Stratfor: Будет ли Пекин вмешиваться в беспорядки в Гонконге?

17:59 15.08.2019 Stratfor, США



Антиправительственные беспорядки в Гонконге, начавшиеся из-за отложенного законопроекта об экстрадиции, длятся десятую неделю. Это ставит под угрозу весь бизнес и транспортные связи региона. Недавние предостережения Пекина свидетельствуют о том, что власти КНР могут отказаться от политики сдержанности и вмешаться в ситуацию напрямую. Такой сценарий принесет проблемы и Пекину, и Гонконгу.



Беспорядки в Гонконге усилились в выходные 10-11 августа, когда произошли ожесточенные столкновения между протестующими и местной полицией, а также службами безопасности, которые продолжали попытки подавить волнения. 12 августа демонстранты захватили международный аэропорт, что привело к отмене сотни рейсов.

Что станет последней каплей для Пекина, и как он может вмешаться?

В связи с тем, что правительства Китая и Гонконга отказались подчиниться требованиям протестующих, а гонконгской полиции до сих пор не удалось восстановить спокойствие, никаких решений на горизонте не видно. Возникает вопрос, что может побудить континентальные власти напрямую вмешаться в дела особого административного округа.



12 августа китайский чиновник заявил, что беспорядки и насилие в Гонконге, особенно агрессия по отношению к полиции, стали напоминать терроризм. По-видимому, он подразумевал то, что демонстранты бросали в полицию коктейли Молотова, а один из них появился, вооруженный гранатометом M320. Это заявление последовало после того, как глава управления по делам Гонконга и Макао на прошлой неделе сказал, что беспорядки "имеют признаки цветной революции", видимо, имея в виду волнения в бывшем Советском Союзе в 2000-е годы, которые Россия тогда списала на внешнее вмешательство, поскольку есть информация, что лидеры демонстрантов в Гонконге встречались с официальными лицами США. Китайские государственные СМИ, в том числе Глобальная телевизионная сеть Китая, 12 августа опубликовали снимки, на которых видно, что значительное количество Народной вооруженной полиции Китая присутствует в соседнем с Гонконгом Шэньчжэне. По сообщениям, там видели 200 бронированных автомобилей, оснащенных водометами. Китайские власти выразили поддержку силам безопасности Гонконга, пытающимся положить конец "волнениям", тогда как полиция Гонконга старается сгладить высказывания о терроризме.

Если Пекин не блефует и все-таки вмешается, то делать это он будет осторожно.



Но, возможно, Пекин блефует, давая понять, что рассматривает возможность вмешательства, чтобы оказать давление на протестующих и заставить их прекратить демонстрации, поскольку вводить войска в Гонконг на самом деле может быть рискованно. Открытое вмешательство спровоцировало бы массовое недовольство всех жителей города, навредило бы гонконгскому бизнесу и сильно подорвало бы стратегию "Одна страна, две системы", разработанную для мирного воссоединения Тайваня и континентального Китая. Насилие и репрессии почти наверняка вызовут жесткую реакцию США, которые могут, например, ввести санкции, а ведь торговая война и так уже ослабила китайскую экономику. Но если Пекин блефует, то протестующие пока не поддаются на этот блеф и продолжают демонстрации.



Однако, если Пекин не блефует и действительно вмешается, он будет делать это осторожно. Он не станет посылать в Гонконг Народную освободительную армию, рискуя спровоцировать инцидент в стиле того, что произошел на площади Тяньаньмэнь, а скорее всего положится на силы Народной вооруженной полиции, которая лучше подготовлена для подавления беспорядков без кровопролития. Конституция Гонконга не позволяет вводить в город никаких других сил Китая, кроме Народной освободительной армии (и то только по требованию главы администрации Гонконга). Однако Пекин может сослаться на 18 статью конституции, которая позволяет Всекитайскому собранию народных представителей вводить комендантский час, если правительство Гонконга не может восстановить порядок, утверждая, что это дает ему право отправить в город полицию, которая будет контролировать соблюдение режима. Если так и произойдет, местная полиция, вероятно, окажется под командованием каких-то частей Народной вооруженной полиции.



За чем следить

За действиями официальных лиц Китая: когда в какой-то момент в течение двух недель после своего отступления в Бэйдайхэ высокопоставленные китайские чиновники выступят по этому поводу, по их заявлениям можно будет понять, как они намерены поступить с Гонконгом. Любой шаг, свидетельствующий о планах созвать постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, где в основном и будет обсуждаться введение комендантского часа, станет явным признаком того, что вмешательство неизбежно.



За передвижениями вооруженных сил Китая: стоит наблюдать за любыми передвижениями значительных единиц армии, которые собрались в провинции Гуандун якобы для того, чтобы отметить 70-ю годовщину основания Китайской народной республики, а также за передвижениями вооруженной полиции, которая сейчас находится в Шэньчжэне.



За реакцией протестующих: хотя постоянные предостережения Пекина, что он может вмешаться в ситуацию, могут заставить демонстрантов действовать более сдержанно, они же могут и спровоцировать их еще жестче держаться выбранного курса. Любое усиление волнений делает вмешательство более вероятным.

За реакцией других стран: кое-кто в Соединенных Штатах, например, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл (Mitch McConnell), предлагает наложить санкции на Пекин в случае, если он станет насильственно подавлять протесты в Гонконге, хотя президент Дональд Трамп и сказал, что эта ситуация - внутреннее дело Китая. Американские чиновники также предложили лишить Гонконг его особого торгового и пошлинного статуса, если волнения будут подавлены силой, однако по этому поводу мнения разделились, поскольку от этого пострадают и сами США. Но если бы США это все-таки сделали, Гонконг понес бы значительные потери из-за американских пошлин, которые навредили бы его валютным и финансовым рынкам, а в долгосрочной перспективе подорвали бы его положение финансового центра.



За реакцией рынка: даже несмотря на то, что вмешательство Пекина в краткосрочной перспективе может положить конец протестам, оно еще больше пошатнет экономику города, которая и так уже подорвана многонедельными беспорядками. А учитывая, что Гонконг играет роль мирового финансового центра и необходим Пекину для связи с внешним миром, любые серьезные финансовые сбои нанесут вред как всей стране, так и самому району.



