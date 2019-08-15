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Страна победившего бабаизма. Киргизию напрасно называют "несостоявшимся государством"?
09:37 17.08.2019

16 августа 2019, Бишкек, Тамерлан ИБРАИМОВ специально для 24.kg
Кыргызстан назвали несостоявшимся государством. Почему это не так

В связи с последними событиями в Кой-Таше пресса, в том числе иностранная, устами разных экспертов анализирует ситуацию, сложившуюся в Кыргызстане. Тональность многих оценок однозначна - Кыргызская Республика как несостоявшееся государство.

По мнению главы Центра политико-правовых исследований Тамерлана Ибраимова, нередко эти оценочные суждения носят алармический, на грани истерики, характер. Он не согласен. 24.kg предлагает выслушать доводы политолога.
Соцсети пестрят такими словами, как "это дно", "дальше падать некуда", "мрак", "развал". Есть и другие оценки, более взвешенные, но сегодня они явно не в тренде.
От отечественных комментаторов в своих тревожно-прорицательных эпитетах не отстают и многие зарубежные аналитики. Вновь стало модным обзывать Кыргызстан failedstate (несостоявшееся государство).

Общепринято считать, что этот термин означает страну, где центральное правительство фактически не контролирует какую-то часть территории, в то время как она контролируется другими объединениями - племенами, военизированными организациями... Такое государство является не в полной мере легитимным в глазах международного сообщества. К числу failedstate обычно причисляют Судан, Сомали и Демократическую Республику Конго.

Начиная с 2005 года, после свержения Аскара Акаева, попытки навесить на нашу страну этот ярлык не прекращаются. При этом со временем появляются и новые нотки. Недавно один из зарубежных политологов, наверное, очень сильно переживая за нас, вообще предложил спасать Кыргызстан коллективными усилиями стран-союзниц. Вероятно, сам факт социально-политического бурления в Кыргызстане с ужасом воспринимается такого рода политологами как признак развала государственности. Хорошо, что он не уточнил, какими методами должно проходить спасение, потому что "восторженное" отношение общественности Кыргызстана к таким методам можно легко спрогнозировать. Впрочем, умных аналитических статей о ситуации в Кыргызстане тоже было немало.
Для объективного определения состояния дел в стране более подходят не эмоциональные оценки отдельных аналитиков, а большое количество различных индексов, которые могут развернуто и предметно показать, как обстоят дела в стране, насколько она успешна и какова динамика ее развития.

Такие индексы, конечно, тоже не являются истиной в последней инстанции, но они гораздо более объективно отражают ситуацию.
Например, существует Индекс человеческого развития (ИЧР). Это интегральный показатель, рассчитываемый для измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия в странах и регионах мира. Согласно этому индексу (данные на 2017 год), Кыргызстан находится в числе стран со средним ИЧР, на 122-м месте.

Для сравнения. Таджикистан занимает 127-е место, Узбекистан 105-е, Азербайджан 80-е, Казахстан 59-е, Россия 49-е место.
Как видно, здесь позиции Кыргызстана неудовлетворительные и из стран бывшего СССР мы находимся выше только Таджикистана.
Есть еще Глобальный индекс миролюбия, который ранжирует страны по безопасности проживания. Очевидно, что обеспечение безопасности граждан является одной из ключевых функций государства.
Согласно этому индексу (2018 год), Кыргызстан занимает 108-е место, Россия 154-е, Азербайджан 132-е, Таджикистан 113-е, Узбекистан 104-е, Казахстан 70-е.
Здесь видно, что уровень безопасности проживания в Кыргызстане оценивается лучше, чем в России, Азербайджане и Таджикистане.
Однако никому же в голову не приходит называть эти государства несостоявшимися.

Для примера можно взять еще один важный мировой индекс - Индекс восприятия коррупции (ИВК). Его важность диктуется тем, что эффективность борьбы государства с коррупцией является одним из ключевых показателей.
Согласно ИВК (2018 год), Кыргызстан находится на 132-м месте, что, конечно, является не очень хорошим показателем работы государственных органов. Однако все познается в сравнении. Узбекистан здесь занимает 156-е место, Таджикистан 153-е, Россия 136-е, Азербайджан 149-е, а Казахстан 123-е.
Из этого индекса видно, что из стран, которые мы взяли для сравнения, только в Казахстане дела обстоят лучше, а остальные отстают от нас.
Из приведенных выше трех важных глобальных индексов видно, что Кыргызстан в мировом масштабе, мягко говоря, находится не на лучших позициях. Вместе с тем сравнение с некоторыми нашими соседями показывает, что по определенным позициям мы находимся выше. То есть даже беглый анализ показывает, что разговоры о каком-то failedstate в Кыргызстане не имеют под собой объективной фактологической базы. Такие разговоры являются лишь плодом сиюминутных измышлений некоторых так называемых экспертов.
Конечно, это не повод говорить, что у нас все хорошо. Проблем много, и их надо решать. Главная из них - недостаточно быстрое экономическое развитие. Из-за скудности госбюджета не решается множество социальных задач. Страну покидают сотни тысяч трудовых мигрантов. Для Кыргызстана это должно быть главной целью для работы на ближайшие годы.

Не следует активную общественную жизнь, свободу слова и политические баталии принимать за признаки развала государства в Кыргызстане.
Тамерлан Ибраиомв

Фото Sputnik.kg. Беспорядки в селе Кой-Таш, 8 августа 2019 г.

Горячая фаза событий в Кой-Таше, конечно, была экстраординарным событием. Но она даже близко не является показателем несостоявшегося государства. Можно критиковать кыргызское государство, оно может не нравиться, могут не нравиться персоналии во власти. На это есть право каждого гражданина страны. Но в Кыргызстане государство есть, оно способно контролировать ситуацию, решать задачи и порой делает это не хуже, а даже лучше, чем в других странах. Некоторые вышеперечисленные глобальные индексы являются тому подтверждением.
Кроме того, само по себе так называемое сильное государство, способное безоговорочно подавлять и заставлять выполнять свою волю, является далеко не пределом желаний многих людей в мире. Это еще большой вопрос: где лучше жить - в пусть немного бардачном, но свободном Кыргызстане или в странах, где государство имеет безусловное право на истину и любое несогласие жестко подавляется?
Что действительно сегодня является проблемой в Кыргызстане, так это крайне низкий уровень социального настроения в обществе.
По моим ощущениям, из-за политических баталий последнего времени, подогреваемых активной информационной борьбой в СМИ и соцсетях, градус взаимной неприязни между людьми достиг сильного накала.
Тамерлан Ибраиомв
Все ругаются со всеми, пытаясь доказать свою правоту или очернить оппонента. При этом мало кто кого слушает и мало кто кому доверяет. Авторитетов практически не осталось - ни в политике, ни в культуре, ни в других сферах. Очевидно, фактор взаимного недоверия в обществе существенно осложняет развитие страны. С этим надо что-то делать.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566023820
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