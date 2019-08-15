Вашингтон готовится к нефтяной гегемонии, - "НГ"

00:52 16.08.2019 Выход США в "высшую сырьевую лигу" обернется для РФ потерей рынка



Штаты продолжают наращивать добычу черного золота.

Вашингтон рассчитывает с 2020-го стать нетто-экспортером энергоресурсов. Еще через несколько лет объемы экспорта черного золота из РФ и США могут сравняться. При этом по уровню добычи Штаты уже давно обгоняют и РФ, и другого нефтяного гиганта – Саудовскую Аравию. Миру нужно готовиться к переделу энергорынка, а России – быстрее диверсифицировать экономику, говорят эксперты.

"К 2020 году Соединенные Штаты, как ожидается, будут экспортировать больше энергоносителей, чем импортируют, впервые с 1953 года", – говорится в заявлении Белого дома. Подчеркивается, что заявление приурочено к выступлению президента Дональда Трампа на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании, где он собирался рассказать "энергетическом доминировании" США в мире.



Заметим, ранее ожидалось, что США станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов только к 2021 году, а к 2023-му – обгонят по объемам экспортных поставок Россию. Такие прогнозы, в частности, делало Международное энергетическое агентство (МЭА). В агентстве также сообщали, что к 2024 году в США экспорт нефти превысит объемы импорта на 0,8 млн барр. в сутки; при этом Штаты будут экспортировать в сутки 4,7 млн барр. нефтепродуктов и почти 4 млн барр. нефти (см. "НГ" от 11.03.19).



В то же время у Вашингтона есть все основания заявлять о переходе в "экспортную лигу". Штаты на сегодняшний день уже являются крупнейшим производителем нефти. И в 2018 году побили почти 50-летний рекорд производства. "Годовой объем добычи нефти в США достиг в 2018 году рекордного уровня и составил 10,96 млн барр. в сутки, на 1,6 млн барр. в сутки (17%) выше, чем в 2017 году. А в декабре 2018 года добыча нефти в США составила 11,96 млн барр. в сутки, что стало самым высоким среднемесячным показателем за всю историю США", – сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.



Ведомство прогнозирует, что производство продолжит расти в 2019 и 2020 годах, достигнув среднего показателя в 12,27 млн барр. в сутки и 13,26 млн барр. в сутки соответственно. Основной объем добычи будет приходиться на сланцевую нефть, ожидают в EIA. Так, по прогнозу ведомства, в сентябре 2019 года добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США вырастет до 8,7 млн барр. в сутки, или на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

США уже лидируют по объемам нефтедобычи. Так, Штаты только по состоянию на 1 марта 2019 года производили 12,1 млн барр. нефти в сутки. Россия за тот же период производила 11,3 млн барр. нефти и конденсата в день. Добыча в Саудовской Аравии была и того ниже. По итогам января государство производило около 10,2 млн барр. в сутки.



Тенденция продолжается и сейчас, хотя и в более сглаженном виде. Как следует из данных EIA, в мае среднесуточная добыча сырой нефти в Штатах составила 12,1 млн барр. Для сравнения: объем добычи нефти в Саудовской Аравии в июле составил 9,87 млн барр. в сутки. По итогам августа королевство надеется производить не менее 10 млн барр. в день и экспортировать около 7 млн барр. в день. В России в июле было добыто 47,15 млн т нефти с газовым конденсатом. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,15 млн барр. При этом среднесуточный экспорт составил около 5 млн барр.

Помимо того что американцы наращивают добычу, они также наращивают и прибыль. К примеру, по итогам второго квартала 80% нефтяных компаний получили прибыль. Кварталом ранее такими успехами могли похвастаться лишь 40% нефтяников. Такой результат зафиксировали подсчеты, проведенные газетой Wall Street Journal. Одновременно удвоилось и количество компаний со свободным денежным потоком, то есть тех, кто в своей деятельности тратит меньше, чем зарабатывает. С 23% в первом квартале доля таких нефтяников подскочила до 40% во втором квартале, сообщает издание. В WSJ полагают, что такие успехи стали возможны в первую очередь потому, что американским нефтедобытчикам удалось нарастить доходы за счет увеличения добычи.

США долгое время оставались зависимыми от поставок нефти, одновременно являясь крупнейшим потребителем этого сырья, напоминают эксперты "НГ". Теперь ситуация меняется. Однако многое будет определяться ценами на рынке как для потребителей, так и производителей, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Многие сланцевые проекты балансируют на грани прибыльности при цене барреля около 50 долл.", – напоминает он.



При этом рост добычи нефти в США уже оказывает влияние на мировой рынок, уверен начальник отдела "БКС Брокер" Нарек Авакян. "При нынешних темпах роста добычи США смогут к 2021–2022 году уже добывать на уровне собственного потребления, а возможно, даже стать нетто-экспортером. Однако речи о прекращении Штатами импорта нефти нет – в любом случае какая-то доля американского рынка будет приходиться на импортные углеводороды по разным причинам", – полагает эксперт, не исключая, что США тем не менее будут оказывать на мировой рынок влияние.



"Во-первых, на рынке появится больше конкуренции, картелю даже в формате ОПЕК+ будет крайне сложно регулировать цены через механизм сокращения или роста добычи. А из-за увеличения конкуренции цены будут скорее всего под давлением", – не исключает он. Для России это означает, что необходимо ускоренно проводить реформы для диверсификации экономики и сокращения зависимости от нефтегазового сектора, продолжает Авакян.



"Технически на недельном временном отрезке США уже становились нетто-экспортером еще в конце ноября 2018-го. Но в 2020-м страна имеет шансы быть нетто-экспортером большую часть года", – сообщает аналитик компании "Фридом Финанс" Ален Сабитов. И если добыча в США продолжит расти, то ОПЕК+ в конце года может потребоваться вновь сокращать добычу, чтобы поддержать цены, полагает он. "Такому сценарию может помешать неожиданный рост спроса, но пока сохраняется угроза торговых войн, сложно ждать акселерации мировой экономики и, следовательно, спроса на энергоресурсы", – отмечает эксперт.



Пока еще рано говорить о том, что Штаты готовы к тому, чтобы занять первые места на экспортном рынке энергоносителей, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Однако он не сомневается, что достижение доминантной роли на экспортном рынке является одной из основных целей энергетической политики Штатов.



Ольга Соловьева

15 авг. 2019 Источник - ng.ru

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