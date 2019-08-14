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Пустые скважины: когда иссякнут нефтяные месторождения США
19:06 15.08.2019

Добыча нефти в США в начале осени увеличится на 85 тысяч баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA). Причем большая часть прироста придется на Пермский бассейн - крупнейшее сланцевое месторождение страны. Эксперты подсчитали, что такими темпами американцы исчерпают нефтяные запасы уже через десять лет.

Докачать последнее
В EIA ожидают, что в сентябре в США будут производить 8,7 миллиона баррелей нефти в день. Один только Пермский бассейн обеспечит 75 тысяч дополнительных баррелей в сутки.
Достичь такого результата нефтяники рассчитывают за счет пробуренных, но еще не освоенных скважин. Этот вывод можно сделать, исходя из того, что в июле число буровых вышек на месторождениях страны сократилось на десять процентов - с 1078 до 969.
"Американские нефтяные операторы достаточно быстро реагируют на ценовые сигналы: снижение нефтяных котировок с октября 2018 года по январь 2019-го, вероятно, стимулировало компании больше экономить, в том числе на аренде буровых", - объясняет консультант Vygon Cousulting Екатерина Колобкова РИА Новости.
Действительно, неосвоенных нефтяных скважин в США пока хватает, чтобы быстро наращивать добычу. Хотя, по данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, за июль их поубавилось - с 8,6 до 8,2 тысячи.
Один из факторов, сдерживающих увеличение производства сланцевой нефти в Пермском бассейне, - загруженная под завязку система трубопроводов. В следующем году должны заработать новые нефтемагистрали к береговым терминалам. Это позволит существенно увеличить экспорт, в то время как страны ОПЕК продолжат искусственно ограничивать собственную добычу, уверены аналитики Citi Group.
Впрочем, другие эксперты, в том числе в Bank of America, сомневаются, что сланцевики смогут в полной мере использовать новые мощности по транспортировке нефти.

Про запас
В консалтинговой компании Wood Mackenzie отмечают, что в долгосрочной перспективе добыча нефти в Пермском бассейне вызывает опасения: там заметно повышаются объемы поступающей вместе с нефтью воды. Это первые признаки истощения месторождений.
В недавнем докладе BP Statistical Review указано, что разведанные запасы нефти в США в последние два года сохраняются на уровне 61,2 миллиарда баррелей. Для сравнения, у России - 106,2 миллиарда, у Ирана - 155,6 миллиарда, у Саудовской Аравии - 297,7 миллиарда, а у Венесуэлы - 303,3 миллиарда.
Если одномоментно извлечь все запасы американской нефти, это удовлетворит общемировой спрос (36,5 миллиарда баррелей - по данным отчета BP) лишь на два года. А на собственные нужды США - 7,5 миллиарда баррелей ежегодно - хватит всего на восемь лет.
При этом американцы быстро наращивают производство. Только за прошлый год - на 16,6% (в России - на 1,6%, в Саудовской Аравии - на 3,3%).
Аналитики Goehring&Rozencwajg утверждают, что пик нефтедобычи на трех главных американских месторождениях - десять миллионов баррелей в день - будет достигнут лет через восемь, после чего производство быстро пойдет на спад.

Миллиарды на ветер
Причем и это лишь при условии, что интерес инвесторов к сланцевой нефти внезапно усилится. Ведь отрасль развивается прежде всего потому, что американские нефтяные гиганты, такие как Chevron и Exxon Mobil, вкладывают миллиарды долларов. Пока от этого одни убытки, но инвесторам обещают, что вот-вот появится прибыль.
Увы, обещания не сбываются. По данным Reuters, квартальная прибыль Exxon упала на 21% год к году, чистая прибыль во втором квартале снизилась до 0,73 доллара на акцию (3,13 миллиарда долларов), хотя в аналогичный период 2018-го было 0,92 доллара на акцию (3,95 миллиарда).
За десять лет 40 крупнейших представителей сланцевой отрасли вложили в соответствующие проекты на 200 миллиардов долларов больше, чем заработали. Инвесторы отказываются финансировать отрасль - в прошлом году сланцевики получила в два раза меньше средств, чем в 2017-м.
"Отрасль полностью разрушила доверие инвесторов за последние десять лет", - считает Ли Тилман, гендиректор американской нефтегазовой Marathon Oil, четвертой в стране по объемам добычи.
От сланцевых активов избавляются. Так, в феврале прошлого года австралийская BHP Billiton назвала инвестиции в 20 миллиардов долларов в сланцевые бассейны США "большой ошибкой" и объявила распродажу активов, в том числе в Пермском месторождении.

Александр Лесных

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565885160
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