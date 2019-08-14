Школьную форму в Ашхабаде начали продавать в кредит

00:45 16.08.2019

В начале августа в Ашхабаде открылись школьные ярмарки, но покупателей там практически нет.



По мере приближения учебного года владельцам магазинов стало очевидно, что покупательная способность большей части населения остается низкой, поэтому возрастает риск не распродать школьную форму и принадлежности и понести убытки.



Чтобы минимизировать потери, магазины предлагают школьные товары в рассрочку на три месяца. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие у клиента работы и размер его зарплаты. После этого выбранный товар можно забрать даже без залога.



Единственным ограничением является сумма покупки, она не должна превышать месячный заработок покупателя.



Объявления о возможности приобрести товары к школе в рассрочку работники торговых центров развешивают в подъездах жилых домов.



В предыдущие годы подобные акции не проводились.