Маразм транзита. Неувядаемый Елбасы провел политбюро партии Nur Otan

19:31 16.08.2019

Назарбаев обратился к неравнодушным казахстанцам



Под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялось заседание бюро политического совета партии Nur Otan, передает Tengrinews.kz.В ходе заседания были рассмотрены ход реализации исполнения программ партии и приоритетные направления работы на предстоящий период. Открывая совещание, Елбасы подчеркнул, что за 20 лет Nur Otan стал мощнейшей политической силой страны."В самые трудные годы наша партия сплачивала людей и политиков для работы в едином русле.



Мы сохранили мир и межэтническое согласие, политическую стабильность. Благодаря этому достигли немалых успехов. Это позволило нашей стране вырваться из тисков кризиса, привлечь инвестиции, открыть тысячи новых предприятий, обеспечить рабочие места. И самое главное, удержать и укрепить нашу независимость", - сказал Первый Президент Казахстана.



Нурсултан Назарбаев отметил, что в условиях глобальных изменений перед партией стоят новые и более сложные задачи."Казахстан, как и другие быстро развивающиеся страны, столкнулся с "ловушкой среднего дохода". По всему миру отмечается стагнация доходов среднего класса. Серьезное влияние также оказывают негативные глобальные тренды", - сказал Председатель партии.Елбасы указал на необходимость своевременного реагирования на вызовы и растущие запросы граждан."Вместе с тем, несмотря на трудности, нельзя терять из виду главную цель, обозначенную в Стратегии до 2050 года, - войти в тридцатку развитых государств, то есть поднять качество жизни казахстанцев до уровня продвинутых стран. Чтобы этого добиться, в первую очередь нужны стабильность, единство и самое главное - трудолюбие всех казахстанцев. Каждому из нас это нужно понять. Этот путь проходили все страны тридцатки", - сказал Первый Президент Казахстана.Нурсултан Назарбаев остановился на приоритетных направлениях работы партии по достижению целей стратегического курса развития до 2050 года."Для этого наша партия, во-первых, должна консолидировать общество, цементировать единство политического руководства страны. Когда есть внутреннее единство и согласие - тогда будет и развитие. Во-вторых, нужна четкая партийная идентичность и строгая дисциплина, ответственность исполнительной власти", - сказал Назарбаев.Фото:elbasy.kzЕлбасы отметил важность проведения качественной подготовки к предстоящей электоральной кампании выборов в Мажилис и маслихаты."Впереди нас ждут важные выборы в Мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Согласно внесенным в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в Мажилис.



Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании, - сказал Первый Президент Казахстана.Елбасы также призвал всех неравнодушных граждан присоединиться к партии для решения острых социально-экономических проблем государства."Мы видим и слышим наших активных граждан, блогеров, которые начали выступать со своими предложениями. Если они действительно болеют за нашу страну, мы приглашаем их всех работать совместно с партией для осуществления предложенных идей", - сказал Председатель партии.Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость активизации работы Nur Otan по решению проблем граждан в регионах страны."Задача Nur Otan - эффективный общественный и партийный контроль, качественное исполнение всех обещаний, которые мы дали народу: реализация "Пяти институциональных реформ", Предвыборной программы партии до 2021 года, программы избранного Президента Касым-Жомарта Токаева. Все они направлены на улучшение жизни казахстанцев", - сказал Елбасы.Вместе с тем председатель партии Nur Otan акцентировал внимание на важности принятия информационно-идеологической стратегии с целью повышения доверия общества к партии."Необходимо открыто говорить о проблемах и добиваться их решения конкретно на местах. Наша задача - сформировать атмосферу доверия в обществе. Для этого нужен диалог всех общественных, политических сил, бизнеса, интеллигенции, экспертов и граждан. Необходимо использовать все имеющиеся площадки. Должна быть целенаправленная работа для решения конкретных проблем. Мы должны дать нашим гражданам уверенность в будущем", - сказал Первый Президент Казахстана.Также в Nur Otan объявили имена новых депутатов Мажилиса. Мандаты депутатов Мажилиса передадут заместителю премьер-министра Гульшаре Абдыкаликовой, актеру и певцу Нурлану Алимжанову, акиму Экибастуза Нуржану Ашимбетову, вице-министру информации и общественного развития Жулдыз Омарбековой.Полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией