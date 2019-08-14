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Ядерная война с Америкой готова выскочить из Интернета
01:55 16.08.2019

В Совбезе РФ предупредили: США могут использовать мнимые кибератаки из-за рубежа в качестве сasus belli

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Михаил Синельников-Оришак

Соединенные Штаты готовятся использовать мнимые кибератаки как повод для развязывания войн. Включая даже применение ядерного оружия. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

По его словам, американцы намерены придерживаться концепции "Name and shame" (Выяви и пристыди), в рамках которой группа стран будет выносить вердикт о виновности того или иного государства в совершении кибератак. Такой способ выявления ее источника называют "коллективной атрибуцией".

Правда, детали этой методики не раскрываются. А значит говорить о ее достоверности не приходится, уверен Храмов. Это чем-то напоминает печально знаменитое дело Скрипалей, где и жертвы, и доказательства то ли мнимой, то ли реальной атаки засекречены. А вина Западом "хайли лайкли" (с высокой вероятностью) возлагается на Россию, на Кремль и лично на Владимира Путина.

"Цель ясна - легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против „неудобных" государств, вплоть до применения ядерных арсеналов", - пояснил замсекретаря Совбеза. Кажется, последним обстоятельством в российском Совбезе встревожены не на шутку.

Напомним: в июне The New York Times писала, что американские спецслужбы пытаются внедрять вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Несмотря на отрицание Дональдом Трампом подобных атак, Москва тогда подтвердила, что российские стратегические объекты постоянно подвергаются атакам из-за рубежа. Если это не американцы атакуют, то кто?

Член Совбеза привел и статистику. В 2018 году количество скоординированных атак на критическую российскую инфраструктуру превысило 17 тысяч. В целом же за год было зафиксировано 4,3 млрд "информационных воздействий" на нее. Страшная цифра! Кажется, вся страна только и делает, что отбивается от "супостата" в Сети.

Эксперт в области информационной безопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов не видит технической возможности четко и быстро отследить виновника той или иной кибератаки.

- Надо понимать, что безумное количество атак, которое зарегистрировано - 4,3 млрд, обусловлено методологией, которую используют для их регистрации. Речь здесь идет об автоматизированных попытках.

Например, компьютеру дано задание подобрать пароль к некой системе. Он шлет 20 запросов в секунду и получает ответы. Это уже 20 попыток.

Если же говорить о организованных атаках, то их количество, конечно же, меньше.

"СП": - Тем не менее, никаких блэкаутов у нас ни разу не было…

- О серьезных атаках периодически слышно. Например, на наши банки. Периодически мы слышим и об утечках из них данных. А представьте, что будет, если перестанут работать банкоматы того же Сбербанка? Это угроза экономической безопасности всей страны.

Поэтому предотвращение такого рода атак - задача не только корпоративная, но и всего государства. С этим нужно бороться.

На самом деле наиболее актуальная сейчас угроза - это не попытки хакеров взломать серверы и что-то украсть. А возможность утечки, когда информацию передают третьим лицам, организациям сами сотрудники коммерческих или госструктур. Ведь эти люди уже имеют легальный доступ к информации. Остается только зафиксировать ее - например, сфотографировать экран.

"СП": - Это же может быть информация, связанная с доступом к инфраструктуре? А такие вопросы могут оказаться и военного характера.

- Действительно, сейчас почти все системы, так или иначе, завязаны на электронное управление. В том числе - с выходом в интернет. Это опасно. Но во многих таких системах, например - на объектах энергетики, инженерных сетях, водоснабжении, обычно есть дублирующая механическая система - рубильник, вентиль. Которые надо просто повернуть. Это отчасти спасает.

Вспомним: американцы довольно давно заявили, что оставляют за собой право отвечать реальной военной силой на кибератаки. И это очень рисковано, так как не всегда можно понять, кто стоит за той или иной кибератакой?

Атакующий может находиться в одной стране, использовать серверы - в другой, чтобы атаковать - третью. Распутать всю эту цепочку, найти конкретного исполнителя, тем более заказчика, очень сложно. Хотя в Сети все "ходы" записываются. На каждом сервере есть данные, откуда пришла информация? Куда была передана? Получить эти данные, тем более - оперативно, проблематично. Так как эти цепочки разделены между разными провайдерами, которые могут сидеть в разных странах.

"СП": - То есть, пока выяснится истинный автор кибератаки - время уйдет. Но США смогут мгновенно использовать ее как повод для начала боевых действий?

- В истории известны случаи, когда разного рода провокации использовались как повод для реальной войны. Вспомним, как немцы в августе 1939 года, переодетые польскими военнослужащими, инсценировали нападение на радиостанцию в городе Глайвиц. Что стало формальным поводом для вторжения вермахта в Польшу и для начала Второй мировой войны.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, происходящее имеет под собой глубокую теоретическую основу.

- Соединенные Штаты стремятся добиться так называемого "полного спектра доминирования" (full spectrum of domination). Это означает, что, помимо преобладания в классических трех средах: на земле, в воде и в воздухе, им необходимо еще и лидерство в космическом и киберпространствах. Американские, да и наши аналитики тоже, считают, что будущая война будет происходить именно в киберпространстве. Потому что воевать обычными вооружениями боязно.

При этом киберсредства можно приравнять чуть ли ни к оружию массового поражения. Шутка ли, если одной кнопкой можно отключить от энергоснабжения целый город!

В США гордятся и часто любят напоминать, что при Бараке Обаме они использовали вирус Stuxnet. Который им удалось внедрить в Иране и тем самым саботировать или хотя бы отсрочить ядерную программу этой страны. Так что теперь в киберсферу американцы будут вкладывать огромные деньги, пытаясь обогнать своих конкурентов. В первую очередь - Китай.

Еще одним обоснованием для взвинчивания расходов на кибервойны стало якобы российское вмешательство в американский избирательный процесс. Яростные неоконы пишут, что в ответ на подобного рода вмешательство Америка должна реагировать чуть ли ядерным оружием. Выходят статьи под заголовком "Электронный Перл-Харбор". Мол, ущерб сопоставим. И поэтому отвечать России надо жестко.

Готовность американцев использовать такие сомнительные поводы, как кибераатаки, для начала военных действий политолог-американист Михаил Синельников-Оришак списывает на высокомерие политического истеблишмента Соединенных Штатов.

- Американцы абсолютно честны сами перед собой. А больше их никто не интересует. Они считают, что являются нацией номер один на этой планете. Поэтому им позволено все, а другим - ничего.

Они искренне недоумевают, когда сталкиваются с каким-то ответом себе. Особенно, когда речь идет о технологиях, которые они разрабатывали первыми и поэтому считают своими. Все остальные на планете - просто туземцы. А туземцы не должны отвечать, сопротивляться "передовым и продвинутым" американцам.

И в этом своем поведении они абсолютно последовательны. То, что мы называем патриотизмом граждан США - это не патриотизм, а чувство собственного превосходства. И вот с этой позиции их бесит, когда они видят, что им пытаются противостоять их же оружием.

"СП": - Но разве 20-й век не внес коррективы в такое мироощущение? В Штатах же в политике теперь не только "васпы" (White Anglo-Saxon Protestant - белые англосаксонские протестанты - авт.). Но и представители самых разных народов. Например, появилась конгрессвумен из Сомали.

- Политика в Америке не меняется. Это у нас она меняется. За 20-й век у нас кардинально менялись и строй, и политика, и властные элиты…

Несмотря на весь "тоталитаризм", наши лидеры в отставку уходили. И не только в связи со смертью. Например, Хрущев. А американские президенты по импичменту не уходили никогда. Никсон ушел в отставку сам. Еще неизвестно, был бы ему вынесен импичмент, если бы оказалась проведена вся процедура.

Хотя в США две основных партии, там, по сути, - однопартийная система. Разница - как между "Кока-колой" и "Пепси-колой".

Тот же Трапм восемь лет был демократом. А Хиллари Клинтон до замужества - республиканкой. Так же они переходят из исполнительной власти в законодательную, в судебную. Был губернатором - стал сенатором. И - наоборот.

Весь политический класс там примерно один и тот же. Истеблишмент составляют губернаторы и сенаторы. Конгрессмены чуть менее важны.

И если во внутренней политике все споры ведутся о том, кто будет больше платить - средний класс или богатые, то внешняя политика Америки принципиально не меняется как минимум со времени окончания Второй мировой войны.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565909700
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