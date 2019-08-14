В общественном транспорте Ташкента дорожает проезд

00:20 16.08.2019

В общественном транспорте Ташкента подорожает проезд, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Министерство транспорта и хокимият Ташкента внесли предложение об увеличении платы за проезд в автобусах и метро на 16,7% и установлении ее в размере 1400 сумов за одну поездку – с сохранением стоимости месячных проездных карточек на нынешнем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы столичной администрации.

Как отмечается, 30 марта 2019 года принято постановление Кабинета министров №249 "О мерах по дальнейшему совершенствованию антимонопольного регулирования на товарных рынках", согласно которому услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте (за исключением линейного и маршрутного такси) включены в перечень социально значимых и стратегических видов товаров (услуг), цены на которые подлежат государственному регулированию.

В результате анализа данных о повышении зарплат и росте цен на топливо и запчасти, а также для обеспечения социальной защиты населения и снижения убыточности городского транспорта министерство финансов, следует далее, утвердило предложенные тарифы.

"С 15 августа этого года плата за проезд на общественном транспорте (автобусы и метро) возрастет на 200 сум и составит 1400 сум. При этом стоимость проездных карточек не изменится", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что до 15 августа стоимость проезда составляла 1200 сумов, этот тариф был установлен в апреле 2016 года, тогда стоимость проезда поднялась на 200 сумов.