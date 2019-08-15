Израиль подозревают в скрытой помощи курдам, - И.Субботин

00:55 16.08.2019

К северо-востоку Сирии присматриваются союзники Соединенных Штатов



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15.08.2019



Судьба северо-востока Сирии может решиться не в пользу Ирана. Иранские и ливанские СМИ проливают свет на предполагаемую программу Израиля по тренировке и обучению бойцов курдских военизированных формирований, которая, как считается, нацелена на противодействие политике Тегерана. Есть подозрения, что израильтяне могут стать одним из гарантов стабильности в северо-восточных районах Сирии, ответственность за которые тяготит США. В экспертной среде не исключают тактического альянса Израиля с силами Заевфратья.

Угроза турецкого наступления на некоторые населенные пункты в восточной части Сирии поднимает вопрос о том, в зоне чьего политического влияния окажутся эти богатые нефтью районы.



В Тегеране опасаются, что призывы США поучаствовать в судьбе Заевфратья на добровольной основе будут услышаны Израилем. Окологосударственное иранское агентство Fars уже сообщает, что израильские спецслужбы некоторое время занимаются подготовкой бойцов Сирийского Курдистана. Численность тех, кого обучают израильтяне, по этим данным, мала, однако перспективы у этой программы определенно есть. Подготовка ведется в координации с Иракским Курдистаном. Сама она проходит, по видимости, на территории еврейского государства, пишут иранцы.



Ливанская массовая газета Al Akhbar, в свою очередь, приводит в качестве доказательства израильско-курдских связей некое письмо "Демократических сил Сирии" (ДСС) – антитеррористического альянса, опорой которого считаются курдские формирования. Оно раскрывает предполагаемые экономические отношения. В послании, авторство которого приписывают сопредседательнице исполнительного совета Ассамблеи демократической Сирии Ильхам Ахмед, говорится о готовности наладить продажу сырой нефти, добытой в северо-восточных районах Сирии, бизнесменам Израиля. В обмен на помощь. Добычу, как следует из письма, в ДСС готовы существенно увеличить.

Одним из посредников между двумя сторонами ливанцы при этом называют американского бизнесмена израильского происхождения Моти Кахану. В качестве аргумента ливанская пресса приводит следующее: в сирийском Камышлы неправительственная организация Каханы под названием "Амалия" открыла свое представительство. Сам бизнесмен отрицает факт посредничества.



"Рожава (название провозглашенного курдами государства на северо-востоке Сирии. – "НГ") открыта для контактов с внешним миром и старается поддерживать отношения с различными региональными и международными игроками, – заявил "НГ" член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев. – Одним из критериев сотрудничества является готовность поддержать инициированный Рожавой проект, направленный на преобразование системы ценностей на Ближнем Востоке. Возможно, со стороны такой шаг молодой Рожавы может показаться слишком смелым, но здесь (в Сирийском Курдистане. – "НГ") действительно считают, что без исправления ошибок прошлого и восстановления справедливости нельзя будет преодолеть кризис, охвативший регион".

Патиев объясняет, что консолидация действующих конструктивно региональных сил является острой необходимостью, а их сотрудничество не должно ограничиваться лишь отдельно взятой сферой. "Речь идет не о выборе между теми или иными игроками, а о готовности вместе работать во благо народов столь сложного и противоречивого региона", – убежден представитель Национального конгресса Курдистана.



В экспертной среде полагают, что тема Израиля и сирийских курдов носит в основном спекулятивный характер. "Но это не значит, что сотрудничества нет: спецслужбы еврейского государства действуют в регионе прагматично, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – В первую очередь Израиль сотрудничает с иракскими курдами в военно-политическом плане (экономическое взаимодействие – отдельная тема). Со времен событий вокруг Киркука наиболее актуально их взаимодействие по вопросу сдерживания проиранских отрядов из состава "Хашд аш-Шааби" (шиитские военизированные формирования. – "НГ"). Подобная тема может связывать Израиль с сирийскими курдами или племенами Заевфратья, но только на тактическом уровне – в плане контактов отдельных представителей".



Эксперт обращает внимание на то, что, по некоторой информации, Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) контактируют на уровне спецслужб для ограничения влияния Ирана и Турции, и для этого они готовы взаимодействовать с официальным Дамаском. "Что касается экономического интереса, то если торговля между Израилем и, условно говоря, ДСС реализуется, то на уровне трейдеров, что вряд ли можно назвать взаимодействием", – заключил Мардасов.



Напомним, что Израиль поддерживает контакты с иракскими курдами достаточно давно. Еще после американского вторжения в Ирак появились первые признаки того, что бывшие сотрудники израильских силовых ведомств тренируют и обучают бойцов Иракского Курдистана, который на фоне этих событий приобрел автономный статус. Впрочем, насколько израильтяне готовы сотрудничать с сирийскими курдами – на уровне действующих, а не отставных советников, – пока неясно.