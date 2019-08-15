Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову суд отпустил под домашний арест

06:05 16.08.2019

Первомайский районный суд отпустил под домашний арест экс-генпрокурора Аиду Салянову. Об этом "Азаттыку" сообщила ее сестра Чынара Турдалиева.

По ее словам, соответствующее решение принято 15 августа.



Экс-генпрокурор Аида Салянова задержана 3 июня в рамках возобновленного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Сначала суд заключил ее под стражу до 26 июня, позже срок содержания в СИЗО был продлен до 26 августа. 15 июня Салянову из-за ухудшившегося здоровья перевели в больницу. Но через 14 дней она была возвращена в СИЗО. Адвокат заявлял, что она нуждается в продолжении лечения.



Как отметили в пресс-службе МВД КР, 15 августа Аида Салянова была вывезена из СИЗО-1 города Бишкека в Следственную службу МВД для проведения следственных мероприятий. В ходе него она изъявила желание сотрудничать со следствием,в связи с чем мера пресечения в виде ареста была заменена на домашний арест.