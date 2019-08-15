Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС

14:12 16.08.2019 Трения Нью-Дели и Исламабада уже давно вылились за рамки двусторонних отношений



Наталия Портякова



Нынешний конфликт Индии и Пакистана из-за решения Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир не внес никакого раскола в ряды Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Расхождение интересов между отдельными членами "восьмерки" является для ШОС вполне привычной ситуацией, заверил "Известиям" собеседник в российских дипломатических кругах. И добавил, что никаких специальных заседаний по этой теме на площадке организации не планируется, поскольку ни одна из сторон не просила о посредничестве. Вместе с тем трения Дели и Исламабада давно вышли за пределы чисто двустороннего конфликта. 16 августа по инициативе Китая, вставшего на сторону Пакистана, эскалацию в Южной Азии обсудят в Совете Безопасности ООН. Россия, по словам другого дипломатического источника "Известий", постарается остаться равноудаленной от всех сторон конфликта, поскольку не видит "никаких готовых рецептов" для решения этого застарелого спора.



Без готовых рецептов



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Проблема Кашмира, в последние дни оказавшаяся в центре внимания всего мира, родилась одновременно с появлением независимых Индии и Пакистана в 1947 году. Тогда после долгих колебаний управлявший княжеством Джамму и Кашмир махараджа-индуист принял решение о вхождении этой населенной преимущественно мусульманами территории в состав Индии. С тех пор Нью-Дели и Исламабад пережили три войны, две из которых были связаны с оспариванием друг у друга этого района, а сам Кашмир не переставал жить как на пороховой бочке. Неудивительно, что решение Нью-Дели отменить особый статус этого штата ради более эффективной борьбы с сепаратизмом и терроризмом, произвело эффект разорвавшейся бомбы.



Но если Индия с порога отвергала любые предложения о посредничестве в урегулировании кашмирской проблемы с Пакистаном, то Исламабад, напротив, приложил максимум усилий для сколачивания международного антииндийского фронта. Большинство государств, впрочем, предпочло не занимать однозначных позиций, ограничившись общими призывами к сторонам избегать дальнейшей эскалации.



Единственной страной, открыто вставшей на сторону Пакистана, стал Китай, под чьим контролем со времен приграничной войны с Индией 1962 года находятся 20% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир. Именно по инициативе Пекина на 16 августа и было созвано экстренное совещание Совета Безопасности ООН.



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Россия, как и большинство других стран, выступила за "безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами". Именно в таком ключе МИД России выступил по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.



Как пояснил "Известиям" источник в российских дипломатических кругах, стремление России оставаться на равном удалении от обеих сторон спора продиктовано пониманием того, что "готовых рецептов" решения этого конфликта не существует.



- Мы не заинтересованы, чтобы конфликт стал горячим. Но глубина разногласий [между Дели и Исламабадом] такова, что, кто бы ни влезал и ни давал советы, до тех пор, пока не будет доброй воли самих заинтересованных государств, найти алгоритм и развязку будет крайне трудно. Особенно, когда каждый считает себя правым, - пояснил собеседник издания.



Без кулачных боев



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При этом ранее в одном из заявлений на тему индийского решения по Кашмиру российский МИД отметил, что изменение статуса этого штата и его деление на две союзные территории "осуществляются в рамках Конституции Республики Индии". В индийских и ряде других иностранных СМИ это интерпретировали как недвусмысленную поддержку Москвой позиции Нью-Дели. И на фоне поддержки Китаем пакистанской стороны в этом споре в некоторых аналитических статьях стали даже мелькать намеки на намечающийся раскол внутри ШОС, членами которой Индия и Пакистан стали два года назад.



Однако высокопоставленный российский источник, близкий к ШОС, в разговоре с "Известиями" такие пересуды отверг.



- Индия и Пакистан участвуют и в других международных организациях, например в региональном форуме АСЕАН по безопасности, и никто не говорит, что единство там подрывается. На площадке этой структуры, кстати, часто звучит и тема Южно-Китайского моря, по которой есть разногласия у Китая с Вьетнамом и Филиппинами и рядом других стран, но структура из-за этого не разваливается - всегда находят общий язык, - подчеркнул собеседник. - Может, определенная напряженность сейчас и возникнет, но, поверьте, национальные координаторы ШОС Индии и Пакистана свое утро с кулачных боев не начинают.



При этом дипломат отметил, что за почти два десятилетия существования ШОС в организации привыкли, что несовпадение интересов между отдельными ее членами, по сути, является штатной ситуацией. Например, во времена правления в Узбекистане ныне покойного Ислама Каримова на фоне конфликта с Таджикистаном Ташкент отказывался пропускать по своей территории контингенты других стран ШОС на учения "Мирная миссия".



- Таких моментов в ШОС очень много. Это нормальное состояние дел, которое не мешает диалогу между странами. Большинства нестыковок в интересах мы удачно избегали, - заметил российский дипломат.



При этом собеседник "Известий" добавил, что ШОС не намерена участвовать в разрешении спора двух своих членов, поскольку ни одна из сторон об этом не просила.



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Без войны в краткосрочной перспективе



Наверняка тема Кашмира еще долго не выйдет из орбиты международного внимания. Тем более что 14 августа, в День независимости Пакистана, его лидер Имран Хан торжественно пообещал "поднимать тему Кашмира на каждом форуме", пригрозив "преподать Индии урок".



В ближайшем будущем, однако, война слов не перерастет в вооруженный локальный конфликт, считают опрошенные "Известиями" эксперты.



- Сейчас Пакистан мало что может, кроме громких фраз: экономика у них развивается не очень, они во многом зависят от того, что дает Китай. Будут много кричать, заявлять, что Индия поступила неправильно, будут просить американцев вмешаться. Моменты напряжения на границе [между Индией и Пакистаном] будут, но они вряд ли перейдут в войну, - сказал "Известиям" вице-президент индийского исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.



Премьер-министр Пакистана Имран Хан в День независимости, торжественно пообещал "поднимать тему Кашмира на каждом форуме", пригрозив "преподать Индии урок"



Эксперт ИМЭМО по Южной Азии Алексей Куприянов также отметил, что в ближайшем будущем Пакистан ограничится усилением поддержки сепаратистов в Кашмире. По его словам, перед пакистанский руководством стоит нелегкий выбор: в нынешних условиях оно может либо пытаться и дальше действовать дипломатическими методами, либо пойти обострение. Но для того чтобы решиться на вооруженный конфликт сейчас, у пакистанской стороны нет сил, средств и желания, сказал эксперт "Известиям". При этом оба аналитика не исключили, что в будущем обстановка может и накалиться. Источник - Известия

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