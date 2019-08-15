В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим

19:43 16.08.2019

В ходе боевой операции на территории страны был убит бывший министр обороны во времена правления радикального движения "Талибан" Садр Ибрагим, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом сообщили прессе источники из правоохранительных органов.

Последний занимал министерский пост в годы режима "Талибана", после свержения которого продолжил участие в боевых действиях. Известно, что Садр Ибрагим постоянно проживал в соседней с Кандагаром провинции Гильменд, однако периодически выбирался за ее пределы в целях координации деятельности боевиков.

Согласно поступившей информации, высокопоставленный талибский деятель был убит в результате авиаудара НАТО –его автомобиль находился на границе между уездами Шах Валикот и Хакрез южной провинции Кандагар.

Установлено, что Садр Ибрагим вместе с десятью соратниками направлялся в Пакистан, но его путь прервала воздушная бомбардировка. Все они были убиты.

Губернатор провинции Кандагар Хаятулла Хаят подтвердил информацию о гибели талибского деятеля, однако заявил о том, что операция проходила в центральной провинции Бамиан.

Между тем представители повстанческого движения заявили о том, что информация не соответствует действительности и Садр Ибрагим жив и продолжает участие в руководстве боевыми действиями.

Стоит отметить, что талибы в пропагандистских целях всегда отрицают гибель своих лидеров, если тоько это не произошло публично, долгое время выдавая их за живых, но раненных. Как, к примеру, было с муллой Омаром – основателем и главой движения.