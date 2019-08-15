Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"

21:36 16.08.2019

Хокимом Нурафшана стал Кахрамон Хакимов, ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ".



Новым хокимом Нурафшана стал Кахрамон Кодирович Хакимов. Его кандидатура была утверждена на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов 15 августа, сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области. Предыдущий хоким города Усмон Рахимов в этот же день был утвержден хокимом Алмалыка.

Кахрамон Хакимов (1971 г. р.) - выпускник Ферганского политехнического института (1995). Трудовую деятельность начал в УВД Избасканского района. В разные годы занимал ответственные должности в сфере промышленности и строительства.

С 2018 года работал генеральным директором проектного института "ТошуйжойЛИТИ".

Город Нурафшан (бывший Тойтепа) летом 2017 года был определен административным центром Ташкентской области (ранее у области не было административного центра). Сюда из центра Ташкента был переведен хокимият области. Сейчас реализуется проект полной перестройки города.

"Сегодня на наших глазах появляется новый город", - сказал, выступая на сессии, и. о хокима области Рустам Холматов. "Нурафшан - город будущего. Здесь дан старт крупным проектам, и таких проектов будет все больше", - отметил он.