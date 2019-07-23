Скифы пришли с Алтая? (тайны истории)

05:54 16.08.2019

Происхождение скифов было довольно серьезной загадкой для ученых.

Народ кочевников был непохож ни на предшественников-киммерийцев, ни на сменивших скифов сармат.

Своеобразная культура, неповторимый стиль жизни и войны давал понять, что скифы откуда-то пришли в свои степи, но вот откуда?

Геродот утверждал, что скифы явились из глубин Азии и периодически туда возвращаются. Ему не верили, так как скифы были европеоидами, но оказалось, что "отец истории" был прав!

Скифы имели совершенно европеоидный облик: от темноволосых и темноглазых средиземноморцев в степях нынешней Украины, но узколицых блондинов на Алтае и в западной Монголии. Получилось что чем восточнее, чем более "европейски" выглядели скифы!



Томирис-царица азиатских скифов



Недавние исследования показали , что скифы представляли собой конгломерат генетически непохожих друг на друга племен

Основу скифов составили потомки срубной, ямной и андроновской культур евразийской степи - прямые потомки индоевропейцев.

Собственно, скифы и родственные им народ дольше всех сохраняли традиции древних обитателей Евразийской степи и именовать их индоевропейцами, а не иранцами, было бы правильнее.

Очень высокие, широколицые, светловолосы срубники-андроновцы расселились от Монголии до Венгрии;

Затем некоторая часть скифов получила довольно значительные генетические вливания от древних жителей Алтая - монголоидного облика.

Западная часть скифов, обитавшая на Украине, приняла участие в знаменитом походе на Ассирию и принесла оттуда не только ближневосточные гены, но и множество людей с физическими признаками средиземноморской расы.

После этого скифы стали заметно отличаться друг от друга: восток в изоляции законсервировал древние черты индоевропейского населения, а также стал евро-монголоидным миксом, а запад сильно смешался с населением похожим на нынешних обитателей Сирии и Турции.



Скифский всадник



Коллектив ученых из России, Украины и Эстонии под руководством Ричарда Виллемса (Richard Villems) из Тартуского университета попытался прояснить вопрос о происхождении скифов. Исследователи секвенировали геномы 31 жителя Евразийской степи, скифов и родственных им сарматов, а также живших до их появления и после их исчезновения народов. Для сравнения они использовали геномы как современных евразийцев, так и представителей ямной культуры, срубной общности, киммерийцев, саков.

В геномах всех пяти групп исследователи обнаружили три основных генетических компонента, распределенных в разных пропорциях: европейских охотников-собирателей, натуфийцев - существовала на территории Леванта 11,5-13,5 или 9,5-14 тысяч лет назад и древних жителей Алтая.

При этом, доскифское население почти не имело "алтайских" генов, а вот сами скифы получили их в большой количестве, кроме крайне западных групп. Что говорит о масштабных миграциях с востока на запад.

Вообще, это подозревали давно, еще до проведения исследования, по косвенным признакам.

Число царских курганов на Алтае в десятки раз выше, чем где-то еще в скифском мире, там же самые богатые захоронения царей.

Известно, что вождей скифы возили 40 дней по стране, чтобы похоронить, а это соответствует пути от Днепра до Алтая, скиф смеялись над персами предлагая им найти их города, если те хотят войны - видимо будучи уверенными, что искать их надо не на Днепре!

Вся скифская часть на западе выглядит периферией, в сравнении с Сибирью и Алтаем.

Похоже именно Алтай был центром скифского мира, его культурной и цивилизационной столицей, откуда волнами расходились племена скифов по всей великой степи.



23.07.19