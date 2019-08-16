Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века, - А.Цыганок

09:07 17.08.2019 Выявление типичного и специфического



Вторая Ливанская война 2006 года

Артиллерийский парк Израиля укомплектован 198 реактивными системами залпового огня РСЗО, 900 самоходными установками, 520 буксируемыми артиллерийскими системами; 36 тяжелыми гаубицами калибра 203 мм, 140 дальнобойными орудиями калибра 175 мм американского производства и примерно 720 пушками калибра 155 мм, сделанными во Франции по израильскому проекту, а также значительным количеством трофейных советских орудий калибра 130 и 122 мм.

Многие неудачи подразделений, укомплектованных резервистами, связаны как с сокращением военных бюджетов последних лет, так и с постоянным перераспределением бюджета резервистских формирований в пользу регулярных соединений. За последние семь лет в Израиле не было проведено ни одного учения резервистских бригад.

Дополнительным отрицательным фактором стала слабая тренированность созданных "центров организации огня" авиационной и артиллерийской поддержки войск, появившихся в израильской армии в результате ее перевода на цифровые технологии. Новые центры по теории должны были в реальном масштабе времени координировать нанесение ударов ВВС и артиллерии в интересах пехоты и танков. Однако в боевых условиях взаимодействие этих центров с ротами, батальонами, бригадами сухопутных войск оказалось низким, особенно по эффективности поражения целей.

Полагаясь больше на данные ВВС и артиллерийских частей, "центры организации огня" не реагировали на информацию армейских полевых частей о том, что цели не подавлены.

В ходе наземных боев артиллерия выпустила более 180 000 снaрядoв и сотни ракет MLRS пo рaйoнaм установки "катюш", однако огонь не всегда велся на поражение. На сегодняшний день нет данных o существенных успехах этoгo непрерывнoгo огня. Ясно одно, что темп зaпускa "катюш" от применения новой израильской тактики не изменился.

По американским данным, израильская артиллерия и корабельные пушки нанесли удары по 4500 целям, разрушив при этом 600 км дорог, 73 моста, 31 стратегическую цель (морские порты и аэропорт), электростанции, 350 школ, два госпиталя и более 35 тыс. частных домов.

Лидеры "Хезболлы"о применении артиллерии

Израильские эксперты пришли к выводу, что лидеры "Хезболлы" понимали: в будущем действия ЦАХАЛ также будут основаны на преимущественном использовании военно‑воздушных сил и артиллерии. "Хезболла" разработала свою стратегию и нарастила военные силы. Руководствуясь данными целями, "Хезболла" сосредоточилась на применении артиллерии ближнего боя, использующей преимущественно ракеты "катюша", установленные на южном берегу реки Литани. Именно с этой позиции была запущена большая часть ракет, достигших территории Израиля (района Хайфы и областей на юге страны). Среди этих ракет были 220-мм ракеты сирийского производства и ракеты "катюша" увеличенного радиуса поражения; два дополнительных дальнобойных ракетных комплекса (вплоть до 250 км), установленных в области между Литани и Бейрутом. Эти два комплекса имели стратегическое назначение и позволяли сдерживать войска ВСИ и наносить удары переменной интенсивности по самому уязвимому месту Израиля – области между Хайфой и Тель‑Авивом.

На тактическом уровне "Хезболла" избрала три основных подхода.

Постоянный огонь по неприятелю. Организации удалось поддерживать эти комплексы в боеспособном состоянии и осуществлять широкомасштабные огневые атаки израильских территорий (в среднем в период войны – более 100 ракет "катюша" в день) на протяжении всей войны.

Мобильность. Согласно сообщениям из разных источников, большая часть ракет среднего радиуса действия, поразивших территории Хайфы, Афулы и область Бейт Шаан были запущены с пусковых установок, крепившихся на машинах. Такой способ размещения позволял боевикам исчезнуть после запуска прежде, чем к месту выстрела подлетала авиация или его накрывал огонь артиллерии.

Подготовка наземной инфраструктуры и материально‑технического снабжения для ведения длительной военной кампании. По данным израильских экспертов, за сохранность каждой ракеты ливанец, согласившийся разместить во дворе своего дома склад с боеприпасами, получал 100 долл.

Эффективность грузинской самоходной артиллерии

В ночь с 7 на 8 августа грузинские войска подвергли массированному артобстрелу Цхинвал и несколько окрестных сел, включая Нижний Гуджабер и Хетагурово. Менее интенсивному обстрелу подверглись села Тбети, Новый Тбет, Сарабуки, Дмениси и Мугути. Обстрелы Цхинвали продолжались с той же силой и днем 8 августа. В ходе наземных боев грузинская артиллерия, авиация в течение 14 часов вели огонь на поражение, разрушив около 70% зданий в Цхинвале. Обстрелы были сравнимы с действиями американской артиллерии и реактивных систем залпового огня во Вьетнаме, Югославии и Ираке.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch при проведении расследования обвинила руководство Грузии в применении кассетных боеприпасов, представляющих собой носитель, в который закладывается две или три сотни суббоеприпасов, которые подрываются в воздухе и буквально накрывают сплошным огнем большие площади. Применение такого оружия в городах, не имеющих никакого военного значения, не оправдано ничем, кроме стремления причинить максимальные разрушения и вызвать массовые человеческие жертвы. Грузия использовала авиабомбы, реактивные системы залпового огня израильского производства LAR‑160 и РСЗО "Оркан" калибра 262 мм – одного из наибольших калибров РСЗО в мире.

Самоходные гаубицы чешского и советского производства грузинские военные использовали умело, хорошо маскировали, быстро меняли огневые позиции, что позволяло избежать обнаружения их российской воздушной разведкой. Следует отдать должное грузинской артиллерии, которая до 13 августа отражала наступление российских войск. Надо отметить наличие великолепно подготовленных топографических карт и снимков из космоса Цхинвала и территории Южной Осетии, найденных у артиллерийских наводчиков.

Для управления боевыми действиями использовались проводные линии связи, радиостанции, работающие в защищенном режиме передачи информации, средства связи и передачи данных гражданского назначения. Выявилась слабая натренированность созданных с помощью израильских военных центров организации огня: реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" могут бить только по площадям и не годятся для нанесения точечных ударов и бесполезны для целеуказания. Грузинская артиллерия была сконцентрирована в районе Гори и на господствующих высотах вокруг Цхинвала. Но артиллерийские позиции вокруг Цхинвала в инженерном отношении были подготовлены исключительно плохо, боеприпасы лежали штабелями недалеко от орудий и РСЗО.

Российская артиллерияв войне с Грузией

Российская артиллерийская группировка имела ограниченные задачи. К примеру, системы залпового огня выпускали в одном залпе не более четырех снарядов. Такая деликатность была продиктована опасением заполучить жертвы среди мирного населения, причем не только осетинского, но и грузинского. Вероятнее всего, невысокая интенсивность артиллерийского огня объяснялась отсутствием разведывательных данных (координат) целей для стрельбы, поскольку оптическая разведка артиллерийских подразделений в условиях закрытой местности малоэффективна, а другие средства разведки (звукометрическая, радиолокационная, воздушная) не применялись ввиду их отсутствия в частях.

Самоходно‑артиллерийские полки 58‑й армии вели огонь обычными осколочно‑фугасными снарядами, у нее отсутствовали армейская авиация и вертолеты, поэтому танки шли без их прикрытия и без оперативно‑тактических десантов. В общей сложности на 8 августа группировка российских войск в Южной Осетии состояла из 4 тыс. человек, насчитывала более 100 единиц бронетехники, ее поддерживали не менее 100 единиц ствольной артиллерии и более 20 систем залпового огня, из которых половина – тяжелые системы типа "Смерч" и "Ураган".

Произошло наращивание группировки в основном за счет артиллерии, подразделений обеспечения и полковой тактической группы 76‑й воздушно‑десантной дивизии (десантники из Иванова и также 45‑й разведывательный полк из Москвы). К исходу суток на территории развернулась группировка, состоящая примерно из трех расчетных полков. Учитывая крайне ограниченную пропускную способность Рокского туннеля и Транскама, такой результат следует признать очень успешным.

Серьезной причиной недостаточно эффективного подавления грузинской артиллерии, быстро менявшей позиции и стрелявшей не побатарейно, а единичными орудиями, было то, что задействованный комплекс "Зоопарк" оказался не предназначенным для действий в зоне конфликта и пересеченной местности, а также в условиях недостаточного технического снабжения и слабой подготовки личного состава. Не выявлялись и своевременно не пресекались артиллерийские удары грузинских войск. Не была налажена топографическая привязка средств поражения и разведки, часто использовались спутниковые навигационные системы иностранного производства как единственные средства.

Военные действия показали сохраняющийся приоритет артиллерии в наземных операциях, а также острую необходимость усиления внимания к вопросам контрбатарейной борьбы – одной из самых проблемных в современной войне. Этот вид огневого поражения считается одним из наиболее сложных и является вершиной виртуозности в совместной боевой работе разных родов войск и видов ВС.

Успех контрбатарейн ой борьбы зависит по крайней мере от двух факторов.

Первый: средства разведки и средства засечки позиций стреляющей артиллерии. Чтобы вся эта система успешно работала, требуются артиллеристы и разведчики высочайшей квалификации. Главная проблема – полное отсутствие БПЛА, которые могут висеть в воздухе и определять координаты целей за линией фронта.

Второй фактор: отсутствие разведывательных самолетов, которые выдавали бы фотоснимки в режиме реального времени, поскольку спустя несколько часов они на переднем крае уже не нужны – противник давно снялся с позиций. В составе нашей группировки находился как минимум один комплекс беспилотных летательных аппаратов среднего класса – модернизированный беспилотник "Пчела". К сожалению, из‑за сравнительно небольшого их технического ресурса они физически износились.

Классическая артиллерийская разведка не показала, что умеет работать в глубоком тылу противника. Ее стихия – прифронтовая полоса. Умный снаряд "Краснополь" идеально подходит для 152‑мм самоходной пушки "Мста‑С". Чтобы поразить одним снарядом, к примеру, вражеский танк в движении на расстоянии в 20 с лишним километров, необходимо его увидеть и подсветить лазерным лучом.

Украина: применение обычной артиллерии по городам

Самое мерзкое в деяниях украинской власти и военных – они в основном воевали с мирным населением. Артиллерийские обстрелы велись целенаправленно по жилым домам, по гражданскому населению. Ополченцы от этих обстрелов почти не страдали.

Погибших и раненых почти не было. Обстреливались в основном города. Луганск два с половиной месяца день в день – с 4 утра до позднего вечера – подвергался артиллерийским обстрелам. Количество погибших мирных жителей в десятки раз превышает количество убитых ополченцев. Если военные убивают гражданских умышленно, международное право однозначно относит эти действия к военным преступлениям, а наводчики, начальники расчетов и их командиры должны подлежать суду.

Доказать умысел непросто, учитывая, что киевское командование вообще отрицает факт гибели гражданских от их оружия, приписывая все это террористам‑ополченцам, которые будто бы обстреливают свои же города. Высказывались предположения, что силовики преднамеренно ведут огонь по гражданскому населению, чтобы оттолкнуть его от руководства сепаратистов. Аналогичная стратегия применялась англо‑американской бомбардировочной авиацией против Германии во время Второй мировой войны. У них есть очень точные карты городов Донбасса, они знают, где находятся больницы, где детские сады.

Может ли это быть случайностью? При проведении операций на Северном Кавказе мирным жителям предоставляли гуманитарный коридор, что позволяло избегать жертв. Генерал‑полковник в отставке, депутат Госдумы третьего, четвертого и пятого созывов Аркадий Баскаев говорит: "Я вспоминаю Грозный. Там я был замкомандующего группировкой, у меня была одна операция в Аргуне. Мы повесили над Аргуном вертолет с громкоговорителями и объявили всем, что будет проводиться операция. Все жители из города вышли. Мы сутки ждали, пока они выйдут из города. Потом – там банда захватила горсовет, райотдел милиции – мы их спокойно разбомбили. И все. Ни один мирный житель не погиб".



Китайская РСЗО PHZ-89 на огневой позиции.



Фото с сайта www.chinamil.com.cn

Артиллерия самообороны Донбасса



Эффективность артиллерии зависит не столько от действий бойцов в расчетах, сколько от квалификации трех ключевых лиц: командира батареи, командира дивизиона и старшего офицера батареи. Если она высока, при обнаружении противника огонь открывается уже через шесть‑семь минут. Одно дело – неделю пристреливать Луганский цирк, и совсем другое, когда надо демонстрировать все навыки и умения, работая зачастую в опасной близости от линии боев.

Во‑первых, был сделан сильный упор на контрбатарейную борьбу с творческим использованием конфигурации фронта. Во‑вторых, ополчение в основу наступательной тактики заложило артиллерийское наступление. Вслед за массированной артиллерийской обработкой позиций противника следует атака пехоты при поддержке бронетехники. Если эта атака не удается, части ополчения отступают, и позиции ВСУ вновь подвергаются артиллерийской обработке. Цели ополченцам нередко подсказывали и местные жители обычным звонком. Летние артиллерийские дуэли силы ЛНР и ДНР выиграли вчистую. Потери украинцев от артиллерии исчисляются сотнями, а жуткие видеокадры разбитых частей, выжженной земли и обгорелых останков чуть ли не каждую неделю потрясали сознание.

Практиковалась частая смена огневых позиций. Как правило, с одной огневой позиции выполнялось не более двух огневых задач. Широко использовалась стрельба с применением различных видов боеприпасов (активно‑реактивные, кассетные, с готовыми убойными элементами, осветительные, агитационные) и типами взрывателей (В‑90, ДТМ‑75). Это давало большой эффект при стрельбе по минометным батареям, которые располагались на крышах домов.

Также применялась мортирная стрельба по целям, расположенным в городе. Основным способом определения установок для стрельбы на поражение являлись перенос огня от ранее пристрелянной цели и полная подготовка своих войск. Силы ополчения лишены возможности маневра, находятся в локальных поселках и городах, поэтому обеспечить сосредоточенное отражение удара, скажем, противопоставить атакующим силам в какой‑то одной точке мощную группировку войск, чтобы отразить ее, они не могут. Они отражают теми силами, которые находятся в этом районе. А вот контрудары по ополченцам имеют место быть.

Группировка, окруженная и рассеченная в южном котле, уничтожается явно по хорошо проработанному плану. Учитывая до сих пор имеющуюся махновщину в армиях Новороссии, это наводит на интересные мысли. Атаки идут последовательно, с мощными ударами реактивной и ствольной артиллерии, с последующим наступлением пехотой при поддержке танков и легкой бронетехники. Причем основная работа принадлежит именно артиллерии, особенно РСЗО.

Артиллерия сирийской армии

До начала гражданской войны вооруженные силы Сирии располагали достаточно большим количеством как ствольной, так и реактивной артиллерии, в том числе 122‑мм гаубицами Д‑30, 130‑мм пушками М‑46, самоходными артустановками 2С1 и 2С3, реактивными системами залпового огня БМ‑21, БМ‑27 "Ураган" (по данным SIPRI, хотя и неподтвержденным). Сирийские офицеры‑артиллеристы проходили обучение в военно‑учебных заведениях РФ, также в арабской республике находился ограниченный контингент российских военных советников. Хорошо стреляли и выполняли все упражнения примерно до уровня батареи, у командира дивизиона хорошая индивидуальная подготовка, но вот управлять огнем дивизиона для него уже было проблематично. В частности, огонь ствольной артиллерии по объектам противника в основном велся прямой или полупрямой наводкой, не требующей особых навыков в управлении огнем.

Самоходные артиллерийские установки 2С1 и 2С3 использовались как штурмовые танки для поддержки наступления пехоты на укрепления противника, а также в городском бою, уничтожая противника опять‑таки огнем прямой наводкой. Для компенсации понесенных потерь сирийские правительственные войска наладили кустарную установку 130‑мм пушек М‑46 и 122‑мм гаубиц Д‑30 на грузовые автомобили, в частности на четырехосные "Мерседесы ‑4140". Кроме того, правительственные силы достаточно активно используют реактивные системы залпового огня, способные за короткое время наносить массированные удары, но при этом не требующие высокого уровня подготовки личного состава.

В начале февраля 2014 года в средствах массовой информации появились сообщения о появлении у сирийских правительственных войск 300‑мм реактивных систем залпового огня "Смерч". Вновь поступившие РСЗО активно применялись против боевиков в районе городов Намар, Деръа и Джобар (вблизи Дамаска), а также на территории уже упомянутой провинции Хама. Одновременно со "Смерчами" для ударов по боевикам правительственные войска задействовали и 220‑мм реактивные системы залпового огня БМ‑27 "Ураган". Действовали 220‑мм РСЗО там же, где и их старшие братья "Смерчи", нанося удары ракетами 9М27К (К1) с осколочными суббоеприпасами.

Для восполнения понесенных потерь Иран активно начал поставлять правительственным войскам не только пусковые установки различных калибров, но и отдельные ракеты, запускающиеся, в свою очередь, с кустарно изготовленных ПУ. Достаточно широкая номенклатура поставки включает как переносные одноствольные ПУ калибром от 107 до 130 мм, так и многоствольные 220–240‑мм, устанавливающиеся на пикапах и грузовых автомобилях. Есть реактивные системы и гораздо большего калибра, в частности 330‑мм и даже 440–450‑мм ПУ.

С момента начала операции ВКС России в Сирии арсенал правительственных войск пополнили тяжелые огнеметные системы ТОС‑1А "Солнцепек" и буксируемые 152‑мм гаубицы МСТА‑Б. Поставленные в Сирийскую Арабскую Республику "Солнцепеки" установлены на шасси не танков Т‑90С, как ранее переданные Азербайджану и Ираку, а более старых Т‑72, что может говорить о поставках из запасов Российской армии. Сирийская армия получила и тяжелые огнеметные системы ТОС‑1А также из запасов Российской армии.

Обучение сирийских расчетов "Солнцепеков" заняло гораздо меньше времени, чем экипажей на Т‑90, поскольку ТОС решено применять только для стрельбы с закрытых позиций. По всей видимости, сирийские войска не хотят рисковать в наступлении такой дорогостоящей машиной, особенно с учетом наличия у противника дальнобойных американских ПТУР "Тоу‑2", предпочитая вести огонь с безопасного расстояния. В Сирии "Солнцепеки" используются так же, как и реактивные системы залпового огня, несмотря на значительно меньшую дальность стрельбы (не более 6000 м). ТОС – это не РСЗО с термобарическими зарядами, как многие считают. Наибольший эффект от ее неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении достигается в горных условиях: из‑за взаимного наложения воздушных ударных волн и их многократного отражения от окружающих скал, разрушения грунта и каменных завалов. Боеприпас создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, заставляя весь кислород в облаке вступать в эту реакцию. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 мм ртутного столба. Таким образом, даже если противнику удалось выжить после взрыва, то перепад давления приводит к его гарантированной смерти от разрыва внутренних органов.

Высокая точность залповой стрельбы огнеметной системы обеспечивается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель, которая может находиться на расстоянии до 6 км. Поэтому комплекс и устанавливается на танковое шасси с дополнительной защитой. Во время боевых действий в Чечне ТОС всегда прикрывались нашими войсками. Были случаи, что их обстреливали боевики не только из стрелкового оружия, но и из гранатометов и даже ПТУР.



Об авторе: Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, член‑корреспондент Академии военных наук, лауреат Премии им. А.А. Свечина.

16.08.2019 Источник - ng.ru

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