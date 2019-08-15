 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.08.2019
17:07  В США экс-укр-главу Порошенко обвинили в выводе из страны 8 млрд. Грозит 300 лет строгого режима...
16:43  Сотрудника УзбКабмина уволили за грубость к "терпиле"
14:47  Гиперзвук украли: справедливы ли обвинения Болтона в адрес России
14:43  АрМИ-2019. Узбекская военная команда 1-й залезла на Эльбрус но 1-го места ей не дали(
14:38  В Казахстане учителям повысят зарплаты в 2 раза
09:37  Страна победившего бабаизма. Киргизию напрасно называют "несостоявшимся государством"?
09:07  Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века, - А.Цыганок

09:02  В Белуджстане взорван в мечети (но остался жив) лидер афганского "Талибана" шейх Ахунзада. Погиб его брат
00:41  Дело Атамбаева. Из его же автомата. КырГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Пятница, 16.08.2019
21:36  Хокимом узбекского Нурафшана стал Кахрамон Хакимов... ранее работавший гендиректором "ТошуйжойЛИТИ"
21:22  Бирки на тапки. В ЕАЭС введут единую маркировку обуви
21:12  КазПравительство. Гульшара Абдыкаликова оставляет вице-премьерство ради депутатства
20:42  Игра с огнем в Кашмире, - С.Кожемякин
19:43  В Афганистане разбомблен НАТОвцами экс- министр обороны Талибана Садр Ибрагим
19:41  Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире
19:38  США начинают новый передел мира с... Гренландии, - Т.Бордачев
19:35  Кетмень, тяп-тяп... В Узбекистане определен "порядок рытья колодцев для собственных нужд"
19:31  Маразм транзита. Неувядаемый Елбасы провел политбюро партии Nur Otan
19:29  Таджикистан. Крах оппозиции. Оппозиция не находит доводов
19:28  Foreign Policy: Эрдоган элегантно обвел США вокруг пальца?
19:22  На супругу бывшего кыр-президента Раису Атамбаеву тоже возбуждено уголовное дело
19:20  Богатенький Буратино... Какое имущество арестовали у экс-кыр-президента Атамбаева (список)
19:12  Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки... если не крысы, - А.Бурханов
19:09  Рос-патриотического экономиста С.Глазьева сватают в министры интеграции и макроэкономики ЕЭК
14:53  Скользкие слизни. Как и зачем мы привели к власти Путина, - В.Юмашев (мемуар)
14:45  О собаках, хокимах и прочем, - Б.Мусаев
14:12  Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС
06:38  Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
06:24  "Цветет" и стреляет: волнения в Гонконге принимают все более жесткие формы, - Юрий Тавровский
06:18  Чисто американское убийство. Как в США сорвали суд над организаторами секс-торговли детьми
06:05  Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову суд отпустил под домашний арест
06:03  Дело Эпштейна: главный подозреваемый - неуловимая сводница Гислейн Максвелл, - Le Temps
05:54  Скифы пришли с Алтая? (тайны истории)
01:55  Ядерная война с Америкой готова выскочить из Интернета
01:48  Туркменистан: Добро пожаловать в Авазу, или Посторонним вход воспрещен
01:47  Китайский автопром замахнулся на мировое лидерство
01:45  Узбекистан. На распутье: о протекционизме, свободной торговле и рыночном романтизме
00:56  Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС, - М.Шибутов
00:55  Израиль подозревают в скрытой помощи курдам, - И.Субботин
00:53  УкрРуина. Великая криминальная держава
00:52  Вашингтон готовится к нефтяной гегемонии, - "НГ"
00:51  Оппозиция Казахстана делает ставку на молодежь, - В.Панфилова
00:46  Генерал Каппель. Белый лебедь русской контрреволюции (история)
00:45  Школьную форму в Ашхабаде начали продавать в кредит
00:40  "Не решив вопрос с Украиной, Путин ничего не выиграл...", - Игорь Стрелков
00:20  В общественном транспорте Ташкента дорожает проезд
00:09  Раздрай в стане афган-оппозиции. Атмаровцы перегрызлись накануне выборов
Четверг, 15.08.2019
20:07  Экс - пресс-секретарь погранвойск Таджикистана Улугходжаев осужден на 15 лет за измену родине
19:56  АфганПрезидента Гани обвинили в освобождении банкира Ферози взамен на $30 млн в его избирательный фонд
19:17  Власти Гибралтара решили освободить захваченный иранский танкер
19:06  Пустые скважины: когда иссякнут нефтяные месторождения США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Дело Атамбаева. Из его же автомата. КырГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
00:41 17.08.2019

Аида ДЖУМАШОВА

Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца

Следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа "Альфа" ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что подозреваемыми являются ни бывший президент Алмазбек Атамбаев, ни его телохранители.
"По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно также, что подозреваемого задержали", - заявили редакции.
Адвокат потерпевшего Кайрат Загибаев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Однако, по его словам, за события 7-8 августа, при которых погиб Усенбек Ниязбеков, ответственность должен нести Алмазбек Атамбаев.
Напомним, что Усенбек Ниязбеков погиб от пулевого ранения во время штурма дома бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева 7 августа в Кой-Таше.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565991660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 августа 2019 года №87
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №92
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №93
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область
- Кадровые перестановки
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы преступности против несовершеннолетних и безопасности дорожного движения
- В Национальных парках страны будут развивать экотуризм
- Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией
- У экс-президента Киргизии прибавилось дел
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  