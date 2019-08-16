Чисто американское убийство. Как в США сорвали суд над организаторами секс-торговли детьми

06:18 16.08.2019

Дмитрий СЕДОВ | 16.08.2019



Чисто американское убийство. Как в США сорвали открытый судебный процесс над организаторами секс-торговли детьми

С точки зрения судебной практики факт обнаружения в тюрьме трупа заключенного ничего особенного не представляет. В американских тюрьмах заключенные расстаются с жизнью по разным причинам, и это не вызывает шума. Однако на сей раз шум поднялся неимоверный. В камере тюрьмы Нью-Йорка (Metropolitan Correctional Center) в ночь на 10 августа был обнаружен труп финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна.

Этот человек уже привлекался к суду в 2008 году как организатор торговли несовершеннолетними девочками и тем широко прославился. Правда, тогда он каким-то образом сумел уйти от наказания, выплатив 36 пострадавшим огромные суммы "компенсации за ущерб" – от 50 тыс. до 1 млн. долларов каждой. Уже тогда стало известно, что малолетних детей он поставлял не случайным клиентам, а богатейшим людям Америки и Великобритании. Значились среди его клиентов и израильские политики.



В 2019 г. Эпштейн попался более серьезно. Корреспондент Miami Herald Джули К. Браун, не удовлетворенная исходом первого следствия, провела самостоятельное расследование его нелегального бизнеса. Она выяснила множество подробностей не только о жертвах, но и о клиентах Эпштейна и установила, что тот насиловал свой "товар". Серия статей Джули Браун помогла властям заново начать собственное расследование, что привело к аресту особняка Эпштейна на Манхэттене, где обнаружились тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девиц. После этого апелляционный суд постановил опубликовать документы, связанные с судебным процессом 2008 года.



Президент Д. Трамп тут же публично отмежевался от Д. Эпштейна, с которым в прежние времена водил дружбу, а министру труда Александру Акосте, который в 2008 году в качестве прокурора помог Эпштейну заключить сделку со следствием, пришлось уйти с министерского поста. По новому обвинению Эпштейну грозило серьезное наказание – 45 лет в тюрьме за изнасилования, привлечение несовершеннолетних к проституции и торговлю людьми.

9 августа прокуратурой США в Южном округе Нью-Йорка было принято к рассмотрению более 2000 документов, в которых фигурирует множество известных на весь мир фамилий. Среди них финансисты, члены Конгресса США, губернаторы, высокопоставленные политики. Например, бывший президент США Билл Клинтон, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, Роберт Кеннеди-младший, сенатор Эдвард Кеннеди, Генри Киссинджер, Руперт Мердок, бывший губернатор Нью-Мексико Брюс Кинг, бывший губернатор Нью-Мексико и кандидат в президенты от демократов Билл Ричардсон, племянник Джорджа Сороса Питер Сорос, британский принц Эндрю…

В списке значатся и клиенты из творческих кругов, например рок-звезда Мик Джаггер, киноактер Алек Болдуин, актриса Лиз Херли, дизайнер Том Форд, актриса Минни Драйвер, актер Дастин Хоффман. Имеются и крупные представители бизнеса, например миллиардер Лесли Векснер, владелец Virgin Atlantic сэр Ричард Брэнсон.

Обвинение располагает адресами мест встреч с жертвами. Это пятизвездочные отели Claridges Hotel в Лондоне, Beverley Hills Hotel и Беверли Уилтшир, а также The Plaza в Нью-Йорке, рестораны на Манхэттене.



Если же принять во внимание, что все эти фигуранты попали в список по материалам свидетелей и пострадавших, дававших свои показания под присягой, то дело из банального, хотя и крупного, криминала перемещается в разряд политических.



Очень сложно было представить, что к открытому судебному процессу о секс-торговле детьми будут привлекаться десятки, если не сотни известнейших на Западе людей. Ведь для них это не только скандал, но и полное разрушение карьеры. Не потому ли на следующий день после опубликования списка Джеффри Эпштейн был найден в камере повешенным? Теперь он не подтвердит правомерность выдвинутых против этих людей обвинений.

Имеется еще одна особенность в этом грязном деле: в нем замешан любимец королевы Елизаветы II британский принц Эндрю, благополучно достигший 59 лет и являющий собой выставочный образец королевской династии. Судя по данным о контактах Эпштейна с принцем Эндрю, их связывали тесные отношения. В документах значатся 16 телефонных номеров принца, включая номер мобильного телефона, один с пометкой "Дворец", один для Балморала – частной резиденции королевы в Шотландии, куда Эпштейн был приглашен принцем. Правда, смерть американского миллиардера не очень поможет отпрыску королевской крови – против него выдвинуто обвинение американкой Вирджинией Робертс Джуффре (Virginia Roberts Giuffre), которой было 15 лет, когда принц воспользовался ее услугами с подачи Эпштейна.

В Британии очень не любят, когда порочат королевскую семью. До сих пор курсируют слухи о том, что принцесса Диана, предававшаяся вольным увеселениям после развода с принцем Чарльзом, погибла не своей смертью. Для Британии предстоящий процесс над принцем Эндрю крайне нежелателен. Официальный Лондон уже поторопился сообщить, что "принц ни в чем не виноват, и все было выяснено еще в 2008 году".



Однако когда грязное белье начинает вываливаться из окна прямо на улицу, его владельцы способны на что угодно. Так, проходящий по спискам любителей несовершеннолетних известный голливудский актер Алек Болдуин заявил, что "Эпштейна убили русские. Они вездесущи". Поможет ли это ему "отмазаться" от обвинений в платном сексе с детьми, сказать сложно. Разве что если он даст своей фантазии еще большую волю и выдвинет версию о том, что и к этим развлечениям его подтолкнули русские агенты.



Электронный журнал "Ньюспанч" публикует по этому поводу следующий комментарий: "Леди и джентльмены, мы достигли пика синдрома умственного расстройства в антироссийской истерии. Будущие издания учебников по психиатрии, перечисляющие умственные заболевания, должны включить в себя новые главы по названиям фамилий наиболее выдающихся больных, а Алек Болдуин должен возглавить этот список".



Наиболее взвешенную оценку случившемуся дал бывший мэр Нью-Йорка и советник президента Трампа Рудольф Джулиани. По его мнению, нет прощения тем, кто не поставил заключенного Джеффри Эпштейна под постоянное видеонаблюдение. Ведь он был потенциально опасен для высокопоставленных и финансово могущественных людей. Это был заключенный, подверженный высокой степени риска, так как не менее 50 очень влиятельных людей могли желать его смерти. "Не хочу называть имен, но ясно, что многие люди попали в крайне неблагоприятную ситуацию из-за Эпштейна. Они имели очень серьезные мотивы для того, чтобы убить его", – заявил Джулиани.



Теперь судебное дело, скорее всего, развалится. Однако жива журналистка Джули Браун, располагающая объемным собранием сведений о преступлениях сильнейших людей Америки. За нее страшно. Ведь в свободной стране живет – здесь всякое может случиться.