Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки... если не крысы, - А.Бурханов

19:12 16.08.2019 Ахмет Бурханов

16 августа 2019



Эйфория обретения самостоятельного государства бывшими республиками СССР длилась недолго. Вместо обещанного национального возрождения почти во всех республиках случился хаос и гражданские войны. Провозглашенная идеология собственной модели экономического развития в разрозненных территориях бывшего СССР оказалась утопией.



Зримые итоги развития постсоветских республик за 28 лет неочевидны. В жизни одного поколения люди разделились на тех, кто поддерживает национальную независимость, и на тех, кто переживает потерю большой страны. Однако уже всем ясно, что геополитические конкуренты не для того разваливали СССР изнутри, чтобы помогать их частям добиться экономического процветания.



Болезненный процесс осознания необходимости тесной экономической интеграции привел к созданию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕАЭС является всего лишь началом большого пути. Участники Союза признают необходимость создания наднационального органа с единым органом экономического управления. Но при этом они не готовы к объединению валютно-финансового пространства и созданию военно-политической силы.

Без объединения финансовых и военно-политических возможностей невозможно создать собственную силу в Евразии, способную защищать и продвигать общие интересы всех участников во всех точках мира. Камнем преткновение на пути объединения являются идеологические установки о национальной независимости основных партнеров России по ЕАЭС. Пока приходится сожалеть, что возрождение приходит через разрушения, а действия к объединению сил зачастую происходят под угрозой самосохранения.



Методы внешнего управления разрозненными территориями глобальными центрами силы доведены до совершенства. И эти методы опираются на инстинкты и желания компрадорской элиты. Среди них всегда найдутся люди, готовые идти на все, чтобы получить место в элитном ряду (как им видится) неприкосновенных собственников. Теперь, как в старые времена, не нужно вводить войска, создавать колониальную администрацию, достаточно одного куратора на целую страну.



А что касается доступа к богатству данной территории, эти функции выполняет местная элита за определенную долю в обмен на защиту их власти. Новая колониальная система работает по принципу мышеловки: куда есть вход для туземной элиты, но нет выхода, и все рычаги управления (кнопки отключения) находятся у хозяина. Более того, все накопленные богатства вывозятся из страны и хранятся также у хозяина. В качестве устрашения можно арестовывать счета и заводить уголовные дела любому, кто уже не нужен хозяину.



Русофобия разоряет страну



Очень показателен пример прибалтийских республик, пока еще являющихся маяком и примером успешности для многих в бывшем СССР, где осуществлена заветная мечта Грузии и Украины о членстве в НАТО и ЕС. Но и экономику этих "самых успешных" (хотя их успешность заслуга исключительно России, СССР и ЕС) республик также ждет неминуемый развал. Геополитические изменения в мире подталкивают ЕС к дальнейшему отказу от содержания буферных государств.



Объекты, представляющие экономический интерес в прибалтийских республиках, - это их транзитный потенциал, железнодорожная и портовая инфраструктура (созданные Советским Союзом). Эстония, Латвия и Литва вплоть до 2014 -2015 гг. были завязаны именно на российский транзит энергоресурсов и сбыта сельхозпродукции. Без российского участия данный регион не имеет экономических перспектив.



Несмотря на выгодные экономические отношения с Россией, все годы самостоятельного существования прибалтийские республики вели ярко выраженную антироссийскую и русофобскую политику в угоду своим западным кураторам. При этом ответных мер со стороны России они особо не ждали. Новостные агентства тогда писали: ЕС выразил крайнее недоумение о запрете на ввоз европейской продукции в Россию, особенно удивлялись поляки и прибалтийцы. Как в том украинском анекдоте: "А нас-то за что?".



После долгих лет терпения Россия начала предпринимать ответные политические и экономические меры. В РФ ударными темпами началась модернизация отечественных портов, а также постройка новых, что привело к сокращению российского транзита через прибалтийские порты почти в 10 раз. И еще демографический кризис и миграция в страны ЕС косит без того убывающее население прибалтийских республиках. Теперь замаячило совсем другое будущее – угроза депопуляции населения и крах экономики.



Очевидно, что стратегический плацдарм, коим является прибалтийский регион, ничейными быть не может, при таком раскладе, уже другие державы в очередной раз определяют будущее данной территории.

Украина. Сознательно сокращая набившую оскомину украинскую тематику, всего лишь констатируем сложившееся состояние в регионе на данный момент, и варианты развития событий. Решение украинского вопроса затянулась настолько, что народ по обе стороны границ не верит в способность украинских властей, и ждет ее развязку от российской стороны.



Однако анализ геополитических процессов подтверждает правильность тезиса – "Если Украина не Россия, то не может быть такой Украины". Отсюда вывод: для того, чтобы сохраниться у Украины есть только один путь – рано или поздно вернуться в лоно России (частями или целиком). До последнего майдана у Украины был шанс стать нейтральной страной, который она потеряла уже безвозвратно.



Грузия. Если у Украины всегда есть шанс рано или поздно вернуться в пространство большой России и снова строить единое государство, то для Грузии будущее без вариантов плохо. Потеря Абхазии и Южной Осетии усугубила и без того шаткое положение Грузии. Все, что может предложить Грузия для экспорта, это сомнительного качества вино, как и тысячу лет назад, и не факт, что будут покупать. Вино и минеральные воды, как главные экспортные товары, туризм, как основная сфера занятости, наглядно показывают отсутствие какой-либо перспективы для грузинского государства.



"Удельное княжество батьки Лукашенко"



Среди бывших республик особо выделяется Белоруссия. Представляем ее в образе блудной дочки матушки России, которая не хочет идти домой и все время капризничает. Белорусская экономика и ее государственность со дня ее основания дотируется Россией посредством дешевых энергоресурсов и поддерживается комфортными условиями на российском рынке сбыта.



У Белоруссии перспектива вне России хуже чем у Украины, даже без Крыма и Донбасса, нет у них ни черноземов, ни портов. Пропагандируемая успешность белорусской промышленности и ее сельского хозяйства не более чем миф, технологическая отсталость промышленности уже непреодолима, сельское хозяйство также неэффективно.

Из-за раскоряченного состояния Белоруссия может скатиться на украинский путь, что чревато для нее крушением всей экономики и государственности. Поэтому не надо кочевряжиться и взять курс на воссоединение с Россией без потрясения, третьего не дано – такова данность белорусской географии и условия ее выживания.

Многовекторный Казахстан



Казахстан очень богатая страна из всех постсоветских государств после РФ, имеющая все необходимые природные ресурсы для полноценного развития. По данным официальных источников, основными бенефициарами Казахстанской нефти являются американские, китайские и европейские компании. По итогам 2017 года добыча нефти в Казахстане составила 86,2 млн. тонн, из них "Тенгизшевройл" (американская компания) добыл сырой нефти – 28,7 млн. тонн, это 33% от добываемой нефти в Казахстане.



Пока китайские компании добывают нефть существенно меньше (по разным данным 17-20 млн. тонн), чем "Тенгизшевройл", но их приобретенные активы уже превысили американское присутствие в нефтегазовой отрасли. Еще около 12% "нефтяного пирога" принадлежат европейским компаниям. Так или иначе, контролирующий пакет иностранными компаниями в нефтегазовом секторе превышает критический уровень.



Всемирно известный металлургический гигант "АрселорМиттал" владеет металлургическим, горно-обогатительным комбинатами, железорудными месторождениями и угольными шахтами в Казахстане. Филиал компании в Казахстане АО "АрселорМиттал Темиртау" производитель 95% коксующегося угля и основной производитель стали, чугуна и железной руды в стране. Велика ли польза стране от иностранного хозяина казахстанской индустрии или больше вреда, можно судить по официальным цифрам.

По отчетным данным в 2017 году АО "АрселорМиттал Темиртау" при годовой выручке более 3 млрд долларов от продажи казахстанской продукции, уплачено всего 10,6 млрд. тенге налогов, т.е. 1% от валовой выручки. Зато металлургический гигант скандально известен вредными выбросами, смертностью на шахтах и низкой оплатой труда в Казахстане.



Данные из открытых источников о важнейших отраслях экономики страны и аресты казахстанских активов в западных банках, как инструмент давления, отчетливо показывают степень иностранного влияния на экономику страны.

Китайские компании в Казахстане ведут себя вольготно - как известный персонаж кот Васька, который "...слушает, да ест", хоть и с оглядкой на Россию, но продолжает скупать месторождения, ведь сами продают. Тем не менее, Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ и находится под военно-политическим зонтиком России.

Среднеазиатский тупик

Вопреки устоявшемуся мнению, Среднеазиатский регион не имеет достаточных природных ресурсов и сырьевых запасов, за некоторым исключением Туркменистана. Дефицит водных ресурсов, пахотных земель и густонаселенность региона становится все более острой проблемой. Численность населения Среднеазиатских республик за последние 30 лет выросла в 2 раза, имеющиеся ресурсы и экономический потенциал не достаточны для обеспечения собственных граждан. Миллионы среднеазиатских рабочих мигрантов в России является тому наглядным подтверждением.

Средняя Азия в географическом плане заперта в глубине материка и не имеет прямого доступа к морским и океанским портам мира. Все проекты, проталкиваемые США и ЕС - газовые и транспортные коридоры в обход России, так и не удалось на практике осуществить. В конечном итоге, им пришлось оставить затею с газовыми коридорами в регионе. Пользуясь моментом, Китай построил линии газопроводов "Средняя Азия – Китай" и теперь лишний газ забирает недорого. Такова геополитика, то есть бизнес и ничего лишнего.

Видимо, геополитические риски повлияли на решение Пекина отказаться от железнодорожных проектов через Среднюю Азию в Иран. К тому же Китай имеет свой сухопутный транспортный коридор через Пакистан. Среднеазиатская ветвь "Нового шелкового пути" также тихо отложена на неопределенный срок, и теперь транспортный коридор в Европу будет проходить через Казахстан, Россию и Белоруссию.

В конечном итоге, совместными усилиями всех прилегающих стран региона, были построены недостающие звенья железных дорог, выводящих Центральную Азию на Индийский океан, через Афганистан и Иран. Но существующие разной ширины колеи железных дорог в этих краях (наследие "проклятых колонистов"), индо-пакистанские, европейские и русские колеи, удорожают перевозку грузов. И, к тому же, высокие военно-политические риски, и без того скудный грузооборот, делают данный коридор нерентабельным.

Из приведенных фактов следует, что геоэкономические возможности Средней Азии существенно ухудшились. Для того, чтобы вытащить регион из экономической ямы, требуются огромные капиталовложения. На вопрос, нужен ли России Среднеазиатский регион или нет, однозначно ответить нельзя. Сейчас Россия решает совсем другие задачи, и среднеазиатское направление не является приоритетным.

А что касается Китая, то у него есть свой Восточный Туркестан размером не меньше, чем Средняя Азия, который переварить Китай не может до сих пор.

При нынешнем состоянии мировой экономики, когда идут торговые войны на выживание, о перспективах развития региона трудно что-либо сказать. Источник - iarex.ru

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