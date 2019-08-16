 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.08.2019
21:36  Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"
21:22  Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви
21:12  КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства
20:42  Игра с огнем в Кашмире, - С.Кожемякин
19:43  В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим
19:41  Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире
19:38  США начинают новый передел мира с... Гренландии, - Т.Бордачев

19:35  Кетмень, тяп-тяп... В Узбекистане определен "порядок рытья колодцев для собственных нужд"
19:31  Маразм транзита. Неувядаемый Елбасы провел политбюро партии Nur Otan
19:29  Таджикистан. Крах оппозиции. Оппозиция не находит доводов
19:28  Foreign Policy: Эрдоган элегантно обвел США вокруг пальца?
19:22  На супругу бывшего кыр-президента Раису Атамбаеву тоже возбуждено уголовное дело
19:20  Богатенький Буратино... Какое имущество арестовали у экс-кыр-президента Атамбаева (список)
19:12  Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки... если не крысы, - А.Бурханов
19:09  Рос-патриотического экономиста С.Глазьева сватают в министры интеграции и макроэкономики ЕЭК
14:53  Скользкие слизни. Как и зачем мы привели к власти Путина, - В.Юмашев (мемуар)
14:45  О собаках, хокимах и прочем, - Б.Мусаев
14:12  Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС
06:38  Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
06:24  "Цветет" и стреляет: волнения в Гонконге принимают все более жесткие формы, - Юрий Тавровский
06:18  Чисто американское убийство. Как в США сорвали суд над организаторами секс-торговли детьми
06:05  Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову суд отпустил под домашний арест
06:03  Дело Эпштейна: главный подозреваемый - неуловимая сводница Гислейн Максвелл, - Le Temps
05:54  Скифы пришли с Алтая? (тайны истории)
01:55  Ядерная война с Америкой готова выскочить из Интернета
01:48  Туркменистан: Добро пожаловать в Авазу, или Посторонним вход воспрещен
01:47  Китайский автопром замахнулся на мировое лидерство
01:45  Узбекистан. На распутье: о протекционизме, свободной торговле и рыночном романтизме
00:56  Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС, - М.Шибутов
00:55  Израиль подозревают в скрытой помощи курдам, - И.Субботин
00:53  УкрРуина. Великая криминальная держава
00:52  Вашингтон готовится к нефтяной гегемонии, - "НГ"
00:51  Оппозиция Казахстана делает ставку на молодежь, - В.Панфилова
00:46  Генерал Каппель. Белый лебедь русской контрреволюции (история)
00:45  Школьную форму в Ашхабаде начали продавать в кредит
00:40  "Не решив вопрос с Украиной, Путин ничего не выиграл...", - Игорь Стрелков
00:20  В общественном транспорте Ташкента дорожает проезд
00:09  Раздрай в стане афган-оппозиции. Атмаровцы перегрызлись накануне выборов
Четверг, 15.08.2019
20:07  Экс - пресс-секретарь погранвойск Таджикистана Улугходжаев осужден на 15 лет за измену родине
19:56  АфганПрезидента Гани обвинили в освобождении банкира Ферози взамен на $30 млн в его избирательный фонд
19:17  Власти Гибралтара решили освободить захваченный иранский танкер
19:06  Пустые скважины: когда иссякнут нефтяные месторождения США
19:02  В доме миллиардера-педофила Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
18:53  "Арабы Высочайшего двора". Как парни из Африки русскому царю служили
17:59  Stratfor: Будет ли Пекин вмешиваться в беспорядки в Гонконге?
17:29  На смену сионистскому заговору пришел русский, - В.Повилайтис
17:28  Елбасы продолжает "строить" каз-акимов. Двухголовый Елбастан
17:23  На Трампа подают в суд 13 американских штатов. Из-за мигрантов
17:14  Церковные раскольники Украины начали сливаться. Самораспустилась УАПЦ
16:08  Жалгас Адилбаев назначен новым послом Казахстана в Монголии
14:31  Превратится ли Казахстан в коммерческое государство? - М.Шибутов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Foreign Policy: Эрдоган элегантно обвел США вокруг пальца?
19:28 16.08.2019

Турецкий лидер, вероятно, не играет в покер, но, возможно, ему следовало бы начать.

Весь Вашингтон оказался в состоянии повышенной "боевой готовности": эксперты, политики и журналисты постоянно беспокоятся о какой-то далеко идущей катастрофе, которая может настигнуть США. Такое состояние сохранялось в течение последних нескольких недель, поскольку многие, казалось, были полностью убеждены в том, что Турция осуществит вторжение на северо-востоке Сирии. Администрация президента США Дональда Трампа, как сообщило издание The Washington Post, предпринимает "последние шаги", чтобы предотвратить катастрофу. В новостях и аналитических статьях постоянно указывали на "признаки" того, что могущественные турецкие вооруженные силы собираются пересечь сирийскую границу. Однако так ничего и не произошло, пишет старший научный сотрудник Eni Enrico Mattei по изучению Ближнего Востока и Африки в Совете по международным отношениям Стивен А. Кук в статье для издания The Foreign Policy.

Вполне возможно, что умелая американская дипломатия позволила предотвратить вторжение Турции, свидетельством чего может выступить соглашение по северо-восточной Сирии, подписанное турецкими и американскими официальными лицами 7 августа. И все же есть причина, по которой официальные лица в Анкаре торжественно заявляют, что соглашение - это уступка Вашингтона требованиям Турции. Странно, что так редко рассматривается возможность того, что угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана о вторжении в Сирию на самом деле могли оказаться блефом и недобросовестной тактикой ведения переговоров. Президент Турции хорошо знает Вашингтон. Он знает, что может придать хорошее ускорение американским политикам, пригрозив уничтожить стратегическое партнерство между США и Турцией, т. е. на протяжении десятилетий руководившую двусторонними отношениями идею о том, что страны разделяют широкие внешнеполитические цели и общее видение путей их достижения. Эрдоган знает, что это партнерство уже "приказало долго жить", и с радостью использует тех американцев, которые этого еще не поняли.

Конечно, вполне могло возникнуть предположение о том, что Анкара может вторгнуться в Сирию. Эрдоган угрожал направить турецких военных в северо-восточную Сирию восемь раз с января 2018 года, последние три угрозы прозвучали в период между июлем и началом августа 2019 года. При этом Эрдоган - это человек своего слова. В конце лета 2016 года турецкие военные начали операцию "Щит Евфрата", а в начале 2018 года турецкие военные вместе со "Свободной сирийской армией" заняли сирийский Африн. Самое главное - у Анкары есть мотив. Турецкие лидеры, среднестатистические граждане страны и почти каждый западный аналитик согласны с тем, что боевые отряды сирийских курдов, также известные как YPG, - это основная возможная цель турецких военных. Отряды YPG напрямую связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана Турцией террористической организацией, и которая воевала с Турцией на протяжении практически 40 лет.

Тем не менее в ходе объективного анализа можно было бы обнаружить немало веских признаков, указывающих на то, что угрозы Анкары - это блеф, необходимый, чтобы заставить Вашингтон пойти на уступки. Во-первых, во вторжении не было необходимости. Территория, которую курды называют "Западный Курдистан" уже разделена. Турция контролирует участок от Джарабулуса на востоке до турецкой границы на западе. Пока турецкие войска остаются там, и нет никаких признаков того, что они планируют покинуть страну, курды не смогут объединить землю, которая им необходима для создания государства.

Во-вторых, несмотря на бурные высказывания Эрдогана, Анкара проявила большую осторожность в Сирии. Конечно, можно понять гнев Турции и ее страх, связанный с трансграничным терроризмом, но крупная военная кампания в Сирии, вероятно, сделает Турцию более уязвимой для террористических атак, учитывая возможность асимметричной войны, которую курды могли бы начать в ответ. Туркам достаточно посмотреть на несчастный опыт Израиля в Ливане, чтобы понять возможные риски интервенции. Угрозы Эрдогана о возможном развертывании войск к востоку от Евфрата - это значительно более трудная операция, по сравнению с тем ограниченным вмешательством, которое Турция (во главе с протурецкими сирийскими ополченцами) осуществила в недавнем прошлом. Конечно, Турция располагает хорошо подготовленными вооруженными силами, но это не снимает риск того, что они могут увязнуть в Сирии в рамках затянувшегося конфликта с YPG. Турецкие вооруженные силы пока еще не одержали победу над РПК внутри Турции, так с чего вдруг у турецкого военного руководство должна появиться уверенность в том, что Анкара сможет нанести смертельный удар YPG на территории Сирии? Вероятно, турецкие военные все это хорошо понимают, и это одна из причин, по которой турки до сих пор никуда по-настоящему не вторглись и, вероятно, никогда не собирались.

Наконец, присутствие США в северо-восточной Сирии играет Анкаре на руку. В данных условиях Эрдогану проще набирать внутриполитические очки, даже не отправляя солдат в бой. Если бы в данном районе не было американских солдат, то Эрдоган, вероятно, был бы менее воинственным, постольку реалии Сирии сдерживают Турцию. Присутствие США в Сирии - это выигрышная ситуация для Эрдогана. Он может отхлестать Вашингтон по щекам, при этом, ему необязательно выполнять свои неоднократные угрозы о вторжении, пока он сохраняет сильные позиции.

В конечном итоге стороны подписали соглашение, призывающее США "решить проблемы безопасности Турции", создать совместный оперативный центр на юго-востоке Турции и создать безопасную зону на севере Сирии. Вероятный эффект от этого соглашения будет заключаться в том, что Соединенные Штаты будут втянуты в Сирию и в процессе всего этого возложат на себя ответственность за обеспечение безопасности Турции.
Именно этого обязательства Турция и добивается от США. В данном случае Эрдоган мог бы похвастаться необычайным достижением. Турецкий лидер, вероятно, не играет в покер, но, возможно, ему следовало бы начать.
16 августа 2019
Александр Белов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565972880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 августа 2019 года №87
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №92
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №93
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область
- Кадровые перестановки
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы преступности против несовершеннолетних и безопасности дорожного движения
- В Национальных парках страны будут развивать экотуризм
- Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией
- У экс-президента Киргизии прибавилось дел
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  