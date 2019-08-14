Жалгас Адилбаев назначен новым послом Казахстана в Монголии

16:08 15.08.2019

Указом Главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Монголии", - говорится в сообщении. Калыбек Кобландин освобожден от должности посла в Монголии.По данным пресс-службы Министерства иностранных дел,



Жалгас Адилбаев родился 15 декабря 1964 года в селе Жарсуат, Индерского района Атырауской области. Окончил с отличием Казахский Государственный университет имени Кирова по специальности историк, преподаватель социально-политических дисциплин, аспирантуру Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Доктор PhD.Работает в системе Министерства иностранных дел с мая 1998 года. Свою дипломатическую карьеру начал с должности начальника отдела Управления Государственного Протокола. В 2000 году возглавил Службу государственного протокола МИД.В различные годы работал советником посольства Казахстана в Литве, советником-посланником посольства Казахстана в Австрии. В 2009-2010 годах занимал должность генерального консула в Горгане (Иран).С 2010 по 2015 годы работал в Центральном аппарате МИД в качестве заместителя председателя Комитета международного экономического сотрудничества и посла по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с парламентом и по работе с общественными организациями Республики Казахстан.В период с 2015 по 2017 годы работал советником-посланником посольства Казахстана в Армении. До назначения послом Казахстана в Монголии занимал должность посла по особым поручениям МИД.Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет английским языком. Женат, воспитывает двоих детей.