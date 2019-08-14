На Трампа подают в суд 13 американских штатов. Из-за мигрантов

17:23 15.08.2019

Миграционные правила снова подогревают споры в США

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Тринадцать штатов подали свои судебные иски против администрации американского президента Дональда Трампа. Таким образом местные власти хотят заблокировать вступление в силу анонсированных исполнительной властью новых иммиграционных правил.

Подробности приводит агентство Reuters. "Сигнал администрации Трампа достаточно ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет, - сказал генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. - Это правило антиамериканское, антииммигрантское и противоречащее законодательству".



Издание Wall Street Journal обращало внимание на то, что новые правила, которые, как ожидается, будут действовать с середины октября, предполагают, что в выдаче грин-карты откажут тем, кто может воспользоваться медстрахованием Medicaid, принимать участие в программах распределения талонов на продукты и льготной покупки жилья.



Истцы считают, что новые правила совершают радикальный "пересмотр федерального иммиграционного законодательства, трансформируя систему, способствующую экономической мобильности среди иммигрантов, в такую, которая дает преимущество иммигрантам с высоким уровнем достатка".

В частности, в суд обратились штаты Делавэр, Вашингтон, Вирджиния, Колорадо, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Невада, Нью-Мексико и Род-Айленд.