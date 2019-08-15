 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Цветет" и стреляет: волнения в Гонконге принимают все более жесткие формы, - Юрий Тавровский
06:24 16.08.2019

Пекинское англоязычное издание China Daily разместило на своей странице в Твиттере видео, где один из протестующих в гонконгском районе Тимшацуй стреляет по сотрудникам полиции из гранатомета М320 американского производства. Пусть и косвенно, это указывает на возможность того, что американское генконсульство в Гонконге снабжает боевиков оппозиции не только деньгами и листовками для проведения своих акций. То, что протесты в Гонконге спланированы и управляются третьей силой в лице спецслужб США и Британии, у экспертов сомнений практически не вызывает. Вопрос только в том, как долго китайские власти будут терпеть такое вмешательство в свои внутренние дела?

В Гонконге сформировалась достаточно устойчивая группа активистов из числа протестующих, которая очень изобретательно проводит свои акции, нарушающие нормальную жизнь горожан, и ставит под угрозу международный статус Гонконга. На днях был парализован важнейший для всего Азиатско-Тихоокеанского региона аэропорт, несколько раз останавливали наземный транспорт, перекрывали подводный тоннель с острова Гонконг на материковые Новые территории. Теперь взята новая "высота". Если раньше в руках у протестующих были английские и американские флаги, а также флаги Гонконга периода колониального владычества Британии, то теперь в их руках уже оказалось оружие.

Оппозиция играет на том недовольстве, которое накопилось у сотен тысяч жителей Гонконга в связи с изменением их образа жизни после превращения в 1997 году британской "Коронной колонии Гонконг" в "Специальный автономный район Сянган" в составе КНР. Это далеко не уникальная ситуация - вспомним хотя бы о противоречиях между "осси" и "весси" после объединения Германии. Но в Гонконге налицо вмешательство внешних сил, которых в Германии не было. Эти силы провоцируют власти КНР на решительные действия, которые были бы аналогичны их действиям на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Тогда по престижу Пекина, с его "китайским чудом", был нанесен мощный и долгосрочный удар. Введенные экономические санкции тоже замедлили развитие КНР, причем часть из них действует по сей день. Я думаю, что специалистами по Китаю из западных "мозговых центров" и спецслужб при взаимодействии с оппозицией в Гонконге и в самом Китае найдена очень болезненная "точка уязвимости".

Мало того, что в Пекине на 1 октября 2019 года намечено масштабное празднование 70-летия Китайской Народной Республики, и властям нужно продемонстрировать достижения как во внутренней политике, так и во внешней. Огромные успехи КНР в экономике, науке и культуре сейчас оболгать или приуменьшить невозможно. Зато можно создать и взлелеять болезненный нарыв в виде событий в Гонконге. Важен и долгосрочный эффект - ведь Гонконг является мировым финансовым центром, через который традиционно идут транзакции со всеми странами мира, включая сам Китай в лице Центробанка и других крупных банков, корпораций и даже физических лиц. Нынешние протесты ставят под вопрос и под угрозу западных санкций этот статус Гонконга, что является очень неприятным для Пекина вариантом развития событий. Его последствия, возможно, будут сравнимы с принятием американских торговых санкций в отношении Китая, или даже более тяжелыми. Если говорить о вмешательстве США, то оно, безусловно, присутствует, хотя еще не полностью вскрыто китайскими спецслужбами. Американцы используют английские наработки, оставшиеся еще со времен, когда Гонконг был под управлением Великобритании, в том числе - влияние в гонконгских элитах, где осталось множество "агентов влияния": в полиции, в судах, в других административных органах. Американцы, действуя в рамках англосаксонского союза, стараются нанести Китаю как можно более ощутимый урон.

Будет ли руководство Китая предъявлять вскрытые факты западного вмешательства в подготовку и проведение протестов в Гонконге, покажет время. Пока китайцы только обозначили, что такие "вещдоки" у них есть: в виде документов или признаний заводил протестов. В частности, обнародованы фото, на которых высокопоставленную сотрудницу генконсульства США в Гонконге Джули Иде (Julie Eadeh) запечатлели в фойе отеля JW Marriott вместе с группой лидеров и организаторов массовых антипекинских выступлений, входящих в структуры, известные под говорящими названиями "Demosisto" и "HK independence".
Но надо быть слепым, чтобы не видеть простой факт: все происходящее играет на руку американцам и, скорее всего, не случайно совпало с началом санкционной войны. На ровном месте такие масштабные волнения не возникают. Мы имеем дело с типичной "цветной революцией". В заключение процитирую отрывок статьи из свежего номера главной китайской газеты "Жэньминь жибао": "Необходимо непременно остановить силы, выступающие против Китая и стоящие за беспорядками в Сянгане. У КНР достаточно средств и сил усмирить возможные волнения, а также разгромить коварные планы внешних сил".

Авторский блог Юрий Тавровский
15 августа 2019

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565925840
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