Кетмень, тяп-тяп... В Узбекистане определен "порядок рытья колодцев для собственных нужд"

19:35 16.08.2019

В Узбекистане определен порядок рытья колодцев для собственных нужд, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Постановлением правительства (№672, 14.08.2019 г.) утвержден Административный регламент оказания государственных услуг по выдаче разрешений на бурение скважин на воду", - говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции.



Как отмечается, с 1 сентября 2019 года юридические лица для получения разрешения на бурение скважин на воду должны будут обратиться в Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.

Также разрешение выдается Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам со сроком действия на период осуществления буровых работ, но не более одного года.

Подчеркивается, что за оказание госуслуг взимается сбор в размере 30% (66900 сумов) от базовой расчетной величины.



"Получение разрешения не требуется: физическим лицам – при бурении скважин глубиной менее 25 метров, рассчитанных на индивидуальный отбор подземных вод для собственных нужд в объеме не более 5 кубических метров в сутки; гидрогеологическим организациям – при бурении скважин на воду в рамках ежегодных государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы", - резюмируется в сообщении.