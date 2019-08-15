КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства

21:12 16.08.2019

Мандаты депутатов Мажилиса передадут заместителю премьер-министра Гульшаре Абдыкаликовой, актеру и певцу Нурлану Алимжанову, акиму Экибастуза Нуржану Ашимбетову, вице-министру информации и общественного развития Жулдыз Омарбековой.



Гульшара Абдыкаликова занимает пост вице-премьера с 25 февраля 2019 года.Нурлан Алимжанов получил широкую известность как исполнитель роли Нурсултана Назарбаева в киноэпопее "Путь лидера".Нуржан Ашимбетов занимает должность акима с августа 2018 года.10 апреля 2019 года Жулдыз Омарбекова была назначена вице-министром информации и общественного развития.Полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.Мажилисмены не вправе быть депутатами другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение этого правила влечет за собой прекращение полномочий депутата.