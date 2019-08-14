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Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС, - М.Шибутов
00:56 16.08.2019

Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС

Для трех стран распределение выгодно, а для двух - нет.

МАРАТ ШИБУТОВ

Еще в Таможенном союзе страны-участницы договорились собирать таможенные платежи при импорте из третьих стран в единый фонд и затем распределять их по бюджетам, согласно определенным в договоре пропорциям.

Та же самая ситуация повторилась в Евразийском экономическом союзе, однако после вступления двух новых членов пропорции изменились. Но насколько обосновано данное разделение доходов, кто выигрывает от этого и кто проигрывает?

Таможенный союз

В Таможенном союзе 3 страны находятся начиная с 2011 года. Общий объем импорта из третьих стран до 2014 года колебался в объемах 312?345 миллиардов долларов.

А теперь можно сравнить: в целом доли в импорте соответствовали долям в распределении таможенных пошлин:

у России все 4 года ниже норматива - она в выигрыше;
у Казахстана в 2011 году ниже норматива, все остальные годы выше - он в проигрыше;
у Белоруссии все 4 года выше норматива - она в проигрыше.

Если взять средние взвешенные и медианные значения, то выводы по выгодности или невыгодности распределения также подтверждаются.

Евразийский экономический союз

Теперь ситуация в Евразийском союзе. Общий объем импорта составил от 201 до 263 миллиардов долларов в год - сказалось и снижение экономической активности и девальвации местных валют.

Точно так же, как и выше, сравним доли в импорте и доли в распределении таможенных пошлин:

у России один год выше норматива, 3 года ниже - она в выигрыше;
у Казахстана один год ниже норматива, 3 года выше - он в проигрыше;
у Белоруссии все 4 года выше норматива - она в проигрыше;
у Киргизии все 4 года ниже норматива - она в выигрыше;
у Армении один год выше норматива, 3 года ниже - она в выигрыше.

Вы скажете - а что это такое, разница на доли процента? Они разве имеют значение?

На самом деле играют. Если импорт составляет 200 миллиардов долларов, то при среднем тарифе в 10% общие таможенные сборы составляют 20 миллиардов долларов, а 1% от них 200 миллионов долларов, 0,01% от таможенных сборов 2 миллиона долларов.

Пример - если за 4 года в ЕАЭС пересчитать насколько отличались доля в импорте Казахстана и его норматив распределения, то получится, что по расчетам Казахстан недополучил примерно 659 миллионов долларов. А это все же большие деньги.

Конечно, у каждой страны был определенный льготный режим и там есть послабления по пошлинам, но тем не менее надо время от времени пересматривать распределение таможенных пошлин, потому что если три страны постоянно от этого в выигрыше, а две в проигрыше, то это нехорошо.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2690255.html

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565906160
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