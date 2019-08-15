В Казахстане учителям повысят зарплаты в 2 раза

14:38 17.08.2019

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить зарплаты учителей в два раза, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагога увеличить заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет. Полагаю, что принятие закона и указанных мер приведет к существенным изменениям. Задача правительства - обеспечить практическую реализацию всех принятых норм", - сказал Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов.



"Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются с базового должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов в стране не чувствуют существенного повышения. Надо прямо об этом сказать. Зарплата остается одной из низких и составляет всего лишь 65 процентов от средней заработной платы по экономике. С этим мы мириться не будем", - добавил он.



Президент отметил, что в проекте закона "О статусе педагога" предусмотрены комплексные меры поддержки. Это сокращение нагрузки учителей, гарантия защиты чести и достоинства и материальные стимулы.



"Важнейшая из них - доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей, увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней, доплата за степень магистра и другие. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога, установлению запрета на увеличение несвойственных функций, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок", - подчеркнул Токаев.



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