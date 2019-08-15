Рос-патриотического экономиста С.Глазьева сватают в министры интеграции и макроэкономики ЕЭК

19:09 16.08.2019

Кандидатура Сергея Глазьева прошла предварительные согласования в ЕЭК

Возможно Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК



Кандидатура Сергея Глазьева прошла предварительные согласования в структурах Евразийской экономической комиссии и теперь ждет утверждения главами государств. Если, как ожидается, в октябре это произойдет, Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК, сообщает ТГ-канал "Темник".



Таким образом, Кремль лишится одного из самых ярких и совершенно точно - самого умудренного опытом советника президента. С другой стороны, Сергею Юрьевичу стукнуло уже 58 лет, а он продолжает оставаться "невыстрелившей пулей" - ни одно его предложение толком до сих пор не принято к реализации, что с трудом вяжется с высоким статусом советника главы государства. На этой почве у известного экономиста предсказуемо портится характер и он порой позволяет себе высказывания, плохо вяжущиеся с официальной политикой.

Если вышеупомянутое назначение состоится, то Глазьев с его протекционистскими идеями перестанет быть "чемоданом без ручки", который и тащить тяжело, и бросить жалко, и получит наконец шанс для самореализации (конечно далеко не стопоцентный). Пока его ожидаемое поприще по согласованию экономических интересов членов ЕЭК выглядит огромным и почти безнадежным полем деятельности. Но прогресс на этом треке очень важен для будущего РФ, также как и Глазьеву давно пора сотворить какое-нибудь экономическое чудо, чтобы достойно вписать свое имя в историю государства российского.