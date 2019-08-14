Экс - пресс-секретарь погранвойск Таджикистана Улугходжаев осужден на 15 лет за измену родине

20:07 15.08.2019

Бывший пресс-секретарь пограничных войск госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.



"Приговор М.Улугходжаеву был вынесен накануне, 15 августа военной судебной коллегией Верховного суда Таджикистана", - сообщает Радио Озоди.

Улугходжаев был осужден по признакам статьи 305 (Измена государству) УК Таджикистана, предусматривающей срок наказания от 15 до 25 лет лишения свободы.

Отмечается, что суд над ним проходил под грифом "секретно".

Уголовное дело против него вели следователи генеральной прокуратуры совместно с Госкомитетом национальной безопасности. Он обвинялся в том, что передал международным организациям засекреченную информацию.

Приговор суда, пока не вступил в законную силу, так, как в течение 10 суток после его оглашения, обвиняемая сторона может подать кассационную жалобу.