"Арабы Высочайшего двора". Как парни из Африки русскому царю служили

18:53 15.08.2019 Андрей Сидорчик



Годовое жалованье "старшего арапа" составляло в начале ХХ века 800 рублей, "младшего арапа" - 600 рублей, плюс полагались праздничные выплаты к Рождеству и Пасхе.



Все, кто знаком с биографией "солнца" русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, разумеется, слышали о его прадеде, "арапе Петра Великого" Абраме Петровиче Ганнибале.



А вот о том, что генерал-аншеф Абрам Ганнибал был далеко не единственным чернокожим на русской службе, известно гораздо меньше. Оттого и застывают россияне XXI века в недоумении, обнаруживая фото темнокожего в придворном или офицерском мундире времен Российской империи. Не фотомонтаж ли это, не фейк?



Абрам Ганнибал.



Портрет, некоторыми исследователями атрибутированный, как портрет Абрама Петровича Ганнибала. По другим исследованиям это портрет И. И. Меллер-Закомельского. Художник неизвестен



"Чернотелый человек жарких стран, особенно Африки"



На самом деле, это чистая правда. "Афрорусских" в Российской империи было не так уж много, однако случай с Абрамом Ганнибалом не был исключительным.



В России их именовали арапами, что, согласно словарю Владимира Даля, означает "по природе, по племени чернокожий, чернотелый человек жарких стран, особенно Африки". Первые арапы при русском дворе появились еще при отце Петра I царе Алексее Михайловиче.



В Западной Европе владыки стали включать в свою свиту чернокожих еще во времена Крестовых походов. При этом зачастую их готовили на роль телохранителей, с которой арапы справлялись вполне успешно.



Чем теснее становились связи Европы с Россией, тем больше арапов становилось при русском дворе и в домах сановных вельмож. Часть из них приезжали в Россию в качестве подарка от восточных правителей, другие прибывали из Европы с русскими дипломатами.



Ирина Мазуркевич в роли Наташи Ртищевой (прообраз Натальи Ржевской) и Владимир Высоцкий в роли Ибрагима Ганнибала в фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", 1976 г. Абрам Ганнибал и Наташа Ржевская. История любви



Согласно штатному расписанию



К концу XVIII века в России стала складываться комичная ситуация - стали появляться "ложные арапы". Те, кто не мог позволить себе престижных чернокожих слуг, попросту красили местных жителей, выставляя их в качестве привратников.



В штатном расписании царского двора существовали должности арапов (с XIX века в документах их стали именовать "арабами".



К началу XIX века в свите императора числилось 20 "арабов Высочайшего двора". Николай I снизил это число до 8. Арапы относились к придворнослужителям "подвижного состава" и всегда следовали за двором. Во дворце они дежурили при дверях во внутренних залах. Они могли сопровождать гостей к кабинету императора. Дежурство несли по двое: "старший" и "младший араб".



Зарплата, премия плюс социальный пакет



Надо сказать, что "арабы Высочайшего двора" обходились казне довольно дорого. Причем наибольшие траты шли на роскошные костюмы, которые им шили специально. Один только парадный костюм обходился в несколько сотен рублей, а всего полагалось более полутора десятков наименований различных элементов одежды, включая даже те, что использовались только в случае траура.



В XIX веке "арабы Высочайшего двора" считались привилегированной группой придворнослужителей. Годовое жалованье "старшего араба" составляло в начале ХХ века 800 рублей, "младшего араба" - 600 рублей, плюс полагались праздничные выплаты к Рождеству и Пасхе.



Кроме того, существовало и то, что сейчас бы назвали "социальным пакетом": бесплатное лечение в госпитале, льготная пенсия, право на получение детского пособия и т.д.



Поэтому не стоит удивляться, что свободных вакансий "арабов" при русском дворе не существовало.



Кому доверить императорский кальян?



Понятно, что уже во второй половине XIX века ни о каких "арабах в подарок" речи не шло. Как же набирали новых кандидатов на столь специфическую службу?



Во-первых, в качестве претендентов рассматривались подросшие дети "арабов Высочайшего двора" - разумеется, если они унаследовали отцовский цвет кожи. Во-вторых, иностранные кандидаты сами пытались устроиться на работу к русскому императору.



Иностранному гражданину, который хотел занять должность при дворе, необходимо было подать прошение на имя министра Императорского двора. К прошению прилагались метрическое свидетельство или формулярный список о службе, обязательное свидетельство об исполнении на родине воинской повинности, виды на жительство. Кроме того, необходимо было быть христианином, либо принять христианство. Если кандидат выполнял все условия, то последним шагом становилась присяга на верность России, после которой "араб" становился российским подданным.



Такая щепетильность в вопросах отбора объяснялась и тем, что "арабам Высочайшего двора" поручались не только обязанности курьеров или приобретателей рождественских подарков, но и довольно интимные функции.



Например, император Александр II, страдавший проблемами с кишечником, получил рекомендацию от медиков курить кальян в туалете. Понятно, что сам государь всея Руси опуститься до обязанностей кальянщика не мог, а доступ к императору, замершему не на троне, а... словом, в другом месте, можно было доверить только проверенным людям. Таким, как "арабы Высочайшего двора".



Жорж, он же Георгий: успешная карьера уроженца Островов Зеленого Мыса



В 1878 году на придворную службу в качестве "араба" был принят 20-летний Жорж Мариа, уроженец Островов Зеленого Мыса. Сегодня это Республика Кабо-Верде, расположенная в Атлантике в 600 километрах от западного побережья Африки. С XV века острова Зеленого Мыса являлись колонией Португалии. В год, когда Жорж Мариа добрался до России, на его родине было отменено рабство.



В России Жорж стал Георгием Николаевичем, и стал исправно нести придворную службу. Он неоднократно был отмечен наградами.



Спустя пять лет Георгий Мариа женился на русской - Екатерине Семеновне Лапшиной. Прежде, чем дать разрешение на брак, невесту тщательно проверила полиция. С цветом кожи это было никак не связано. Поскольку Георгий служил при дворе, его будущая жена не должна была иметь связей с криминалитетом и революционерами. Проверку Катя Лапшина прошла успешно, став госпожой Мариа.



В 1910 Георгий Мариа был удостоен звание потомственного почетного гражданина. К тому времени у него с Екатериной родились уже девять детей. Старший сын Георгия, Сергей, был принят на придворную службу в качестве "младшего араба". Произошло это в 1913 году, через год после смерти отца.



Вдове Георгия Мариа было назначено постоянное годовое пособие в 200 рублей и еще 200 рублей на содержание детей до достижения ими 20-летнего возраста.



Чернокожие русские парни погибали на фронтах Великой Отечественной



Должность "араба Высочайшего двора" канула в Лету в 1917 году вместе с Российской империей. Насколько известно, последние придворные "арабы" и члены их семей гонениям со стороны революционеров не подвергались. Вот только проследить их дальнейшую судьбу не так-то просто - они растворились в круговерти новой жизни.



Кое-что известно о потомках Георгия Мариа. Один из сыновей уроженца Островов Зеленого Мыса, Николай Георгиевич Мариа, в 1943 году пал смертью храбрых в боях за Синявинские высоты. Его брат, Георгий Георгиевич, прошел всю войну, а потом долгие годы трудился в Ленинграде. Внучка "араба Высочайшего двора" Екатерина Мариа пережила блокаду и более полувека работала в Химико-фармацевтическом институте.



В советские годы потомки Мариа не распространялись на тему близости своего предка к царской особе. В то же время из поколения в поколение женщинам рода сообщали о том, что их пращур было чернокожим. Дело в том, что многих потомков Георгия Мариа от обычных россиян не отличишь - они имеют вполне европейскую внешность. Что, однако, не исключает появления на свет в следующем поколении чернокожего малыша. Об этом правиле генетике стоит помнить не из-за каких-то расистских соображений, а исключительно во избежание различных анекдотичных недоразумений.



А еще потомки Георгия Мариа сетуют - в советские времена темный цвет кожи хоть и казался экзотикой, но никаких вопросов и косых взглядов не рождал. В отличие от современности, когда в России, откуда ни возьмись, объявились доморощенные расисты. Источник - АиФ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565884380

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июле 2019г. составил 104,4%

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев: Перемены нужны и даже неизбежны

- Тенге, ползущий от рубля

- Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым

- МТИ РК будет бороться с "тенью" новой торговой инфраструктурой

- Конфликт между местными и иностранными рабочими урегулирован в Карагандинской области

- О подготовке города к отопительному сезону

- Стоит задача - снизить долю закупок из одного источника

