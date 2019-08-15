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Богатенький Буратино... Какое имущество арестовали у экс-кыр-президента Атамбаева (список)
19:20 16.08.2019

16 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета, имеющиеся в следующих банках КР:
ОАО "Кыргызкоммерцбанк".
ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан".
ОАО "Оптима Банк".
ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк".
ОАО "Капитал Банк".
ОАО РК "Аманбанк".
ЗАО АКБ "Толубай".
АО "РСК Банк".
ЗАО "ДемирКыргыз Интернэшнл Банк".
ЗАО "БТА Банк".
ОАО "Дос-Кредобанк".
ЗАО "ЭкоИсламикБанк".
ОАО "Евразийский Сберегательный Банк".
ЗАО "Банк Азии".
ОАО "Бакай Банк".
ОАО "Халык Банк Кыргызстан".
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана.
ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк".
ОАО "ФинансКредитБанк".
ОАО "Айыл Банк".
ОАО "Росинбанк".
ОАО Банк "Бай-Тушум".
ЗАО "Финка Банк".
ОАО "Чанг Ан Банк".
ЗАО "Банк Компаньон".
Арестованы счета, принадлежащие Алмазбеку Атамбаеву, его супруге Раисе Атамбаевой, ОАО "Кыргызавтомаш", ОсОО "Апрель", общественному фонду "Апрель", ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D", общественному объединению "Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития", медико-образовательному научному центру "Здоровье и долголетие", объединению юридических лиц "Ассоциация Телерадиоорганизаций", объединению юридических лиц "Ассоциации предприятий "Корпорация Кыргызавтомаш".
В целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, наложен арест на имущество.
На Алмазбека Атамбаева оформлены:
- "Тойота-Лэндкрузер", 2000 года год выпуска;
- "Мицубиси-Паджеро", 1997 года выпуска;
- "Тойота-Лэндкрузер", 1998 года год выпуска;
- "Манн", 1993 года выпуска;
- BMW-Х53, 2001 года выпуска;
- земельный участок в селе Кой-Таш;
- земельный участок в Иссык-Кульском районе (курортно-рекреационная зона);
- пастбище в селе Арашан;
- земельный участок в селе Арашан;
- многолетние насаждения в селе Кой-Таш;
- земельный участок в селе Кой-Таш;
- оздоровительный центр в селе Кой-Таш;
- жилой дом в селе Арашан, улица Полевая;
- многолетние насаждения в селе Арашан.
На Раису Атамбаеву оформлены:
- "Тойота-Лэндкрузер", 2004 года выпуска;
- "Мерседес Бенц 600", 1994 года выпуска;
- ГАЗ-3110, 1999 года выпуска;
- квартира в Бишкеке по улице Московской;
- жилой дом в Бишкеке в переулке Новооктябрьском.
ОАО "Кыргызавтомаш" принадлежат:
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- земельный участок, Бишкек, улица Матросова;
- земельный участок, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- железная дорога, Бишкек, улица Матросова;
- земельный участок, Бишкек, улица Матросова;
- земельный участок, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- торговый центр, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- земельный участок, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Л.Толстого;
- земельный участок, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- квартира, Бишкек, улица Ибраимова;
- магазин, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- склад, Бишкек, улица Матросова;
- склад, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- земельный участок, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- склад, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- склад, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- резервуар, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- склад, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- многоквартирный дом, Бишкек, микрорайон "Джал";
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- склад, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- квартира, Бишкек, микрорайон "Джал";
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- цех, Бишкек, улица Матросова;
- офис, Бишкек, улица Матросова;
- квартира, Бишкек, микрорайон "Джал";
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- цех, Бишкек, улица Матросова;
- квартира, Бишкек, микрорайон "Джал";
- квартира, Бишкек, микрорайон "Джал";
- квартира, Бишкек, микрорайон "Джал";
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- квартира, Бишкек, улица Ибраимова;
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- цех, Бишкек, улица Матросова;
- склад, Бишкек, улица Матросова;
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- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- цех, Бишкек, улица Матросова;
- нежилое помещение, Бишкек, улица Матросова;
- квартира, Бишкек, микрорайон "Джал".
ОАО "Медиа Форум" принадлежит:
- земельный участок, Бишкек, улица 7 Апреля;
- земельный участок, Бишкек, улица 7 Апреля;
- нежилое помещение, Бишкек, улица 7 Апреля.
ОсОО Научно-производственная фирма "Форум" принадлежит:
- незавершенным объект, Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата, курортно-рекреационная зона;
- незавершенный объект, Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата, курортно-рекреационная зона;
- земельный участок, Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата, курортно-рекреационная зона.
У ОсОО "Апрель-ТВ" арестованы студия, радио, телецентр в Джалал-Абаде по улице Ленина.
Полностью арестовано имущество ОФ "Апрель", ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D", ОО "Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития", медико-образовательный научный центр "Здоровье и долголетие", Ассоциации Телерадиоорганизаций и корпорации "Кыргызавтомаш".

Источник - 24.kg
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