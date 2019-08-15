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Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
06:38 16.08.2019

Казахстанский закон, регламентирующий порядок проведения мирных собраний, митингов, шествий и пикетов, и практика его применения, по словам правозащитников, способствуют радикализации граждан.
Такое мнение 15 августа в Нур-Султане в ходе брифинга, посвященного реализации проекта "Право на свободу мирных собраний в контексте предупреждения экстремизма и терроризма", высказал директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис.

Этот вывод, по словам правозащитника, подтверждают результаты полугодичного мониторинга. Евгений Жовтис говорит о том, что запрет на митинги лишает граждан возможности доносить до чиновников свою позицию по важным вопросам. В итоге, как он считает, действия госорганов подвигают людей к более радикальному отношению к власти.
- В нашу организацию обратились несколько сотен человек, которые были привлечены за последние два-три месяца к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах и шествиях. Подавляющее большинство из них не были никакими организаторами. Многие даже не были участниками акций. Это были зеваки, прохожие, кто-то что-то начал снимать, и его за это забрали, - рассказал Евгений Жовтис.

Он также отметил, что законодательство Казахстана противоречит международным нормам.
- Международный принцип свободы мирных собраний гласит о том, что должны быть места, где нельзя [проводить митинги и шествия]. Это путепроводы, это места обеспечения обороноспособности страны, места, которые по различным причинам являются опасными, воинские части и так далее. Есть просто определенный перечень мест или признаков таких мест, где проводить митинги и шествия нельзя. Все остальные места должны быть для этого свободными. А дальше идет разговор между правоохранительными органами и участниками [собраний], чтобы это не вторгалось в права других, то есть обеспечивать конкурирующие права между ними. К сожалению, мы существуем в рамках парадигмы "разрешенных мест", - сказал глава бюро по правам человека.

С 9 по 13 июня 2019 года в Казахстане полиция задержала около четырех тысяч человек, вышедших на митинги. Об этом заявлял министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Акции протеста проходили на фоне выборов президента Казахстана. Участники митингов заявляли о нелегитимности досрочных выборов и призывали их бойкотировать. Также люди выступали против итогов выборов.

В день инаугурации 12 июня Токаев заявил в интервью западным СМИ, что будет принят новый закон, который даст людям возможность беспрепятственно проводить акции. Правозащитники считают, что действующее законодательство, предписывающее получать разрешение на проведение митингов у местных властей и оговаривающее проведение акций в специально отведенных местах, не соответствует международным стандартам.

15 Август, 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565926680
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