 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан. На распутье: о протекционизме, свободной торговле и рыночном романтизме
01:45 16.08.2019

На распутье: Фархад Курбанбаев о протекционизме, свободной торговле и рыночном романтизме

Одна из самых обсуждаемых в последнее время тем – введение протекционистских мер и повышение импортных таможенных пошлин.

Эксперты с пеной у рта защищают свободную торговлю, клеймя местных предпринимателей, лоббирующих свои интересы. Чиновники, наоборот, призывают к поддержке местного производителя, который, по их мнению, поможет стране с рабочими местами и налогами. Корреспондент Podrobno.uz побеседовал с кандидатом экономических наук, известным экономистом Фархадом Курбанбаевым, чтобы понять кто прав.

По его словам, спор между сторонниками протекционизма и свободной торговли напоминает дискуссию двух людей, когда на улице минус сорок и идет снег. Один говорит, что нужно одеть теплые сапоги. Другой уверяет – нет, надо одеть теплое пальто. И они никак не догадаются, что нужно одеть и то, и другое, да еще теплую шапку.

"Протекционизм, свободная торговля – категории, характеризующие внешнеэкономическую деятельность, которая является отражением того, что происходит во внутренней экономике. Необходимо создать благоприятные условия для бизнеса внутри страны путем оптимизации налогов, к чему мы стремимся, но пока успехов не достигли, а больше запутались, а также пересмотра монетарной политики. Без осуществления этих двух мер либерализация импорта смертельна для многих отраслей, а протекционизм при этом обрекает нас на продолжение отсталости", – считает эксперт.

Только при оптимизации налогов и пересмотре монетарной политики, по мнению Курбанбаева, могут быть созданы условия для того, чтобы наши производители на равных конкурировали на внешних рынках. Без этих двух мер либерализация импорта бессмысленна, так как прежде, чем что-то импортировать нужно иметь валюту. Источник валюты – экспорт, а чтобы экспортировать что-то, нужно это "что-то" произвести у себя.

"Например, никто не возражает против импорта бананов, апельсинов. Но зачем нам импортные яблоки? Смею утверждать, что сторонники немедленной либерализации импорта страдают рыночным романтизмом. Рыночный романтизм – представление о том, что все стороны общественной жизни можно строить на рыночных принципах – личного материального интереса, частной собственности, конкуренции, с целью получения прибыли", – отметил Курбанбаев.

По его словам, это опасный недуг, которым мы заболели. Рыночный романтизм – абсолютизация частного материального интереса и конкуренции при принижении значения государственных регулирующих мер.

"Сегодня рыночный романтизм вдохновляет сторонников срочной либерализации импорта даже на художественные "шедевры", саркастические гротескные фельетоны, которые получают бесчисленные восторженные отзывы рыночных романтиков, среди которых голос здравого смысла, призывающего найти баланс, почти не слышен. А ведь все элементарно просто: абсолютной свободы (в экономике – прим. ред.) не бывает. Свобода всегда везде во все времена была свободой в рамках законов и правил. Законы и правила пишет государство", – подчеркнул эксперт.

В тех развитых странах, с которыми нас призывают вступить в свободную торговлю, добавил собеседник, их государства давно уже написали, применяют и когда нужно согласовывают с другими государствами законы и правила, при которых бизнес развивается и производит высокотехнологичные качественные товары, и его теневая часть не составляет 46% как в нашей стране (цифра, озвученная недавно нашим министром экономики и промышленности).

Так что, считает Курбанбаев, не правы и протекционисты и непротекционисты, потому что частично правы и те, и другие. Импортная деятельность – лишь отражение того, что делается во внутренней экономике.

"Задайтесь вопросом – а создали ли мы благоприятные условия для честного предпринимателя? Вместо этого у нас 20-процентный НДС, налог с выручки от 5 до 15% (это так называемый упрощенный НДС – прим. ред.), необлагаемый прожиточный минимум отсутствует, ставка рефинансирования 16%, кредиты для производства 20-30%, административные индивидуальные плановые льготные кредиты от 0 до 10%, вместо нормальных налоговых проверок контрольные меры типа "тематических обследований", "хронометражных наблюдений", огромные штрафы за невыдачу чека при покупке коробки спичек – 30 минималок, неэффективные экономические теплицы – СЭЗ, малые промзоны и так далее и тому подобное", – поделился Курбанбаев.

К этому, по его словам, можно добавить и непонятно работающий экологический и санитарный контроль производства потребительских товаров, контроль соответствия стандартам.

"О чем вы говорите, о чем вы спорите, господа "протекционисты" и "непротекционисты"!? Давайте придем к здравому смыслу и будем поправлять дела внутри экономики путем реализации двух мер – оптимизации налогов и пересмотра монетарной политики. Глядишь через несколько месяцев полегчает и производителям, и экспортерам, и импортерам", – заключил он.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
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