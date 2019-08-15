Оппозиция Казахстана делает ставку на молодежь, - В.Панфилова

00:51 16.08.2019 Накануне парламентских выборов в стране началась перегруппировка сил



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит 2 сентября с посланием народу, в котором будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения наказания за тяжкие преступления. Глава государства, как стало известно "НГ", также даст старт избирательной кампании и назначит дату досрочных выборов в парламент.



В Казахстане была сделана заявка на переформатирование правящей партии "Нур Отан" (подробнее в "НГ" от 31.07.19). Это вызвало разговоры о возможном проведении в стране досрочных парламентских выборов. Однако, как считает директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, в условиях нестабильности, когда идет антиэлитарная волна не только во Франции и США, но и на постсоветском пространстве, это переформатирование может оказаться запоздалым. И более того, даже вызвать эрозию партийно-политической системы. "Чем быстрее в Казахстане проведут выборы, тем меньше у оппозиции будет времени для консолидации. И тем больше харизма первого президента Нурсултана Назарбаева будет оказывать воздействие на результаты выборов. В принципе власть всегда готова к проведению выборов в отличие от оппозиции", – сказал "НГ" Юрий Солозобов.



Однако противники досрочных выборов утверждают, что вначале следовало бы привлечь свежие силы в партийно-политическую систему страны. И вовсе не обязательно ограничиваться только одной партией "Нур Отан". Но не факт, что молодежь пойдет в старые партии. Это может вызвать, как считает эксперт, долгосрочный политический протест в Казахстане. Оппозиция, которая уже имеет опыт участия в президентских выборах, корпус наблюдателей и группу активистов, сможет оказать дестабилизирующее влияние на политическую обстановку в республике.

По мнению Юрия Солозобова, поскольку выборы будут проходить одновременно на двух уровнях: в Мажилис – нижнюю плату парламента и маслихаты – районные уровни управления, то шанс использовать молодежь есть. "Маслихатам в последние годы даны очень большие полномочия и ресурсы, в том числе финансовые. 80% повседневных проблем граждан, в том числе и социальных, которые волнуют казахстанцев, приходятся на этот региональный уровень. И это хороший повод для молодых политиков показать себя. Если они просто популисты, то ничтожность их обещаний будет сразу видна на местном уровне. Если они сильны, это станет хорошим стартом для последующей карьеры и возможностью реализовать свои замыслы в модернизации политической и социальной системы Казахстана", – считает эксперт.



Но вопрос в том, насколько казахстанская оппозиция готова принять спокойный сценарий развития политической системы страны, или, может быть, она делает иные ставки? Тогда это будет неприемлемый вариант для действующей власти. Но главное, насколько сама власть видит возможность постепенного обновления политической системы.



"Я сослался бы на опыт двух крупных стран, переживших антиэлитарную волну, – это США – Трамп и Франция – Макрон. Антиэлитарный протест, направленный против верхов, может принять форму обвального протестного голосования, как в США или Украине. Или проявится уличная нестабильность по типу "желтых жилетов" во Франции. Но протест "желтых жилетов" закончился созданием специальной комиссии при президенте, а также комиссий на муниципальном, региональном уровне. Эти структуры будут обобщать предложения, замечания, возражения, которые накопились у граждан страны. Опыт Франции заслуживает того, чтобы к нему приглядеться. Любые войны заканчиваются переговорами. И мне кажется, что идея создания Национального совета общественного доверия в Казахстане своевременна. Она может купировать протесты, перевести их в рациональное русло, а также предоставить больше прав маслихатам в решении социальных и экономических программ на низовом уровне", – сказал Солозобов. По его мнению, это будет вполне разумным решением для купирования антиэлитарного протеста, перешедшего в Казахстан из Европы и США, а также постсоветского пространства.



Как считает казахстанский оппозиционный политик Серкжан Есенгосулы, президент Касым-Жомарт Токаев хоть и победил на президентских выборах, однако так и не стал легитимным президентом. "Акорда на президентских выборах одержала тактическую победу, но проиграла стратегически. Власть силой и угрозами заставила кандидата от оппозиции признать победу, в глазах народа Токаев не стал легитимным президентом. А без мандата доверия проводить свою политику у него нет возможности", – сказал "НГ" Есенгосулы. По его мнению, проведение парламентских выборов и создание реальной политической повестки в стране было бы спасительным выходом для самого Токаева.



"Токаев должен понимать, что без опоры на гражданское общество он будет номинальной фигурой, которая "фронтит" олигархические кланы, созданные первым президентом Назарбаевым. Но после его ухода неизбежно начнется клановая война, и Токаев может оказаться жертвенным агнцом", – считает Есенгосулы. Политик отмечает, что ухудшение экономической ситуации, особенно после вступления Казахстана в Евразийский экономический союз, не позволяет затягивать с выборами, которые по закону должны пройти в 2020 году. "Увеличение выплат в Пенсионный фонд, ужесточение валютных операций и ряд других признаков говорит о том, что казна пуста и население будет еще стремительнее нищать. А в условиях галопирующей инфляции и девальвации тенге (национальная валюта Казахстана. – "НГ") выборы проводить просто опасно. Поэтому мой прогноз: выборы состоятся в декабре этого года либо в январе следующего. Ноу-хау нашей власти – проводить выборы в сильные морозы – будет использовано еще раз. Оппозиция окончательно расколота. После провала на президентских выборах оппозиционного кандидата Амиржана Косанова потерявший веру народ пытается сплотиться вокруг единственной непровластной партии – Общенациональной социал-демократической (ОСДП). Ее лидер – Ермурат Бапи, известный политик и журналист", – сказал Есенгосулы. По его словам, цель Бапи – объединение всех оппозиционных сил и победа на парламентских выборах. С учетом антирейтинга партии власти "Нур Отан" это вполне выполнимая задача. Если на президентских выборах оппозиционный кандидат Косанов набрал 16% голосов, то партийный список ОСДП может взять большинство мест в Мажилисе.



"Задача-минимум – забрать треть мест, в этом случае все конституционные законы и поправки будут блокироваться. На сегодняшний день у оппозиции три задачи: создать сеть независимых наблюдателей, покрывающую все 10 тыс. избирательных участков; сформировать список из 105 кандидатов в нижнюю палату парламента (по числу депутатских мест) из самых достойных и уважаемых оппонентов власти. Третья задача – убедить народ в том, что победа на выборах будет означать бескровную смену власти. Иначе майдана в Казахстане не избежать", – полагает казахстанский политик.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



15.08.2019 Источник - ng.ru

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