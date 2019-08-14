АфганПрезидента Гани обвинили в освобождении банкира Ферози взамен на $30 млн в его избирательный фонд

19:56 15.08.2019

Экс-глава разведки страны Рахматулла Набиль обвинил Ашрафа Гани в освобождении Халилуллы Ферози, скандально известного бывшего главы Кабульского банка, за взнос в размере $30 миллионов, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Набиль утверждал в посте в Твиттер, что Гани выпустил Ферози на прошлой неделе, получив взносы в $30 миллионов своей предвыборной кампании.

"Согласно достоверному источнику, @ashrafghani освободил Халила Фирози, одного из главных подозреваемых в скандале с Кабульским банком на прошлой неделе после внесения 30 миллионов долларов США в его предвыборный лагерь. @ashrafghani также участвовал в сделке SmartCity, в рамках которой он уволил своего юрисконсульта М. А Мохамади", - цитирует пост Набиля Khaama Press.

Это происходит на фоне информации о том, что правительство освободило Ферози из тюрьмы утром в среду.

Согласно сообщениям, силы безопасности перевели г-на Ферози в его резиденцию после получения указаний от президента Ашрафа Гани.

Президент Гани, как сообщается, издал распоряжение по перевода г-на Ферози под домашний арест после получения рекомендаций от Комиссии, которая была назначена для рассмотрения его дела, особенно с учетом ухудшающееся состояние здоровья и шаги, которые он предпринял до сих пор для выполнения финансовых обязательств.

Комиссия также рекомендовала президенту Гани перевести Ферози под домашний арест, чтобы дополнительно помочь ему ускорить выполнение своих обязательств, несмотря на то, что она не имеет никаких юридических оснований для отправки подсудимого в свою резиденцию.