слова пассажиров лайнера: "Мы рухнули, пилоты – герои, посадили "птичку".
Издание отмечает, что на борту было около 16 тонн топлива на момент взлета. "Чудо, что пилот смог приземлить самолет, избежать взрыва и не убил всех на борту", – заявил источник Sun.
"Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией "Чуда на Гудзоне", – пишет Sun.

Guardian, New York Times и Washington Post также сравнили приземление А321 в Московской области с "Чудом на Гудзоне".

Напомним, самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел в четверг из Жуковского в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.
В Кремле заявили, что считают героями пилотов, посадивших в подмосковном поле лайнер А321. Власти в кратчайшие сроки выполнят формальности для награждения пилотов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник - vz.ru
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