Елбасы продолжает "строить" каз-акимов. Двухголовый Елбастан

17:28 15.08.2019

Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым

В ходе встречи Е.Маржикпаев рассказал Елбасы о текущем развитии региона и о ходе реализации социальных инициатив в области



14 августа 2019



В ходе встречи Е.Маржикпаев рассказал Елбасы о текущем развитии региона и о ходе реализации социальных инициатив в области.

Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на вопросах обеспечения экологической безопасности и защиты природных ресурсов национального парка.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах трудоустройства и обеспечения занятости молодежи региона.

Во время беседы особое внимание было уделено развитию социальной и спортивной инфраструктуры, а также предпринимаемым мерам по повышению доходов населения и оказанию помощи малообеспеченным гражданам.

В завершение встречи Первый Президент Казахстана также отметил важность разработки и внедрения проектов в регионе, направленных на развитие сельскохозяйственного производства.