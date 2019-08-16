В Белуджстане взорван в мечети (но остался жив) лидер афганского "Талибана" шейх Ахунзада. Погиб его брат

09:02 17.08.2019

Лидер афганских талибов потерял брата



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

16.08.19



В Пакистане в результате теракта убит младший брат лидера афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ) Хафизулла Ахмадулла. По неподтвержденным данным, сам руководитель талибов шейх Хайбатулла Ахундзада, находившийся вместе с братом, получил ранения. Комментаторы не исключают, что теракт был организован агентами пакистанской Межведомственной разведки (ISI), которые пытаются таким образом провести кадровую ротацию в руководстве "Талибана".



Как сообщили источники "НГ", покушение на шейха Хайбатуллу и его младшего брата Хафизуллу Ахмадуллу произошло во второй половине дня 16 августа в небольшой мечети, расположенной рядом с медресе в районе Кучлак на окраине города Кветта (столица пакистанской провинции Белуджистан). "Хафизулла Ахмадулла прибыл в мечеть на пятничную молитву вместе с рядом влиятельных талибов, - отмечают источники "НГ". - Ожидалось, что вместе с ними в джума-намазе примет участие и лидер "Талибана" шейх Хайбатулла".



Очевидно, организаторы теракта хотели убить руководителя талибов, однако, в результате взрыва мощной самодельной бомбы погиб его брат Ахмадулла. Вместе с ним были убиты четыре "теневых" губернатора "Талибана" и три крупных полевых командира боевиков. Сам лидер талибов шейх Хайбатулла, по одним неподтвержденным данным, избежал не только гибели, но и ранений, по другим, все же был ранен. По сообщениям пакистанской полиции, в результате взрыва в медресе в Кучлаке получили ранения более 20 человек.



"До сих пор никто не взял на себя ответственность за теракт в Кветте, - отмечают источники "НГ". - Поэтому сейчас обсуждается сразу несколько версий случившегося. Ясности с вероятными заказчиками нападения пока нет".

Согласно одной из версий, за взрывом 16 августа в столице пакистанского Белуджистана может стоять военная разведка Афганистана. "В Кандагаре, например, очень многие сейчас уверены, что гибель брата лидера талибов и попытка покушения на самого шейха Хайбатуллу - это работа министра обороны Афганистана Асадуллы Халида. Все хорошо помнят, что на похоронах начальника кандагарской полиции генерала Абдула Разака, убитого боевиком "Талибана", Халид пообещал отомстить лидерам террористов. Вполне возможно, что он сдержал свое обещание".



Некоторые собеседники "НГ" в афганской столице полагают, что за терактом в Кучлаке стоит американская разведка. По мнению ряда кабульских экспертов, к мнению которых "НГ" относится с особым вниманием, покушение на шейха Хайбатуллу и его брата Ахмадуллу могло быть организовано агентами Межведомственной разведки (ISI) Пакистана. "Кроме шпионов и боевиков ISI вряд ли кто-то сегодня сумел бы организовать такую акцию, буквально, в самом логове талибов, - полагают кабульские источники "НГ". - Вопрос заключается в том, с какой именно целью организовывалась эта спецоперация. Вполне возможно, что пакистанская разведка планирует провести ротацию руководящих кадров в "Талибане" в связи с изменениями в политической обстановке. Речь идет о подготовке подписания проекта мирного соглашения между США и талибами".



Однако, пока не очень понятно, ради чего проводятся такие "взрывные" кадровые ротации. Один из экспертов "НГ" предположил, что в пакистанской разведке есть влиятельные группы, которые не хотят подписания соглашения между талибами и американцами и пытаются его сорвать: "Эти группы считают, что войну в Афганистане Америка все равно проиграла, и американцы так или иначе скоро уберутся из страны. Поэтому незачем подписывать с Вашингтоном какие-либо договоры. Шейх Хайбатулла, возможно, с этим мнением был не согласен, поэтому его попытались убрать". При этом эксперт "НГ" напомнил, что и предыдущий лидер талибов мулла Мансур был уничтожен после того, как стало известно о его готовности начать переговоры о мире с официальным Кабулом и американцами. "Как только в руководстве "Талибана" начинает укрепляться "партия мира", немедленно следует устранение лидера движения. Пакистанцы убивают всех талибов, которые хотят или пытаются заключить мир и прекратить войну", - заметил собеседник "НГ".

Ряд кабульских экспертов "НГ", напротив, считают, что причиной покушения на шейха Хайбатуллу и его брата является несговорчивость лидера боевиков относительно проекта мирного соглашения с американцами: "В недавнем послании по случаю религиозного праздника Ид аль-Адха шейх Хайбатулла заявил о своем недоверии к представителям США, участвующим в переговорах в Катаре. Эта его оценка заметно отличалась от оптимистических комментариев, которые до этого делали спикеры офиса талибов в Дохе. Есть признаки того, что позиции катарской группы "Талибана" и руководства движения во главе с шейхом Хайбатуллой перестали совпадать на финальном этапе подготовки проекта соглашения с США. Другими словами, Хайбатулла Ахундзада начал становится помехой для подписания договора. Поэтому терактом 16 августа его попытались либо запугать, либо уничтожить".



Какая бы в итоге версия происшедшего не оказалась верной, отмечают комментаторы события 16 августа, теперь самый важный вопрос - как это скажется на дальнейшем развитии переговорного процесса между талибами, американцами и официальным Кабулом. Пессимисты не исключают, что взрыв в Кучлаке может обрушить планы по заключению мира между США и "Талибаном". Кстати, источники "НГ" в Кабуле сообщают, что подписание американо-талибского соглашения в Дохе было намечено на 19 августа. Через несколько часов станет понятно, повлияла ли гибель Ахмадуллы на "соглашательские" планы лидеров "Талибана" или нет.



"После похорон Ахмадуллы шейхом Хайбатуллой может быть объявлен траур. И это способно повлиять на сроки подписания соглашения между США и "Талибаном". Церемонию могут перенести на время после завершения траура", - предположил один из источников "НГ".

Представляется также важным публичное обозначение исполнителей теракта 16 августа в Кветте. Не исключено, что ответственность за него возьмет на себя местный филиал "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), руководители которого, по слухам, уже опекаются агентурой пакистанской разведки. Если это предположение подтвердится, то можно будет говорить об активизации афганского и пакистанского отделений ИГ в борьбе с талибами за влияние на местном джихадистском рынке.