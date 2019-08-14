Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС, - М.Шибутов

00:56 16.08.2019

Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС



Для трех стран распределение выгодно, а для двух - нет.



МАРАТ ШИБУТОВ



Еще в Таможенном союзе страны-участницы договорились собирать таможенные платежи при импорте из третьих стран в единый фонд и затем распределять их по бюджетам, согласно определенным в договоре пропорциям.



Та же самая ситуация повторилась в Евразийском экономическом союзе, однако после вступления двух новых членов пропорции изменились. Но насколько обосновано данное разделение доходов, кто выигрывает от этого и кто проигрывает?



Таможенный союз



В Таможенном союзе 3 страны находятся начиная с 2011 года. Общий объем импорта из третьих стран до 2014 года колебался в объемах 312?345 миллиардов долларов.



А теперь можно сравнить: в целом доли в импорте соответствовали долям в распределении таможенных пошлин:



у России все 4 года ниже норматива - она в выигрыше;

у Казахстана в 2011 году ниже норматива, все остальные годы выше - он в проигрыше;

у Белоруссии все 4 года выше норматива - она в проигрыше.



Если взять средние взвешенные и медианные значения, то выводы по выгодности или невыгодности распределения также подтверждаются.



Евразийский экономический союз



Теперь ситуация в Евразийском союзе. Общий объем импорта составил от 201 до 263 миллиардов долларов в год - сказалось и снижение экономической активности и девальвации местных валют.



Точно так же, как и выше, сравним доли в импорте и доли в распределении таможенных пошлин:



у России один год выше норматива, 3 года ниже - она в выигрыше;

у Казахстана один год ниже норматива, 3 года выше - он в проигрыше;

у Белоруссии все 4 года выше норматива - она в проигрыше;

у Киргизии все 4 года ниже норматива - она в выигрыше;

у Армении один год выше норматива, 3 года ниже - она в выигрыше.



Вы скажете - а что это такое, разница на доли процента? Они разве имеют значение?



На самом деле играют. Если импорт составляет 200 миллиардов долларов, то при среднем тарифе в 10% общие таможенные сборы составляют 20 миллиардов долларов, а 1% от них 200 миллионов долларов, 0,01% от таможенных сборов 2 миллиона долларов.



Пример - если за 4 года в ЕАЭС пересчитать насколько отличались доля в импорте Казахстана и его норматив распределения, то получится, что по расчетам Казахстан недополучил примерно 659 миллионов долларов. А это все же большие деньги.



Конечно, у каждой страны был определенный льготный режим и там есть послабления по пошлинам, но тем не менее надо время от времени пересматривать распределение таможенных пошлин, потому что если три страны постоянно от этого в выигрыше, а две в проигрыше, то это нехорошо.



Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2690255.html