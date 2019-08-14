Раздрай в стане афган-оппозиции. Атмаровцы перегрызлись накануне выборов

00:09 16.08.2019

Кандидат в вице-президенты Мохакик подтверждает разногласия в команде Атмара



Кандидат в вице-президенты Мохаммад Мохакик в среду подтвердил факт внутреннего раскола среди членов команды кандидата в президенты Ханифа Атмара, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Он рассказал TOLOnews, что примет окончательное решение о своей позиции в команде "в ближайшее время".

По его словам, существует вероятность того, что члены этой команды присоединятся к другой кампании, поскольку выявлены различия между четырьмя ключевыми участниками кампании.

"Это реальность, что возникли некоторые вопросы о том, следует ли нам рассматривать положение премьер-министра в нашей кампании, но соглашение в этом отношении не было достигнуто, и это повредило нам всем и остановило нашу избирательную кампанию. Но это была не единственная причина; Есть и другие факторы ", - пояснил г-н Мохакик.

Он отметил, что члены команды встретятся снова и "примут окончательное решение о том, что нам делать дальше".

"Если будет принято решение продолжить, мы продолжим. Если они предложат бойкотировать выборы, мы будем бойкотировать. Если будет решено, что каждый должен идти своим путем, то мы выберем правильный путь ", - добавил он.

Г-н Мохакик сообщил, что некоторые кандидаты в президенты заинтересованы в союзе Атты Мохаммада Нура, Юнуса Кануни и его самого в своих командах.

"Реальность такова, что мы являемся частью выборов. Если мы примем какой-либо билет или поддержим его, мы придадим ему силы. Есть звонки, которые просят присоединиться к другим командам. С нами консультировались несколько фронтов ", - сказал он.

Другой ключевой член команды г-на Атмара, Вахидулла Сабавун, который возглавляет политическую партию, заявил, что готов покинуть команду из-за того, что он назвал "незаконными требованиями" со стороны руководства группы.

Ранее источники сообщили TOLOnews, что Атмар может присоединиться к президенту Гани в его предвыборной кампании на сентябрьских выборах.

Источники сообщили, что советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб встретился с г-ном Атмаром в воскресенье вечером с целью побудить его присоединиться к команде Гани.

Пресс-секретарь кампании Гани Джавед Фейсал сказал, что они готовы приветствовать любую команду избирательной кампании, которая присоединится к их блоку.

Причина конфликт в том, что, как сообщал ранее АфТАГ, Атмар взял на себя письменные обязательства официально создать пост премьер-министра после победы на президентских выборах. Затем он сообщил, что президент должно должен иметь полномочия уволить или назначить нового премьер-министра.