Туркменистан: Добро пожаловать в Авазу, или Посторонним вход воспрещен

01:48 16.08.2019

На первом Каспийском экономическом форуме, проходившем в туристической зоне "Аваза" с высокоразвитой инфраструктурой, но низким уровнем посещаемости, было много заявлений о намерениях, но мало конкретных результатов.



Эпатажное возвращение президента на государственное телевидение после слухов о его преждевременной кончине помогло привлечь огромное внимание к стране. Это произошло как раз кстати перед самым крупным событием в Туркменистане в этом году – первым Каспийским экономическим форумом.



Однако то, какое именно внимание он привлек, ставит под сомнение известное высказывание о том, что "дурной славы не бывает". Гурбангулы Бердымухамедов сегодня состязается с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном (не говоря уже о президенте США Дональде Трампе) за звание самого высмеиваемого мирового лидера. С шутками и прибаутками рассказывая о недавних летних выходках президента, популярные американские комики Джон Оливер и Тревор Ноа познакомили своих поклонников с Туркменистаном таким образом, что Ашгабат мог расценить это только как унижение.



Менее комично выглядит опубликованный CNN специальный репортаж под заголовком: "Страна-отшельник, управляемая самовлюбленным эгоистом: Туркменистан на грани краха?"



На прошлой неделе государственное телевидение продолжало показывать свежие кадры с Бердымухамедовым, но уже в несколько менее эксцентричной манере. В этих видеосюжетах можно было увидеть, как он проводит заседание Кабинета министров и совершает приятную морскую прогулку по Каспию.



Но его появление 11 августа рядом с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, вероятно, было первой за многие месяцы встречей с кем-либо, не входящим в его ближайшее окружение.



Борисов был в числе самых высокопоставленных гостей Каспийского экономического форума, который проходил в минувшие выходные. Он выступил с неоднозначным заявлением, утверждая, что София изучает возможности импорта природного газа из Туркменистана, при этом отметив, что вариант Транскаспийского трубопровода, скорее всего, отпадает по экологическим соображениям.



Болгарские СМИ процитировали министра регионального развития и благоустройства Петю Аврамову, которая сказала, что участвует в переговорах о закупке туркменского газа путем своп-сделок, предполагающих, что Россия будет выступать в роли посредника. Для Туркменистана это старая схема экспортной торговли, и в данном случае она станет возможной после завершения второй нитки газопровода "Турецкий поток".



Между Туркменистаном и Россией сейчас безоблачные отношения. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев вновь приехал в Туркменистан, чтобы поучаствовать в форуме. Это уже второй его визит с мая месяца. Его сопровождал президент Татарстана Рустам Минниханов.



В число других гостей входили премьер-министры Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Все они встречались с Бердымухамедовым, равно как и вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. На полях форума состоялись также встречи между многими другими политиками.



Несмотря на возражения Борисова против Транскаскпийского трубопровода, якобы продиктованные экологическими соображениями, Питер Буриан, специальный представитель Европейского союза в Центральной Азии, все же выступил с потенциально оптимистичными комментариями. По его словам, ЕС "возобновил переговоры о возможном участии в строительстве газопровода через Каспий", сообщает российское государственное издание "Вести. Экономика".



Работающий в Ашгабате проправительственный новостной сайт Orient сообщил 13 августа, что представители европейско-китайского консорциума – в том числе Edison Technologies GmbH, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions и SINOPEC Engineering – встретились с советником Бердымухамедова по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым, чтобы обсудить строительство Транскаспийского газопровода. Предложение консорциума включает прокладку 300 км трубопровода, проектировку и строительство газоочистительных заводов и компрессорных станций, а также всей необходимой инфраструктуры. Никакой оценки относительно того, сколько все это будет стоить, не приводится.



В то время как раньше самым неуступчивым противником проекта была Россия, теперь против него решительно возражает Иран. По сообщению Associated Press, Бехруз Намдари, представитель Национальной иранской газовой компании (НИГК), сказал, что "Иран выступает против каких бы то ни было трубопроводов через Каспий. Строительство Транскаспийского газопровода может нанести серьезный ущерб экологии". Из репортажей Associated Press и новостного агентства РИА-Новости, которое также процитировало это высказывание, не ясно, какую роль Намдари играет в НИГК.



Каспийский экономический форум состоялся в первую годовщину подписания – 12 августа 2018 года – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Предполагалось, что этот документ даст зеленый свет – а это все еще подвергается сомнению – различным спорным проектам, таким как Транскаспийский газопровод.



Казахстан, Азербайджан и Туркменистан уже ратифицировали этот договор, Россия вскоре к ним присоединится, как заявил Медведев, но Тегеран еще этого не сделал. Конвенцию самым пристальным образом изучают в иранском парламенте, и основным камнем преткновения служит спорный вопрос о морской границе. Иранские аналитики отметили, что их законодательный орган сможет ратифицировать Конвенцию только после согласования границ.



Вопрос о морской границе также служит камнем преткновения для Баку. Говоря об азербайджано-туркменской границе, проходящей по дну Каспия, Бахрам Гусейнов, вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сказал газете The Times of Israel, что "еще не сделано никаких конкретных шагов, и обсуждать подробности пока слишком рано".



В общем и целом, на Каспийском форуме, проходившем в туристической зоне "Аваза" с высокоразвитой инфраструктурой, но низким уровнем посещаемости, было много заявлений о намерениях, но мало конкретных решений.



Сергей Приходько, первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ, заявил, что три национальных лидера в энергетическом секторе – "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром" – заинтересованы в разработке месторождений углеводородов в Туркменистане. Впрочем, вряд ли это новость.



Единственное соглашение, которое обсуждалось публично, – это продажа Медведевым лимузинов, произведенных российской государственной компанией "Аурус". Российское государственное телевидение запечатлело момент, когда Медведев, в глазах всего мира выглядевший как продавец автосалона, заключил сделку, всучив несколько машин Бердымухамедову, который теперь владеет, по всей видимости, обширным парком экзотических автомобилей, что отвечает общему для всех мелких диктаторов пунктику.



Информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что на форуме присутствовали представители Китайского банка развития, компании Huawei, PetroChina, а также Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Все это в высшей степени знакомые названия.



Крупные предприниматели, участвовавшие в работе форума, были все те же, что регулярно приезжают в Туркменистан. На форум приехал товарищ Бердымухамедова по пристрастию к велоспорту Игорь Макаров, руководитель российской частной энергетической компании ARETI, а также турецкий промышленный магнат Ахмет Чалык, глава компании Calik Holdings.



Но, как сообщила 11 августа туркменская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода", бросалось в глаза отсутствие обычных туркменских граждан. Радио "Азатлык" рассказало, что отдыхающих заставили покинуть отели в Авазе, а в соседнем городе Туркменбаши ограничили передвижение жителей. Жителям Туркменбаши также было велено воздержаться от обрядов жертвоприношения животных по случаю праздника Курбан-байрам, который отмечается на этой неделе, в целях соблюдения чистоты.