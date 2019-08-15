Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви

21:22 16.08.2019

Маркировку обуви введут в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Совет ЕЭК, состоявшийся в Чолпон-Ате, в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС принял решение ввести маркировку обуви средствами идентификации", - говорится в сообщении.



По данным ЕЭК, введение маркировки не создаст дополнительных препятствий для свободного движения товаров в союзе.

"Наоборот, при этом должны максимально учитываться интересы бизнеса, связанные с возможным введением дополнительных требований к деятельности хозяйствующих субъектов на национальном уровне", - пояснили в пресс-службе.

В ЕЭК отметили, что ключевым аспектом принятого решения является возможность введения маркировки в союзе по единым техническим правилам и стандартам, утверждаемым решением совета комиссии, с возможностью для государств-членов подключаться к системе маркировки ЕАЭС по мере технологической, организационной и нормативно-правовой готовности.



"Совет ЕЭК утвердил перечень обуви, подлежащей маркировке средствами идентификации; средства идентификации, их характеристики, порядок их генерации, а также состав и структуру информации, которая должна содержаться в средствах идентификации на основе сведений (при их наличии), содержащихся в едином реестре средств идентификации", - следует из сообщения.

Кроме того, утверждены порядок маркировки товаров, требования к формату, составу и структуре сведений о маркированных товарах, передаваемых между уполномоченными органами государств-членов, с одной стороны, и между компетентными органами стран союза и ЕЭК, с другой, а также сроки передачи таких сведений.

"Утвержден минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в информационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется потребителям и другим заинтересованным лицам, в том числе посредством информационных сервисов в составе национальных компонентов и интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров", - проинформировали в ЕЭК.



Отмечается, что страны союза для обеспечения беспрепятственного оборота маркированной обуви средствами идентификации должны будут до 1 марта 2020 года определить национальных операторов.



"До даты введения маркировки на своей территории национальные операторы государств-членов, которые не ввели маркировку, обеспечивают предоставление кодов маркировки участникам оборота товаров, полученных от национального оператора (администратора) государства-члена, которое ввело маркировку на своей территории. Национальные операторы обеспечивают обмен информацией о маркированной обуви, реализованной в рамках трансграничной взаимной торговли. Взаимодействие между национальными операторами осуществляется посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС", - резюмировали в ЕЭК.