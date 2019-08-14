 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрРуина. Великая криминальная держава
00:53 16.08.2019

Великая криминальная держава

Сможет ли Украина стать главной поставщицей наркотиков и проституток для Евросоюза?

Как вам свежие инициативы креативного украинского президента?

Мне, например, хочется сразу спросить: "за чей счет этот банкет?", пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Олексий Гайдамака. Ведь опыт Польши, Венгрии и прочих "младоевропейцев", который явно вдохновил команду Владимир Зеленского, вообще-то был воплощен в жизнь за счет дотаций Евросоюза. Того самого, чиновники которого регулярно осаживают украинских президентов, напоминая, что в ЕС Украину страну никто не возьмет.

Но вот приходит очередной украинский гетман, и снова заводит ту же надоевшую пластинку на мотив "заграница нам поможет". С чего бы это? Что такого украинцы могут им предложить, помимо земли? Дешевый самогон и доступных женщин? Этого добра полно в Румынии и Болгарии. А оттуда оно поставляется во все остальные члены Евросоюза. До такой степени успешно поставляется, что в продолжении культового фильма Дэнни Бойла "На игле" фигурирует болгарская проститутка. Легализацию азартных игр? А зачем европейским богатеям ехать из своих Монако и Монте-Карло в (будем честными) небезопасную страну Украину? Тут стреляют, регулярно взрывают гранаты и грабят иностранцев. Кто из Евросоюза в здравом уме поедет сюда тратить деньги?

Когда-то украинцев кормили сказками о "второй Франции", но теперь дело стремительно движется в сторону "Мексики №?2", знакомой нам по фильмам Родригеса и по новостям их криминальной хроники.

Осталось еще легализовать наркотики, и будет полный фарш. Можно переименовать страну в "УкрМексику".

А ведь совсем недавно, в прошлом веке, украинцы делали ракеты, и вместе с другими народами СССР запускали людей на орбиту Земли…

Источник - СвободнаяПресса
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